No Ibope, Dilma reage mas Marina cresce

O mundo político parece meio perplexo diante do fenômeno Marina Silva. Ela não tem partido, não tem tempo de tevê, não tem dinheiro e nem mídia, está apanhando de todos no horário eleitoral.

Talvez a pancadaria tenha produzido a reação de Dilma no Ibope ontem divulgado (37 a 33). No Datafolha, o cenário não se alterou.

Mas Marina cresceu, e a tendência no conjunto das pesquisas feitas até agora é a de que já deletou Aécio e está engolindo Dilma.

Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, no início de agosto, Dilma tinha 30; Aécio, 25; e Eduardo Campos, 6, segundo o Ibope. Anteontem, o mesmo Ibope já mostrou Marina 39, Dilma 23 e Aécio 17.

Os aliados de Aécio já jogaram a toalha e cogitam abertamente marinar; e os de Dilma dão sinais de desespero, como o governador do Ceará, Cid Gomes, que preconizou: 'Se Marina ganhar, em dois anos será deposta'.

Tais atores são recorrentes. Em 1989, na disputa entre Collor e Lula, Mário Amato, dirigente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), disse que 800 investidores iriam sair do país se Lula ganhasse. Em 2002, com Lula contra Serra, a atriz Regina Duarte apareceu dizendo candidamente: 'Eu tenho medo (de o país se desestabilizar)'.

Como 2014 está sendo atípico, pelo menos nossos cientistas políticos ganharam bom material de trabalho: explicar o fenômeno.

Eliana sobe- No rastro do crescimento de Marina, quem subiu foi Eliana Calmon, candidata ao Senado na chapa de Lídice da Mata, se não nas intenções de voto, pelo menos no prestígio no Judiciário federal.

Jornalistas que cobriram a posse do ministro Francisco Falcão no STJ, segunda, dizem que nas rodas de conversa as duas, Marina e Eliana, eram quase pauta única.

Ou melhor, eles acham que Eliana será uma boa interlocutora se Marina vencer.

Aposta em Eduardo -A visita de Marina sábado a Brumado tem um motivo bem objetivo. O vice de Lídice da Mata, Eduardo Vasconcelos, foi prefeito lá oito anos.

Ele diz que a expectativa na região é grande. Muito ao contrário da última vez que Marina esteve na Bahia, quando foi a Feira de Santana e Santo Amaro e não tinha ninguém para recebê-la, nem os dirigentes do PSB. Hoje, devem estar amargamente arrependidos.

Fora de tom

A declaração de Jaques Wagner dizendo que Paulo Souto era 'um empregado de ACM' bateu mal nos meios políticos. Aliados dizem que o governador saiu do tom habitual, a polidez.

Adversários dizem que é desespero.

Pelo lado

Lídice da Mata arranjou uma boa resposta para quem pergunta o que ela fará se Marina for para o segundo turno com Dilma e Paulo Souto (apoiando Marina) com Rui Costa:

- Quem vai para o segundo turno sou eu.

Perdendo o pouco

Renata Mallet, a governadorável do PSTU, queixava-se de que tem pouco tempo de tevê, um minuto e seis segundos, e esse pouco estão tentando tirar, com 14 processos contra o partido. Ontem aconteceu. Rui Costa ganhou dela um minuto.

No programa do dia 27, Mallet disse que Rui estaria à venda, gastaria R$ 65 milhões em sua campanha e favoreceria, com isenção fiscal, perdão de dívidas e contratos com o governo, os empresários que o financiam.

Pesquisa Sensus

A pesquisa do Sensus, encomendada por A TARDE, TV Aratu e Rádio Metrópole, será divulgada hoje. Anunciamos que seria ontem, mas o Sensus alegou que o contrato previa a entrega na data e o dia só acaba meia-noite.

No subúrbio

ACM Neto assina hoje a ordem de serviço para o início da duplicação da Baixa do Fiscal. A obra, a ser realizada pela empresa San Juan, vai custar R$ 8 milhões. É a primeira de uma série de intervenções no subúrbio que serão entregues este mês. Na lista está a iluminação em LED da Avenida Suburbana.

Com os postes bonitinhos, lá no subúrbio se diz que político eleger poste é normal, mas nunca se viu poste eleger político.

DataNilo e DataNeto

Já que a disputa eleitoral de 2014 contaminou as pesquisas, com os governistas depositando a sua confiança no Babesp, ou DataNilo, do deputado Marcelo Nilo (PDT), e batizando o Ibope, contratado da TV Bahia, de DataNeto, por dever de justiça, convém lembrar: em 2012 os dois erraram contra ACM Neto.

No dia 27 de setembro, uma quinta-feira, os dois divulgaram suas últimas pesquisas até a eleição que aconteceria domingo. O Babesp deu 43% Pelegrino contra 41,6% de Neto; e o Ibope, 34% de Pelegrino contra 31% de Neto.

Um dia antes, o Vox Populi, contratado pela Band, deu 33% Neto contra 29% Pelegrino.

A urna bateu 40,17% Neto, contra 39,73%.

A rigor, os três erraram, mas o Vox foi o único que previu Neto na frente.

POUCAS & BOAS

Inquilinos do Centro de Conveniência Matatu, rua dos Bandeirantes, 100 (antiga Peixaria), reclamam de uma construção sem alvará, sem Crea, dentro do imóvel que perturba a vida de todos eles. Já falaram com o proprietário, mas ele diz que tem 'costas largas'.

Os alunos-oficiais PM, integrantes do Grêmio de Estudos e Pesquisas (GEP), da Academia de Polícia Militar, lançam hoje (14h) no auditório do DPT (Barris) a primeira edição da Revista Acadêmica, que pretende fomentar a pesquisa no âmbito da PM. A ideia é valorizar a produção científica, além do desenvolvimento técnico-profissional.

Jornalistas de Feira de Santana dizem que lá a lei seca, a que fiscaliza motoristas dirigindo alcoolizados, só funcionou no primeiro mês de vigência, e assim mesmo (acredite) as blitzes eram anunciadas na imprensa com a hora de começar e terminar. Hoje, nem isso.

Sobre a queixa do prefeito de Santo Estêvão, Orlando Santiago (PSD), de que a Embasa está arrebentando tudo por lá, a assessoria da empresa diz que está ampliando o sistema de abastecimento de água e que, na semana passada, precisou intervir na Av. Dom José Botelho e vias próximas. A empresa entrou em acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento para fazer as intervenções antes da pavimentação.

