No embalo da folia, o oportunismo sindical

Os sindicalistas de modo geral, aqui e alhures, adotaram um mau hábito: sempre que há um evento de porte aproveitam para tentar emparedar governos ou patrões com um leque de reivindicações.

O fenômeno não é só brasileiro, ressalte-se. Em 2012, nas Olimpíadas de Londres, motoristas pararam. Na Copa da África do Sul, em 2010, choveram greves. E na Copa do Brasil, em 2014, contabilizaram-se nada menos que 40 movimentos grevistas (alguns ficaram na ameaça), como os da PF, PRF, funcionários de museus e também da PM, iniciada na Bahia e que por pouco não se alastrou pelo país afora, como pretendiam os líderes.

Agora, às vésperas do Carnaval de 2016, a temporada começou. A Transalvador já parou esta semana, a Polícia Civil e os rodoviários ameaçam, também em Salvador, e no plano nacional há os aeroviários.

Reivindicar é direito sagrado, vá lá. Mas dessa forma, fica mais parecendo chantagem embalada pelo oportunismo. E pega mal.

Personal style

No discurso de posse na presidência do TJ-BA, a desembargadora Maria do Socorro Santiago encheu a bola do colega Mário Alberto Hirs, que já presidia a Corte em 2013 quando foi afastado pelo CNJ (voltou à magistratura em 2014).

Ela entrou no salão nobre acompanhada por Hirs, a quem chamou de 'amigo, irmão e personal style'. Esta última qualificação, segundo ela, foi pelo fato de Hirs tê-la incentivado a alterar o penteado, abandonando os cachos para adotar perfil de 'cabelos alisados'.

- Se fui lisa como desembargadora, como presidente não será diferente.

resgate — Mário Alberto Hirs integrava o grupo do desembargador Carlos Cintra (hoje aposentado), de quem herdou o topo da liderança entre colegas. Maria do Socorro mostra que o grupo resgata a influência escanteada na era de Eserval Rocha.

'Não irei disputar absolutamente nada. Hoje, a minha possibilidade de ser candidato a prefeito de Salvador é zero'

Walter Pinheiro, senador do PT, falando ao site Bahia.Ba

Efeito Lava Jato

Em tempos de crise, com o folião querendo curtir mais e gastar menos na folia, os camarotes também estão correndo atrás do prejuízo: hoje, quando a Barra estará reservada para as fanfarras e bandas de sopro, pelo menos dois camarotes que só operavam após a abertura oficial da folia, já vão abrir suas portas: Harém, no ritmo de Alexandre Peixe e o Bloco Xupisco; e o Oceania, com Teus Santos e banda Batifun. Os preços são módicos: entre R$ 100 e R$ 165.

Hora marcada

Rui Costa disse anteontem que estaria ontem pontualmente às 6 da manhã no Rio Vermelho para participar da Alvorada de fogos para Iemanjá. E brincou:

- Eu acordo todo dia às 5 da manhã, faço caminhada, vou alimentar ganso, as galinhas, os patos, vou regar a horta...

Chegou lá às 5h40 e não tinha nenhum jornalista. A turma da imprensa apareceu depois das 6 e culpou o próprio.

Nos demais atos ele é habituado a atrasar.

Folia no mato

A Saltur pediu o Parque de Exposições para fazer a vistoria dos trios do Carnaval, mas parece que não se organizou.

A vistoria demora. Ontem, a fila de trios era enorme. Mas não havia estrutura de apoio nenhuma, sequer sanitários químicos.

Resultado: houve até fila de gente para fazer xixi no mato.

Erro seletivo

A sensação de nesta quarta, 3, em Alagoinhas, nas rádios, blogs e na boca do povo, foi o caso de Maurício Cantuário Moura. Ele trabalhava como enfermeiro num PSF da prefeitura. Começou a bolinar as pacientes da ginecologia, a polícia foi conferir. O dito cujo era um PM que foi expulso da corporação acusado de dois assassinatos e dois estupros.

Num dos assassinatos está condenado a 14 anos de prisão. E ninguém viu?

POUCAS & BOAS

O deputado Alex Lima (PTN) está pedindo a Rui Costa que dê uma passadinha no Conde. Lá, uma enchente no rio Itapicuru, semana passada, deixou 500 famílias desabrigadas, precisando de água, alimento e colchões. O nível da água no rio baixou, mas o estrago ficou.

Já a prefeita de Conde, Marly Madeirol (PTN), diz estar com medo de que a água suja provoque doenças, como diarreia, febre tifo, hepatite, verminoses e leptospirose. De quebra, tem a zika, com o Aedes aegypti, que adora água parada para proliferar.

Luiz Viana Queiroz, presidente da OAB-BA, não gostou nem um pouco do fato de o desembargador Eserval Rocha, no ato de transmisssão da presidência do TJ para a colega Maria do Socorro, não ter convidado para a mesa a vice da OAB, Ana Patrícia Leão, que o representava.

Luiz Viana estava em Brasília na posse do novo presidente do Conselho Federal da OAB. E de lá mandou ofício para Maria do Socorro dizendo que o fato foi 'um último ato de desrespeito à advocacia baiana perpetrado' por Eserval.

