No Dia da Água, o Velho Chico agoniza

O rio São Francisco, ou Velho Chico, que um dia já foi chamado de rio da integração nacional, está desintegrando.

O lago de Sobradinho está com 18% da sua capacidade. Ano passado, nessa mesma época, tinha 54% após três anos de seca. Perdeu 20% até setembro. Já que agora, fim de verão, entra o período de chuvas escassas, como ele estará no setembro vindouro?

A pergunta está deixando em pânico milhares de agricultores, especialmente de manga e uva, instalados ao longo das bordas do lago e do São Francisco. São 120 mil hectares irrigados, 240 mil empregos.

Eduardo Salles (PP), ex-secretário da Agricultura, hoje deputado estadual, diz que a situação é alarmante. Ele lembra que a vazão de Sobradinho está hoje em 1.150 metros cúbicos por segundo, um volume baixo:

- Se chegar a 900, pára de gerar energia. Se chegar a 600, pára também a irrigação. E aí, teremos o caos social.

Ele sugere até que o governo adote uma postura inédita: prepare flutuantes para possibilitar a captação do volume morto, em caso do pior acontecer.

- Se as mangueiras e os vinhedos morrerem, a recuperação demora 20 anos.

Detalhe: a irrigação sem o devido controle também é apontada como carrasca do rio.

Falta de gestão - Luiz Dourado, membro da Câmara Técnica Institucional Legal do Rio São Francisco e do Comitê Hidrográfico da Bacia do São Francisco, reclama da falta de informações sobre o rio na Bahia. Cita que no governo Paulo Souto havia acompanhamento, mas hoje os órgãos estaduais batem cabeça:

- No caso, por exemplo, do número de outorgas para usos múltiplos do rio (navegação, hidroelétrica, irrigação etc), o Inema informa 680, enquanto a Cerb, 1800.

Lógica invertida - O senador Otto Alencar (PSD), presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, diz que tenta reverter o entendimento do governo sobre o tratatamento dispensado ao rio São Francisco por entender que do jeito que as coisas vão, o destino do rio é morrer.

- O Orçamento da União destina R$ 1,2 bilhão para obras de transposição e R$ 160 milhões para a revitalização. Vão transpor que água? O correto é parar a transposição e apostar tudo na revitalização.

Salve Jorge

Pouco mais de quatro meses após ter sido inaugurada como museu, a Casa de Jorge Amado, no Rio Vermelho, apresenta uma situação curiosa: o número de visitantes lá é bem maior de estrangeiros e de brasileiros de outros estados do que de baianos.

Jorge Amado Neto, no entanto, encara o fato com tranquilidade. Diz que isso pode acabar se tornando positivo:

- A casa está bem mais perto dos baianos. No dia que quiserem vir, virão.

Contramão turística

O trade turístico está torcendo o nariz para a intenção do governo de construir um novo Centro de Convenções no Parque de Exposições. Paulo Gaudenzi, presidente do Salvador Convention e vice-presidente da ABIH, pontua dois fatos:

- Recuperar o atual é mais barato e, além disso, o grosso dos hotéis de Salvador fica nas áreas centrais da cidade e transportar turistas até lá encarece o custo Salvador.

Vacas magras - Aliás, os hoteleiros esperam um 2015 de vacas magras exatamente pela falta do Centro de Convenções.

Depois do desastre do Congresso de Ginecologia e Obstetrícia em 2013, que foi interrompido porque os sanitários pifaram, nove eventos médicos, num total de 45 mil pessoas, saíram de Salvador. Segundo Gaudenzi, calculando um gasto baixo de R$ 600 por pessoa, dá R$ 27 milhões.

Alice 2016

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB) admite que tenta viabilizar a candidatura à prefeitura de Salvador em 2016. O caminho é difícil, ainda mais após o baque de 2012, quando ficou candidata até momentos antes das convenções e o partido resolveu fechar com o PT de Nelson Pelegrino. O tom agora é mais pés no chão.

- Antes havia empolgação, agora é razão. Mas se o grupo achar que devo ir, eu irei.

Recessão em marcha

A queda no faturamento na unidade da Forteflex de Lafaiete Coutinho pode fazer a indústria, que fornece materiais para a produção de sapatos, fechar.

O prefeito Zé Cocá (PP) diz que tem se esforçado para manter os empregos, cerca de 60, mas que a atual crise faz com que povo pare de comprar e o reflexo já está lá.

- A população se retrai e isso é um problema geral. Nosso ICMS diminui, o FPM diminui, o comércio e o fluxo de emprego diminuem em efeito cascata.

É a recessão dando os seus sinais.

POUCAS & BOAS

A 5ª edição do Festival Artes do Sagrado (começa quinta e vai até o dia 5), evento que compõe as celebrações da Semana Santa, vai ter estrela top este ano. Frei Betto, frade dominicano e escritor, vai dar palestra na próxima sexta (17h) na Arena do Teatro Sesc/Senac Pelourinho, sobre o tema Educação da subjetividade e crise da modernidade.

Embora o projeto que reajusta o ICMS da gasolina na Bahia tenha sido aprovado em dezembro do ano passado, a oposição promete bater forte para fazer o governo recuar. Já lançou até a campanha Revoga, governador!

Colaborou: Joyce de Sousa

POLÍTICA COM VATAPÁ

Relaxe e goze

Marta Suplicy, hoje senadora nascida e criada no PT que está deixando a legenda dizendo que 'ou Dilma muda ou mudam ela', era ministra do Turismo em 2007, no segundo governo de Lula, quando foi abordada por jornalistas sobre como enfrentar os problemas nos congestionados aeroportos do país, após lançar o Plano Nacional de Turismo:

- Relaxa e goza, porque você vai esquecer os transtornos.

O assunto deu intensa repercussão, o 'relaxe e goze' ficou nos noticiários e nos programas de humor mais de 30 dias.

Contam que quando ela reencontrou Lula se adiantou:

- Lula, desculpe pelo 'relaxa e goza'.

E Lula:

- Relaxe e goze, Marta.

