No coração do poder, o santuário ecumênico

O verde exuberante com jeito de mata nativa que impera entre os prédios do Centro Administrativo da Bahia, a área que concentra os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e os seus satélites, tem também mistérios que a leveza ambiental atrai.

Lá, de há muito, o povo de santo elegeu como um dos santuários para colocar suas oferendas aos orixás. Alguns pontos foram eleitos por grupos evangélicos para fazer cultos. E o nosso CAB, de tantos pecadores confessos e incubados ganhou também o seu santuário protetor, ecumênico como manda a boa política, já que lá tem também uma Igreja Católica.

O lado folclórico do caso vem com o candomblé, que bota dendê e pimenta. Muitos dos galos e galinhas colocados nas oferendas, principalmente da espécie angola, sobreviveram. E fazem das matas entre os prédios do poder o seu habitat.

As comunidades próximas não se arriscam a pegá-las, medo de estarem futucando coisas sagradas com vara curta.

Reprodução — Por algum motivo, provavelmente porque nas oferendas a preferência é dos machos, a reprodução dos galináceos do CAB, ou é baixa ou nenhuma. Em compensação, galos cantam direto..

Minha casa, meu bolso

Almadina, pequeno município da região do cacau, vive um momento curioso. Milton Cerqueira, chamado pelos inimigos de Milton Satanás, homem muito rico, sabe lá Deus como ele construiu a fortuna, assumiu a prefeitura dizendo que com o dinheiro do salário iria fazer uma casa por mês para doar a carentes.

Vem cumprindo. Já fez duas casas. O problema é que o salário do prefeito é de R$ 7 mil e cada casa custa R$ 20 mil. Dizem que o slogan dele deveria ser Vim para devolver.

Fonte seca

O ex-deputado Raimundo Sobreira assumiu a secção baiana do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais (DNM), órgão que libera e fiscaliza a exploração mineral, mas sem ter o que comemorar. A verba, de pouco mais de R$ 1 milhão por ano, caiu no serrote. O contigenciamento foi de 48,8%, quase a metade.

Pelo menos Sobreira garante o emprego.

O mapa da mina — Isso justo no momento em que o governo baiano elege a mineração como a grande vedete da economia em 2017. O embalo da festa vem da descoberta da mina de ouro em Iramaia e da mina de diamantes de Nordestina, explorada pela canadense Lipari.

Lá, em 2016, a mina de Braúna produziu 116.757 quilates, ou 20 quilos, o que aumentou a exportação nacional em cinco vezes.

Epigrama do TMS

Segundo João Pacífico, um dos delatores da Odebrecht, Geddel, então ministro da Integração Nacional do governo Lula, aliado do prefeito de Salvador da época, João Henrique, recebeu R$ 3,6 milhões para viabilizar um contrato para implantação do Transporte Moderno de Salvador (TMS), obra que nunca saiu do papel. O poeta Antonio Lins pegou a deixa e mandou o epigrama:

A propina é natural,

Mas a verdade resiste;

Como alguém pode, afinal,

comprar o que não existe?

POUCAS & BOAS

Angelo Coronel (PSD) e o presidente do TRE, José Rotandano, instalam na Assembleia amanhã (14h30) um posto de recadastramento biométrico.

POLÍTICA COM VATAPÁ

A lógica de Novato

Eleição municipal ano 2000, município de Fátima, no nordeste baiano, divisa com Sergipe. Comício do candidato a Prefeito João Barros (Barrinho), no povoado de Caruaru.

O candidato a vereador Zé Novato, semi-analfabeto, que era do povoado de Bonfim, o outro extremo do município, portanto desconhecido na área, é chamado pra discursar.

Sabia que Caruaru tinha Tonho de João de Aprígio, candidato à reeleição para vereador, como a principal liderança local. Se apresentou ao povo:

— Sou Zé Novato e tô a percura de uns votinhos perdidos por aqui. Sei que vocês vão votar em Tonho de João de Aprígio. Ele merece, é meu amigo, gente boa.

De repente, ficou nervoso, subiu o tom:

— É gente boa, mas ele não é santo! Nesse mundo de meu Deus todo mundo tem defeito e quem num gostar dele, vote neu, Zé Novato! Brigado a todos.

