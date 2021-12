No comando do PSL, Marcelo Nilo quer ser senador

A disputa na base aliada do governador Rui Costa (PT) pelas duas vagas no Senado em 2018 vai ser dura. Candidato a uma delas, o presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Nilo (PSL), no seu estilo, declarou ontem: "Quando quero uma coisa, eu anuncio. Eu quero ser senador e dessa vez depende exclusivamente de mim. Sou presidente de um partido. Se o partido aceitar, serei candidato. Mas só com condições políticas".

Campanha curta

O encurtamento da campanha eleitoral beneficia quem larga na frente pelas dificuldades de promover viradas em período reduzido. É o caso de ACM Neto (DEM). Na 2ª rodada da pesquisa Ibope divulgada essa semana, registrou um aumento na intenção de votos no prefeito na espontânea. Passou de 52% na pesquisa do dia 22 de agosto para 62%. Indica que os ataques dos adversários têm surtido pouco efeito. Alice Portugal (PCdoB) cresceu 4 pontos também na espontânea, mas deve melhorar com as participações efetivas do governador Rui Costa, Lula e Dilma Rousseff no seu programa. Pelo menos é o que se espera.

"Ibosta"- Por outro lado, o candidato Pastor Isidório (PDT), que chama o Ibope de "Ibosta", continua batendo no instituto. Insiste que nas três últimas eleições quem estava na frente do Ibope perdeu a eleição no primeiro turno. Esquece que isso ocorreu na eleição de governo do estado e não na prefeitura de Salvador. Mas faz troça com o seu próprio desempenho na pesquisa. "Há uma semana eles disseram que eu tinha 41% de rejeição, agora dizem que eu tenho 30%. De uma hora pra outra 200 mil pessoas deixaram de me rejeitar?".

"Chegou a hora dessa gente 'capeada' mostrar seu valor"

Ricardo Boechat, jornalista, cobrando dos ministros do STF que usam togas, semelhantes a capas, começarem a julgar os políticos denunciadas na Lava Jato.

"O STF é um só, o Poder Judiciário tem de ser um só, hoje tem sido vários (...) Juntos somos muito mais"

Cármen Lúcia, que assumirá presidência do STF.

Matrix eleitoral

Um episódio curioso ocorreu no horário eleitoral. No programa de Alice Portugal (PCdoB) se mostra posto de saúde municipal cheio de problemas e com gente reclamando. No de ACM Neto (DEM) os postos estão impecáveis e todo mundo satisfeito. Duas verdades. Faltou perguntar ao eleitor se ele quer tomar a pílula azul ou a vermelha. No filme Matrix, a depender da cor da pílula, o sujeito é levado a realidades diferentes.

Indícios de fraude

Os índícios de fraudes na eleição começam a aparecer. O TCU entregou ao Tribunal Superior Eleitoral uma lista com doações de R$ 4,2 milhões a candidatos por 4.630 beneficiários do programa Bolsa Família.

Debate na TVE

A TVE - Bahia realiza, no dia 22 de setembro, depois do horário político, o debate entre os candidatos a prefeito de Salvador. O mediador será o jornalista Bob Fernandes. Todos os candidatos confirmaram participação, menos ACM (DEM). A direção da emissora diz que o convite continua valendo.

POUCAS & BOAS

* O candidato a prefeito Claudio Silva (PP) inaugura seu comitê central de campanha nessa quinta às 19 horas, na Alameda das Espatódeas, Caminho das Árvores. O comitê está sendo inaugurado menos de um mês antes das eleições. Será que esse atraso está dentro da filosofia do slogan de campanha do candidato, "Pense diferente"?

* Enquanto isso, tem muito candidato a vereador da chapa PP/PR reclamando do espaço excessivo que está sendo cedido ao ex-prefeito João Henrique no programa dos postulantes à Câmara de Vereadores.

* Se Vado Malassombrado conseguiu chegar lá, porque não tentar a candidatura com nomes diferentes? Eis alguns que querem ser vereador, em Salvador: Charuto José, Gago da Feira, Grande Homem, Homem de Deus Edmilson Barbosa, Leãozinho Júnior, A Voz, Miúda da Favela, Na Fé Bomba, O Abençoado, Tom Tico Mico, Uga Uga.

* O registro na Agência Nacional de Vigilância, essa semana, do teste rápido para detectar a chikungunya, desenvolvido pela Bahiafarma, é uma das boas notícias do ano para a Secretaria de Saúde do Estado.

Colaborou Luan Santos

adblock ativo