No Brasil, o divórcio entre o povo e o poder

Dizem os cientistas políticos que a representação política no Brasil historicamente é divorciada do seu objetivo maior, o de zelar pelo bem comum do conjunto da sociedade.

Ontem pela manhã, quem assistiu ao Bom Dia Brasil, da Globo, viu um exemplo para ilustrar o cenário tão ostensivo como chocante. Primeiro, uma reportagem sobre como o governo vai agir para tentar barrar, na Câmara, o pedido para processar Michel Temer por corrupção. Disse um dos líderes que os que forem fiéis terão tratamento vip no atendimento dos seus pleitos, com a ressalva de que dentro dos programas de governo já existentes, numa explícita opção pelo toma lá, dá cá, agravado pelo fato que o 'dá cá' é o aval para a impunidade de um presidente acusado de corrupção.

Adiante, o jornal divulgou outra reportagem mostrando o Hospital de Jundiaí, em São Paulo, que trata de crianças com câncer, ameaçado de fechar por falta de dinheiro.

Ou seja, para salvar a pele de Temer, a grana (pública, ressalte-se) tem. Para o hospital, não.

Fora dos trilhos

Pode até ser que o governo do estado e a prefeitura de Salvador se entendam sobre a integração do sistema de ônibus com o metrô na reunião do dia 11, mas, pela reação governamental aos números apresentados pelo secretário Fábio Mota (Mobilidade), está difícil o entendimento.

No governo, se diz que não é nada disso. E Rui vai licitar as linhas convergentes.

André Curvelo, secretário de Comunicação, diz que o meio a meio para bancar a tarifa (metade para o metrô, a outra metade para o buzu) está mal contado.

– A proposta contempla o passageiro do ônibus para o metrô. E esquece quem sai do metrô para o ônibus. Fica difícil.

Racha evangélico

Deu ruído na representação política ligada à Igreja Universal na Assembleia. O PRB, braço político da instituição, decidiu que o deputado Sidelvan Nóbrega, com dois mandatos de vereador em Salvador e dois de deputado estadual, não mais será candidato em 2018. O partido apoiará dois nomes novos.

Sidelvan não gostou, é óbvio. Era também pastor da Universal, se afastou. Admite que pode disputar em 2018 por outro partido:

– Estamos avaliando.

Os outros — Além de Sidelvan, o PRB tem também na Assembleia o deputado José de Arimatéia (quatro mandatos, o primeiro deles pelo PMDB), que está confirmado como candidato em 2018.

Os outros ligados à Universal são os federais Bispo Marinho e Tia Eron.

Correndo atrás

Ricardo Alban, presidente da Federação das Indústrias da Bahia, aproveitou a ida a São Paulo esta semana para participar da reunião da diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, para 'vender' o Cimatec Industrial, a unidade em construção no Polo de Camaçari, para tornar-se um dos cérebros tecnológicos do país. Conversou com empresários procurando parceiros nas áreas de óleo e gás, aeronáutica e saúde.

Voltou satisfeito. O Cimatec já tem representatividade internacional em países como Suécia, Alemanha, Índia, Inglaterra e Escócia, e isso muito ajuda.

Joia industrial — O Cimatec de Camaçari pretende tornar-se uma joia na indústria baiana. Vai ter laboratórios avançados, grandes usinas-piloto, áreas de segurança para testes e operações de risco e até uma pista de testes para o setor automotivo.

POUCAS & BOAS

* O deputado Alex Lima (PTN), que é de Esplanada e tem bases no litoral norte baiano, área petrolífera, não gostou nem um pouco de saber que a Petrobras extinguiu o Programa da Criança, que atinge nove municípios. 'Cadê os aliados do governo federal na Bahia?'.

* Na reunião ontem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, em Brasília, a secretária Olívia Santana (Trabalho e Esportes) pediu a volta do apoio federal à Rede Sine, que agencia empregos. 'Desde 2016 que a Bahia não recebe um centavo'.

* O Serviço de PET-CT do Hospital São Rafael (HSR), em Salvador, recebeu certificado de qualidade da Sociedade Europeia de Medicina Nuclear. É o único do país com essa certificação. O PET-CT gera imagens que definem o diagnóstico.

Colaborou: Yuri Silva

