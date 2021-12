No afã de demonstrar pobreza, o PT se trai

A falta de dinheiro no PT parece mesmo ser bem pior do que se imagina. O partido entrou na Justiça com um pedido de antecipação de tutela de não fazer (evitar problemas futuros), pelo qual tentou tirar do Hotel Pestana Marcello Reis, do movimento Revoltados Online, que lá se hospedou para provocá-los (ostensivamente).

A juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho, da 8ª Vara da Fazenda Pública, negou sem entrar no mérito da questão. Por um detalhe: o PT pediu também assistência judiciária gratuita. Ou seja, não tinha dinheiro nem para pagar o advogado.

Ora, isso é a confissão da indigência plena. E juntando esse fato com o de Lula ter feito em discurso aberto o pedido para a militância do partido voltar a pagar os dízimos (contribuições mensais), o PT adota uma estratégia que tem implícito um gol contra monumental: também é a confissão de que os cofres do partido eram irrigados com dinheiro do petrolão.

Ou, então, por que depois da Lava Jato os cofres ficaram tão vazios?

Pela metade — O PT até estimou gastar R$ 4,5 milhões no Congresso realizado em Salvador, entre passagens, hospedagens e uma refeição diária para 800 delegados.

No fim, feitas as contas, saiu no lucro. Bastaram apenas R$ 2 milhões.

A bem da verdade — Não era Kim Kataguiri, do MBL, como aqui dissemos, quem estava no Pestana desde o primeiro dia do Congresso do PT e sim Marcello Reis.

Ele foi erroneamente identificado como Kim por seguranças e petistas.

Vaia vingada

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, e Luciana Santos, a congênere do PCdoB, apareceram para prestigiar o Congresso do PT, mas receberam tratamentos bastante diferenciados.

Ciro foi ostensivamente vaiado e Luciana efusivamente aplaudida.

Ontem, ao ver Rui Falcão, presidente do PT, propor a volta da CPMF, um pepista magoado vingou Ciro. Falou para jornalistas:

— Onde já se viu um partido propor aumento de imposto que nem o governo cogitou?

"Proporcionalmente,o setor que mais desemprega hoje no Brasil é a imprensa.É a falta de interessedo público nas mentiras publicadas"

Lula, no Congresso do PT, festejando as demissões de jornalistas nos grandes veículos de comunicação

Racha no chocolate

O chef confeiteiro Rafael Barros, um dos mais premiados do Brasil, que ministrou curso no 7º Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Bahia que acaba hoje em Ilhéus, decidiu abrir mão do patrocínio da gigante franco-belga do chocolate Barry Callebaut.

A empresa ameaçou, veladamente, barrá-lo em projetos futuros, quando ele começou a vender em sua loja, em São Paulo, barras de chocolate gourmet Sagarana, do produtor baiano Henrique de Almeida.

Aposta baiana — Rafael diz que a decisão é uma aposta na qualidade e no futuro do cacau superior da Bahia, um nicho que é uma das pontas do renascimento da cultura no sul do estado, sofrida nos últimos 29 anos por causa da tragédia da vassoura-de-bruxa.

Forrozeiros dançam

2015 não é mesmo um ano bom para os forrozeiros baianos. Além da crise, que suprimiu contratos, duas outras notícias ruins:

1 — A revista da Azul, empresa de viação aérea, publicou longa reportagem sobre o São João, ouvindo Elba Ramalho e etc., sem nenhuma linha sobre a Bahia, onde mais de 150 cidades fazem a festa.

2 — A Globo Recife escalou Bel Marques (ex-Chiclete com Banana) para ser o patrono da Bahia no forró nordestino.

Os forrozeiros se acham vítimas do axé.

Lei do forró — E por falar em forrozeiros, a proposta da criação de uma legislação que garanta verbas públicas só para baianos no São João, de saída bem aceita na Assembleia, tem uma pedra no caminho.

A bancada do PT não vê a fórmula com bons olhos. E estuda a lei similar de Recife. Lá, a reserva é de 60% 'para artistas que espelhem a cultura pernambucana'.

O deputado Rosemberg Pinto diz que o assunto ainda está em apreciação.

Pedindo passagem

Empresários holandeses da Agri Brasil, a empresa que pretende investir R$ 9,5 bilhões em Jaborandi para produzir leite em pó, se batem com um problema inusitado: de 90 em 90 dias têm que sair do Brasil para renovar o visto de permanência.

O governo baiano tenta no Itamaraty o visto definitivo.

Festa em Santo Amaro

Se dependesse da vontade do cientista político Luiz Alberto de Vianna Moniz Bandeira, o Moniz Bandeira, ele estaria hoje em Santo Amaro, que festeja a sua data maior, como primeiro município a tomar iniciativa de luta pela independência do Brasil.

Aos 79 anos, com problemas de saúde, Moniz está entre as personalidades que receberão da Câmara o título de Cidadão Santamarense. Não vem, mas mandou representá-lo três primos e o amigo João Eurico Matta, da Academia de Letras da Bahia.

Direto da Alemanha — De St. Leon-Rot, na Alemanha, onde mora, Moniz atendeu nosso telefonema e mandou um recado para os santamarenses:

— Eu me sinto muito honrado em ser lembrado por Santo Amaro, terra dos meus antepassados. E dedico esta homenagem aos meus primos.

Moniz é baiano de Salvador.

Está proibido a partir de hoje, pelo Ibama, capturar e comercializar o goiamum, crustáceo bastante consumido no litoral, ameaçado de extinção. Os estoques remanescentes (ele é resistente fora do habitat) devem ser informados em até 30 dias. E os derivados valem por um ano.

Lição de Riachuelo

1981. Newton Macedo Campos, vereador em Salvador, integrou uma comitiva da Câmara que foi ao II Distrito Naval, a convite da Marinha, participar da solenidade de comemoração dos 116 anos da Batalha de Riachuelo. Levou com ele o jornalista Nilson de Olivar César, o Pixoxó, amigo fraterno, boêmio nato.

Fim da solenidade, Pixoxó propôs:

— O Mercado Modelo está ali. Vamos aproveitar e tomar uma?

— Rapaz, eu preciso ir para a Câmara. Você não viu o comandante falar com tanta ênfase as palavras do Almirante Barroso (comandante da armada brasileira em Riachuelo): 'O Brasil espera que cada um cumpra com o seu dever'?

— Ouvi com muita atenção e tirei a sábia lição. Já que o Brasil espera, não precisa se afobar.

Os dois foram. E o Brasil esperou.

