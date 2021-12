No Abril Vermelho, MST ocupará 30 áreas

O Abril Vermelho do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) na Bahia será de ocupações, marchas e protestos. Nesta terça, 5, o MST promove passeatas em dez municípios para lembrar os três anos do assassinato do militante Fábio dos Santos, no município de Iguaí.

"Esse crime continua impune", disse o coordenador estadual do MST, Evanildo Costa. Ele informou que a entidade deve promover trinta ocupações na Bahia em abril. No dia 17, cinco mil agricultores virão a Salvador para marcar a data do massacre de Eldorado de Carajás.

Costa contou que também haverá uma "pauta" estadual. "Vamos cobrar as promessas do governo do estado. Ano passado prometerem construir dez escolas e só começaram uma; o MST iria receber dez tratores, só recebemos dois".

Impasse - Enquanto isso, a Fazenda Marruais, em Conceição do Coité, continua ocupada pelo MST, apesar de decisão da desembargadora Regina Reis ter determinado a desocupação da área no ano passado, numa outra ação do movimento.

Esgoto apurado

Ante os escândalos políticos do nosso dia a dia, passou quase despercebido o vazamento de 756 milhões de litros de esgoto in natura no mar do bairro do Rio Vermelho, contaminando as praias da região. O despejo foi causado pelo choque de um ônibus com um poste que sustentava uma linha de transmissão de energia para a estação da Embasa. Isso desligou o sistema de bombeamento do esgoto para o emissário submarino. Com razão o Ministério Público abriu investigação para apurar o que motivou falha tão absurda.

"Defendemos a democracia, somos contra o impeachment, mas também somos contra essa política econômica do governo federal que prejudica os trabalhadores"

Evanildo Costa, coordenador do MST-BA, que participou, na sexta, do encontro de dirigentes de movimentos sociais com a presidente Dilma Rousseff, em Brasília

Recadastramento

Um total de 29 municípios baianos já encerrou o recadastramento biométrico para as eleições deste ano. Outros 13 estão com os eleitores em processo.

Fora esses municípios onde se procederam recadastramento extraordinário e ordinário obrigatórios (Salvador por enquanto está fora), o recadastramento biométrico é feito compulsoriamente só para quem for realizar algum serviço cartorário, como alistamento, transferência, revisão de dados e quitação eleitoral.

Isso não impede, contudo, que o eleitor procure o Tribunal Regional Eleitoral espontaneamente para fazer a biometria.

De qualquer forma ninguém deixará de participar das eleições.

Convenção do PTC

O PTC de Salvador realiza sua convenção nessa quarta, a partir das 10 horas, no Centro Cultural da Câmara de Vereadores, para eleger sua direção municipal em chapa única. Vai eleger o veterano Rivailton Pinto como presidente. O prefeito ACM Neto (DEM) deve comparecer ao evento. O PTC já definiu apoio a Neto na eleição de prefeito e não pretende se coligar na proporcional, para vereador. Entre os candidatos a vereador lançará Delma Gama e Ricardo Gray.

50 anos de PGE

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia realiza nesta segunda, a partir das 9h, no auditório Paulo Spínola, na sede do órgão, no Centro Administrativo, o seminário de abertura do ano comemorativo do cinquentenário da instituição.

Na ocasião, a PGE lançará sua nova logomarca e apresentará o selo dos seus 50 anos.

O evento, que tem como tema central Advocacia Pública, Democracia e Cidadania no século XXI, será aberto pelo procurador-geral do estado, Paulo Moreno Carvalho, e contará com a presença de procuradores e servidores do órgão, além de convidados da Administração Pública Estadual e do Poder Judiciário.

POUCAS & BOAS

* A Federação e Associação dos Servidores Públicos convocaram ato de protesto contra o reajuste zero para essa segunda, às 9 horas, em frente à Governadoria.

* Informa o TSE que os 35 partidos do país receberam em março um total de R$ 66 milhões, da parcela do mês do Fundo Partidário. Partido é bom negócio.

adblock ativo