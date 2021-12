A performance do candidato ao governo do estado João Henrique (PRTB) no debate da última quinta-feira, 16, na TV Band, mostrou que o isolamento político em que se encontra – semelhante ao do candidato à presidência da República da mesma chapa (várias vezes exaltado por ele durante o debate), Jair Bolsonaro (PSL) – tem uma explicação: a calejada politicagem do ex-prefeito da capital baiana por dois mandatos, alvo de críticas principalmente do candidato psolista Marcos Mendes.

O último mandato de João “dispensa comentários”, disse ele com ironia. Todavia, a segurança cênica, o vocabulário repleto de paradigmas e os famigerados clichês ainda podem encher os olhos de muita gente, sobretudo com a crescente inserção religiosa em seu discurso. João Henrique bradou diversas vezes que os adversários fizeram manobras políticas para que ele não pudesse ser candidato, em sua opinião, por “medo” de serem derrotados.

Pretensão – Vale lembrar que ele não conseguiu se eleger em 2016 para vereador, quando obteve pouco mais de cinco mil votos. Decerto as palavras e a performance no debate demonstraram, no mínimo, uma enorme pretensão, como diz a máxima de que “ninguém chuta cachorro morto”. Será?

Sete de Setembro

O desfile de 7 de Setembro em Teixeira de Freitas habitualmente vira uma festa. O deste ano, que celebra o 196º aniversário da Independência do Brasil, acontece sob o tema “Cuidar da nossa cidade é uma tarefa de todos, minha educação é sua conscientização”, como parte de projeto tocado pela prefeitura em parceria com a diocese local.

Voto em trânsito

Atenção eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral no dia 7 de outubro, mas, mesmo assim, desejam participar das eleições. O prazo para pedir voto em trânsito vai até 23 de agosto e, em Salvador, pode ser solicitado nos cartórios eleitorais (prédio anexo da sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia), na Central de Atendimento ao Público (CAB) ou em pontos de atendimento pela capital. A regra do voto em trânsito é a seguinte: eleitores que estiverem fora da Bahia poderão votar apenas na eleição para presidente da República. Já aqueles que estiverem em trânsito dentro da Bahia, porém em município diverso de seu domicílio eleitoral, poderão votar para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Perplexo

O governador Rui Costa (PT) disse estar perplexo com a falta de proposta dos candidatos ao pleito estadual durante o primeiro debate. Ele informou que esperava até o final ouvir ao menos uma proposta, mas em duas horas teve candidato que não apresentou nada.

– Eu fico perplexo e o eleitor deve estar perplexo em casa – afirmou, ao final do evento.

O gestor, que foi acusado de fazer propaganda política durante o debate, argumentou que isso se dá pelos feitos na sua atuação frente ao governo do estado. Segundo Rui, ele tem tudo para mostrar que parece estar fazendo propaganda, mas a população percebe quem tem conteúdo para apresentar e quem vai passar a campanha agredindo.

Trompetaço

O Trompetaço é literalmente um manifesto – a favor da libertação de Lula – que faz barulho com o agudo som de um trompete. Muvucou no sábado passado o Shopping Barra, e hoje deve levar o furdunço às 12 horas para a frente da Estação da Lapa. Bem em frente ao metrô, em pleno meio-dia, é mesmo para azucrinar.

POUCAS & BOAS

* Marcos Vinicius Almeida e Diego Dias de Carvalho, da rede pública de ensino de Brumado, participarão das seletivas que formarão equipes brasileiras às Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astrofísica (IOAA) e à Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA) de 2019.

