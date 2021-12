Nilo Coelho entra na disputa em Conquista

Já se sabia que o ex-governador Nilo Coelho pretende disputar as eleições do próximo ano, mas dez entre dez dos amigos dele apontavam que ele iria entrar na briga em Guanambi, onde já foi prefeito três vezes, mas é mais que isso: ele vai entrar na briga é em Vitória da Conquista, o terceiro maior colégio eleitoral da Bahia (só superado por Salvador e Feira de Santana), onde também tem negócios e passa boa parte do tempo.

A notícia foi dada ontem pelo ex-deputado Raimundo Sobreira, que engorda o seleto time dos muito próximos de Nilo.

- Ele cedeu aos apelos dos amigos. Avaliou-se que o cenário é favorável, considerando principalmente o desgaste do PT.

Na política conquistense a notícia tem efeito bombástico. O que se tem colocado até agora é que os três candidatos competitivos lá são os deputados estaduais Herzem Gusmão (PMDB), Fabrício Falcão (PCdoB) e Zé Raimundo (PT), este último com ferrenha resistência do prefeito Guilherme Menezes, que, embora seja do partido, virou inimigo ostensivo e declarado da ala do deputado federal Valdenor Pereira.

Detalhe que põe mais lenha na fogueira: Herzem, o líder nas pesquisas, diz que é candidato, mas também é muito amigo de Nilo.

Em Guanambi — A decisão de Nilo também respinga no cenário de Guanambi. Lá também tem três deputados estaduais: Ivana Bastos (PSD), Vítor Bonfim (PDT) e Luiz Augusto (PMDB), que é primo de Nilo.

Antes, Luiz dizia que, se Nilo não fosse, apoiaria Ivana contra o time do prefeito Charles Fernandes (PP), ex-vice de Nilo (que era prefeito e renunciou em 2010), hoje inimigo.

Coisas da Stock cá

A presidente da Federação Baiana de Automobilismo, Selma Morais, está revoltada com a saída da Stock Car de Salvador.

Ela participou da reunião da Comissão de Esportes da Assembleia ontem. Disse que o problema é político. A prefeitura, segundo Selma, cobrou taxas que somadas chegam a R$ 600 mil, o que inviabiliza o negócio.

O governo também impôs dificuldades, mas retirou no final. Ou seja, quando a decisão de se levar a prova para Curitiba já estava tomada. Mas acha que a vaca ainda não foi para o brejo. Dá para reverter.

"Temos pelo que protestar, com certeza. Mas não se está consciente da necessidade disso. E existe uma sombra coletiva terrível, racista, fascista, homofóbica, egoísta nesse estilo de manifestação que está acontecendo. Tem muita gente entrando nessa vibe de inocente útil"

Letícia Sabatela, atriz tida como politicamente engajada, em entrevista ao Estado de S.Paulo.

Duelo em Camaçari

Líder das pesquisas em Camaçari, o vereador Antônio Elinaldo (DEM) refutou a deputada Luiza Maia (PT), esposa do deputado federal Luiz Caetano (PT), para quem 'não se pode entregar o município ao jogo do bicho'.

- Eu nunca roubei e nem nunca fui algemado e preso pela PF com dinheiro escondido em casa, como foi a deputada e o marido dela. Esse discurso não cola.

JAC e Ásia Motors

A oposição, a exemplo do deputado Pedro Tavares (PMDB), bate forte no governo dizendo que o anúncio da vinda da JAC Motors para Camaçari foi estelionato eleitoral. 'A propaganda explorou o caso e não aconteceu'.

Se é que o é, na Bahia há precedente. Em agosto de 1997, FHC presidente e Paulo Souto governador, foram a Camaçari lançar a pedra fundamental da coreana Ásia Motors.

Apesar da intensa propaganda na época, o caso também virou ópera-bufa.

Incentivos — A Ásia Motors recebeu incentivos fiscais na forma de redução de impostos para importar os seus carros enquanto não se instalava em Camaçari.

Deu o bolo, e o governo baiano cobra na Justiça R$ 36 milhões (sem atualização) por conta dos tais incentivos.

A JAC recebeu incentivos idênticos. O caso ainda está em aberto, óbvio, mas, caso o projeto não emplaque, o governo vai cobrar também? Eis a questão.

Carinho na base

Nas últimas 24 horas os deputados governistas que estrilavam insatisfações receberam uma enxurrada de telefonemas.

Ontem, na Assembleia, estavam calminhos, embora na expectativa. Aprovaram o reajuste do servidor (41 a 17) com a promessa de que daqui para frente será diferente. Será?

POUCAS & BOAS

ACM Neto fez um périplo por Brasília ontem em busca de dinheiro, principalmente para enfrentar a ameaça das encostas. Esteve com os ministros Gilberto Kassab (Cidades) e Gilberto Occhi (Integração) tentando assegurar recursos para encarar os 55 pontos tidos como mais críticos. Veio cheio de promessas.

Na condição de ministro da Defesa, Jaques Wagner foi ontem ao Colégio Militar do Rio, onde estudou quando era adolescente. Foi recebido pelo humorista Castrinho, outro ex-aluno, que pediu verbas para recuperar o estabelecimento. Disse que tais pedidos é uma das poucas coisas que não mudaram.

A informação de que a Nestlé está em vias de fechar a sua fábrica de secagem em Itabuna provocou impacto negativo para o deputado Augusto Castro (PSDB), que é prefeiturável. 'Já temos notícias ruins demais. A Nestlé pode nos poupar'.

O deputado Eduardo Salles (PP), que foi secretário da Agricultura no governo Wagner, disse que a Nestlé já comprou 450 mil litros de leite/dia e hoje só compra 150 mil. 'Isso é péssimo para a cadeia produtiva do leite na Bahia. É a indústria de leite em pó que faz o equilíbrio entre a safra e a entressafra'.

A Bahia Mineração, ou Bamin, a empresa que pretende construir o Porto Sul em Ilhéus (sabe lá Deus quando), trocou de comando. Cláudio Menezes é o novo presidente, substituindo José Viveiros.

Os Novos Conflitos na Esfera Trabalhista e os Direitos do Trabalhador é o tema da I Jornada de Direito do Trabalho, promovido pela Ucsal e Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas (Abat). O diretor do Sindicato dos Portuários, Ulisses Oliveira Junior, fará amanhã (20h) a palestra Direito Sindical: Atuação dos Dirigentes Sindicais na prática.

O Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela (Av. Sete, Ed. Brasilgás), que é ligado à Sepromi, começa amanhã (14h30) a série de painéis Literatura Negra Comentada. A primeira obra em estudo é o livro Alternativas para combater o racismo, de Manoel de Almeida Cruz.

adblock ativo