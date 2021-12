Neto: 'Wagner precisa descer do palanque'

- O governador Jaques Wagner precisa aprender a respeitar os seus adversários políticos e deixar de ser arrogante. A Prefeitura de Salvador não é uma secretaria do governo do Estado e, pelas características do povo de Salvador, nunca será.

Assim, ACM Neto reagiu às acusações de Wagner, que o responsabilizou sobre a quebra de diálogo entre os executivos estadual e municipal por causa das eleições.

- A primeira coisa que fiz quando assumi a prefeitura foi descer do palanque e propor o diálogo. Fiz isso pensando no povo de Salvador. Agora estou propondo o mesmo.

Neto disse que Wagner tem memória seletiva. Diz que tudo fez para entregar a operação do metrô ao Estado e, mesmo durante a campanha, nossos técnicos trabalharam com os técnicos do governo. Afirma que na Sucom tem um setor só para atender demandas de obras do metrô.

- Agora, eu não posso penalizar a maioria da população da cidade e aceitar uma tarifa integrada que inviabilize a vida de quem anda de ônibus diante de uma inflação dessas.

Traduzindo: o aceno de Wagner, de que Neto poderia sinalizar a paz do pós-eleição rediscutindo a integração da tarifa metrô-buzu, parece ter rolado a ribanceira.

Pernas próprias - Neto diz que hoje Salvador é respeitada e pode andar com as próprias pernas e que a vida das pessoas, principalmente as mais necessitadas, melhorou.

- Por Salvador eu converso com todo mundo, tenho tido uma atitude de conciliação. Agora é preciso descer do palanque e parar com esse jogo infantil de fazer política o tempo todo no gogó para menosprezar os adversários e até mesmo os aliados.

Neto não gostou particularmente de Wagner mandar ele 'tomar juízo'

Paz no PT

O presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, parece que vai sepultar o mal-estar entre o presidente do partido em Salvador, Edson Valadares, e os seis vereadores que votaram a favor de ACM Neto no projeto de desafetação de 59 terrenos (Henrique Carballal, Moises Rocha, J. Carlos Filho, Suica, Arnando Lessa e Alcindo Anunciação).

Os seis vão se reunir com Valadares esta semana para selar a paz.

Em miúdos, Valadares perdeu.

Ponte em pauta

Agora em dezembro, no seu último mês de governo, Jaques Wagner vai realizar a audiência pública para debater o edital da ponte Salvador-Itaparica, que segundo ele, tem uma engenharia financeira 'muito consistente'.

A projeção é que a ponte custaria R$ 5,2 bilhões. Desse dinheiro, o governo federal entraria com R$ 2,7 bi. Os R$ 2,5 bi restantes seriam captados com a iniciativa privada.

- Tudo vai ser publicizado. É bastante viável. Está muito equilibrado.

"A medicina é uma profissão peculiar. Não trata das coisas que as pessoas têm. Trata da pessoa. Não pode ser um negócio, não é um meio de enriquecer, de conquistar posição social. O objetivo é ajudar os que sofrem"

Adib Jatene, o primeiro a realizar a cirurgia de ponte de safena no Brasil, ex-ministro da Saúde, falecido ontem.

Paletó no gatilho

Jurista experiente, ex-deputado, conhecedor dos imbricamentos que o escândalo do Petrolão pode gerar, diz que a projeção de 200 deputados federais envolvidos no esquema induz os suplentes, inclusive na Bahia, a preparar o paletó, porque muitos vão preferir renunciar o mandato logo, para se livrar do 'foro privilegiado', o STF, agora tiro no pé.

Jogo jogado I - Nenhum deputado federal do PT da Bahia teve o nome envolvido nas investigações da Operação Lava-Jato. Mas vale anotar que direção estadual recebeu, via diretório nacional, R$ 5,750 milhões de três empreiteiras investigadas pela PF, Engevix (R$ 1 mi), OAS (R$ 3,325 mi) e UTC (R$ 1,425 mi).

Everaldo Anunciação, presidente na Bahia, diz que o PT defende a reforma política, mas enquanto ela não sai, joga o jogo.

Jogo jogado II - De fato, a prática é comum aos maiores partidos. O PMDB baiano, por exemplo, recebeu R$ 3,050 milhões no acumulado de doações de Odebrecht, OAS e UTC. O DEM recebeu R$ 960 mil e o PSDB 805 mil. Todos juntos neste quesito.

Barbatanas de molho - Aliás, o jornalista Adilson Borges adverte que nesse jogo não foram presos arraia miúda, só tubarões, o que força mudanças até na cultura dos adágios populares. Antes se dizia, diante de más expectativas, 'é bom colocar as barbas de molho'. Agora, o molho é nas barbatanas.

POUCAS & BOAS

O Parque Solar Boa Vista, antiga residência do poeta Castro Alves que era a Secretaria de Educação de Salvador até sofrer um incêndio, no comecinho da administração de ACM Neto, está abandonado. Moradores da área dizem que, o que antes era um bem, agora é um mal. Virou esconderijo de marginais.

Dilma já autorizou a operação de crédito externo no valor de US$ 11,5 milhões entre Alagoinhas e a Cooperação Andina de Fomento (CAF). Paulo Cézar (PDT), o prefeito, quer fazer quatro avenidas e pavimentar 170 ruas.

O jornalista Fernando Vita, também conselheiro do TCM lança quarta ((18h) na Livraria Saraiva do Salvador Shopping o livro O Avião de Noé, uma hilariante história de inventores, impostores e outros malucos de modo geral. O convite para o evento: é um cartão de embarque, tal e qual nos aeroportos.

A Unirb ganhou do MEC autorização para implantar o curso de bacharelado em radialismo. É o único do Norte e Nordeste. O da Unijorge até hoje gera protestos. Alunos se dizem lesados.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Inacreditável

João Cardoso dos Santos, prefeito de Valença duas vezes, tinha um hábito particular, sempre atender todos que o procuravam na Prefeitura. Acabava o expediente, a ante-sala do gabinete lotada, ele saía atendendo no atacado: 'E você?'. A pessoa falava, de papel e caneta em punho escrevia algo, repassava: 'Procure fulano'. Chegou a vez de um cidadão chamado Melissan:

- E você, Melissan?

- Eu vim aqui ver aquele negócio que o senhor me prometeu.

- E lembre aí o que foi que eu lhe prometi. Não estou recordando...

- Na campanha o senhor disse que, se ganhasse a eleição, me dava um jipe.

E Cardoso, com a mão na cabeça:

- Oh, Melissan!... E você acreditou?! É incrível, Melissan! Eu não acredito que você tenha acreditado!

E olhando para os lados:

- Olha, gente. Ele acreditou...

