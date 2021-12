Neto veta candidatura de secretários em 2016

No bojo da reforma administrativa que está engendrando na prefeitura de Salvador, ACM Neto baixou uma determinação para o secretariado: não quer nenhum deles como candidato a vereador em 2016.



Mata dois coelhos de uma só cajadada:

1 - Evita que o ocupante do cargo, em vez de executar políticas para o município, faça política para si visando angariar votos.

2 - Elimina a possibilidade de conflito com os atuais vereadores.

Todo o secretariado está sabendo. E ninguém deu um pio até agora.



Super Trindade - Um detalhe na reforma de ACM Neto chamou a atenção: se, em nome de ganhar agilidade, as secretarias que foram mexidas perderam espaço, por que a de Promoção Social e Combate à Pobreza ganhou?



Ela passará a chamar-se Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza e Esporte.

Por todos os ângulos, um forte amparo para quem quer fazer política.



Mais: era ocupada pelo deputado federal Maurício Trindade (PROS), que, ao sair para disputar a reeleição (perdeu), emplacou o irmão, Henrique. A pegunta que se faz nas rodinhas: a ideia é fortalecer Trindade?



Duas reformas - Aliados de Jaques Wagner diziam ontem que a oposição tanto bateu no excesso de secretarias no estado que agora, após o anúncio das reformas de Rui Costa e ACM Neto, deu-se exatamente o contrário.



O governo vai reduzir o número de secretarias de 27 para 24, enquanto a prefeitura de Salvador vai aumentar de 12 para 15.



O preço do PTN



O PTN já deu a condição para desistir da presidência da Câmara de Salvador: quer uma secretaria grande e com autonomia.



É óbvio (ululante) que ACM Neto prefere dar a Câmara. A questão é convencer Paulo Câmara, o atual presidente e candidato à reeleição, a desistir. Até porque, pelos apoios que já recebeu até agora (inclusive do PT), se sair do páreo se desmoraliza.



O pomo da discórdia - Em 2012, o PSDB e o PTN fizeram um acordo, com o aval de Neto, segundo o qual um governaria primeiro e o outro depois. É aí que a porca torce o rabo.

O PTN cobra o acordo, e Paulo Câmara, que é do PSDB, diz que o tal caducou.



Momo em debate



Mesmo condenada à morte, a Bahiatursa ainda respira. Promove quarta no Centro de Convenções um debate sobre o Carnaval de Salvador, tendo Carlinhos Brown e João Jorge (Olodum) como estrelas. Vem a calhar. A prefeitura de Salvador diz preocupar-se com a possibilidade de o governo e a Petrobras ficarem fora do patrocínio da festa.

Mais: a Petrobras tradicionalmente banca os blocos afros. No Dia da Consciência Negra, encurtou o patrocínio e faltaram camisas.

"Estruturas foram extintas, outras redesenhadas e outras criadas, mas com o compromisso de garantir o equilíbrio das contas. Fomos, inclusive, milimétricos na criação dos cargos. Extinguimos 144 e criamos 144. Custo zero"

ACM Neto, sobre a reforma na prefeitura de Salvador.

Radicalização total

A decisão do governo de só liberar as emendas impositivas dos deputados aliados pegou mal. A oposição resolveu radicalizar total. Ontem, o deputado Carlos Gaban (DEM) disse que não vai mais votar a favor da reforma administrativa, não fará mais acordo para corrigir um erro no projeto de reestruturação da PM e, o principal, vai contratar advogados para denunciar o governo por compra de votos.



E, cá para nós, o desrespeito da lei é tão primário quanto ostensivo. Tá na cara.



Pero no mucho



No rastro do petrolão, o escândalo que brota da Operação Lava Jato, o presidente da Fieb, Ricardo Alban, defende a manutenção das atividades das empresas envolvidas, embora com a ressalva de que é preciso punir.



- São grandes empresas de construção que já provaram a competência e o know-how, que operam no mercado internacional, que adquiriram obras em mercados considerados não tão comprometidos.



Ruim com elas, pior sem - Alban diz que o cenário atual da indústria de transformação não é bom e pode ficar ainda pior sem elas.

- O próprio Ministério Público, me parece, tem buscado uma solução para dar continuidade aos projetos. Se não se chegar a uma solução, o Brasil vai parar.



POUCAS & BOAS



O Comitê 9840 de Combate à Corrupção vai recorrer ao Conselho Nacional de Justiça contra ministros que deram liminares em favor do prefeito de Sento Sé, Ednaldo Barros, que foi condenado a cinco anos de prisão pela 2ª Câmara Criminal do TJ da Bahia por desvio de dinheiro. Acusado da compra fraudulenta de remédios, desde que foi condenado, em 25 de setembro, Ednaldo já caiu e voltou quatro vezes.



A Comissão de Educação da Assembleia realiza terça (11h) audiência pública para debater a situação das universidades estaduais. A pedida da comunidade acadêmica é aumentar o repasse de 5% da receita líquida de impostos para no mínimo 7%.



Colaborou: Adilson Borges



POLÍTICA COM VATAPÁ



Antônio Corta T



Conta Edízio Mendonça Neto que, em 1972, o avô dele, também Edízio Mendonça, se candidatou a prefeito de Barra do Mendes. Antônio José dos Santos, ou Antônio de Barrinha, sobrenome por conta do povoado onde morava, a 20 km da sede, numa estrada de serra, cheia de pedras e areia, eleitor fanático, chegou a Minas do Espírito Santo, votou, assinou a folha, almoçou, ficou um pouco na pracinha e depois foi embora.

Chegou a Barrinha cansado, deitou, de repente pulou da cama. Lembrou que na folha de votação assinou, mas não cortou o T de Antônio. Decidiu voltar:

- Vou lá. Não cortei o T e seu Edízio vai perder o meu voto.

Voltou, imenso sacrifício, chegou à boca da urna e foi logo dizendo:

- Eu assinei mas não cortei o T. Quero cortar. Não posso perder o voto.

- Fique tranquilo seu Antônio. O voto já está dado e ninguém tira.

- Mas eu voltei de longe e só saio daqui depois que cortar o T. O meu nome é Antônio e não Anlônio.

Fez tanta confusão que os mesários pegaram a folha de votação, olharam, o T estava cortado.

Antônio ficou satisfeito, mas ganhou o apelido de Antônio Corta T. Virava uma fera quando o chamavam.

adblock ativo