Neto traça o mapa do buzu mirando o metrô

A prefeitura de Salvador vai apresentar ao Ministério Público dia 11, quando haverá nova rodada de negociações na tentativa de forjar um acordo para a integração tarifária do sistema de ônibus com o metrô, um completo relatório sobre o fluxo cotidiano do buzu nos quatro cantos da cidade.

O relatório revela números sobre o comportamento dos passageiros que utilizam o buzu. Das 515 linhas de ônibus, 249 estão integradas ao metrô, o que corresponde a 48,3%. Isso corresponde a 850 veículos que transportaram, em média, 9,9 milhões de passageiros por mês entre janeiro e abril deste ano, o equivalente a 32,2% de passageiros transportados. Com isso, rebate o argumento do governo de que a prefeitura só disponibilizou a integração para 6%.

O problema está na quantidade de gente que opta por usar o metrô, no mesmo período, de pouco mais de um milhão de pessoas, ou seja, apenas 10,2% do total de passageiros que viajaram nas 249 linhas e 850 ônibus integrados. O secretário Fábio Mota (Mobilidade) diz que o problema não é deles:

– A prefeitura faz a integração de linhas, e não de pessoas. Não podemos obrigar as pessoas a andarem de metrô.

Meio a meio — A prefeitura sustenta a proposta de dividir a tarifa meio a meio com o metrô, o que o governo rejeita, porque vai aumentar a participação do estado naquilo que faltar no metrô, como dita o contrato. Fábio Mota diz que a ideia do governo de licitar linhas exclusivas para o metrô está fadada a não funcionar:

– São linhas de no máximo 2,5 km. Apenas 2% das pessoas que usam o ônibus moram próximo aos trilhos; 98% ficariam fora.

Rui diz que a raiz do problema está no fato de Neto ter cobrado pelas linhas de ônibus urbanos, algo que não existe no país.

Bye, bye, Petrobras

A Petrobras, que já tinha anunciado o fim da exploração de petróleo na Bahia com a decisão de venda dos poços terrestres, dá sequência ao seu desserviço baiano: sem avisar, suspendeu o Programa da Criança, pelo qual assistia, com professores e psicólogos, alunos no turno, sem nem avisar as prefeituras de nove municípios da região de Alagoinhas que o integravam.

Segundo Radiovaldo Costa, diretor do Sindipetro, 1.200 alunos ficam prejudicados.

Greve — Aliás, o Sindipetro vem denunciando que a Petrobras começou a estimular aposentadorias e nas vagas está colocando servidores terceirizados pagando até três vezes menos. Com isso, já houve seis incêndios na Refinaria Landulpho Alves.

Os petroleiros vão entrar em greve.

Périplo interiorano

Rui Costa foi ontem a Ilhéus, no aniversário da cidade, olhar as obras da nova ponte Ilhéus-Pontal, que deve ser inaugurada no próximo ano, e resolveu ficar no interior e só volta domingo para o 2 de Julho.

Vai hoje a Eunápolis e também visita as obras da Barragem do Rio Colônia, em Itapé.

Ele já contabiliza mais de 290 viagens ao interior. Com a aproximação de 2018, a tendência é ele mandar acelerar.

Aliás, a romaria de políticos rumo ao interior já se ampliou no São João deste ano. No próximo, será maior. Todos eles serão forrozeiros desde menininhos.

POUCAS & BOAS

Engpiso, na modalidade micro e pequena empresa na categoria Inovação Organizacional, e a BMD Têxteis, entre as médias, na categoria Gestão e Inovação, ficaram entre as 19 empresas vencedoras do Prêmio Nacional de Inovação, iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Sebrae. Cada uma vai levar a bolada de R$ 900 mil.

No balanço final, os números dos que passaram pelo ferryboat no período junino, até a zero hora de ontem, foram bem maiores do que 2016. De carro, foram 22.201 contra 22.069. E gente, 151.136 contra 120.896 – ou seja, 25% a mais.

O deputado Heber Santana (PSC), que é evangélico, pediu data (vai ser 31 de outubro) para sessão especial em homenagem aos 500 anos da Reforma protestante. Refere-se ao racha na igreja católica patrocinado pelo alemão Martinho Lutero.

Cárcere, dirigido pelo jornalista José Carlos Torres, documentário totalmente rodado em Salvador, vai ser exibido hoje (18h30) no Museu de Arte da Bahia. Antes, o naipe de metais da Orquestra Sinfônica da Bahia dá uma canja.

