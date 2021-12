Neto só define o vice em meados de julho

Quem quiser, entre os secretários de Salvador, postular ser o vice de ACM Neto vai ter que se desincompatibilizar antes da escolha, sem que isso implique compromisso prévio. O prazo fatal é o dia 1º próximo.

Os secretários vice-prefeituráveis são Luiz Carreira (PV), da Casa Civil, Bruno Reis (PMDB), que está no Desenvolvimento Social, Fábio Mota (PMDB), da Mobilidade, Sílvio Pinheiro (PSDB), da Sucop, Guilherme Bellintani (PPS), da Educação.

Neto diz que achou melhor agir assim. Se porventura alguém saísse e outro ficasse, daria a entender que a escolha já estava feita. Ele só vai definir o vice depois do São João, lá para meados de julho.

- O ideal é que seja o mais próximo possível da convenção.

Geddel na parada - A ascensão de Geddel ao ministério de Michel Temer subiu o cacife do peemedebista, o que, para alguns, aumenta as dificuldades de Neto na escolha do vice, mas ele diz que não vê maiores problemas:

- É lógico que Geddel será considerado, assim como os demais partidos, incluindo a vice-prefeita Célia Sacramento.

Ainda os grampos

Kátia Alves (DEM), hoje vereadora em Salvador e secretária da Segurança Pública na época dos grampos telefônicos, não gostou das afirmações do delegado Valdir Barbosa de que 'o mandante (ACM) e a executora (Kátia) foram absolvidos' e só ele e o policial Alan Faria estão ameaçados de punição.

Em nota, ela diz que 'lucidez e prudência são imprescindíveis para evitar novas injustiças contra quem já foi absolvida pela Justiça Federal'.

Cita que as testemunhas, Nelson Pelegrino, Benito Gama e Raimundo Gabriel, nada apresentaram que a incriminasse.

'Sou a favor da ideia de manter a cultura internada no 'hospital' da Educação'

Regina Duarte, atriz, antipetista de carteirinha, no Instagram, ao contrário da maioria dos artistas, aplaudindo a extinção do Ministério da Cultura

'Seria falso declarar algo que não me pertence (...) As despesas são da minha esposa. Eu era apenas dependente do cartãode crédito dela'

Eduardo Cunha, em depoimento no Conselho de Ética, negando que as contas na Suíça apontadas na Lava Jato e despesas no exterior sejam dele.

Rui no CNJ

Rui Costa disse ontem que vai recorrer ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública, Mário Soares Caymmi Góes, que o condenou a prisão (junto com o secretário da Fazenda, Manoel Vitório) se não convocar agentes de presídio aprovados em concurso:

- Ele sabe que não tem competência para dar voz de prisão para o governador. Mas o que ele queria, conseguiu.

Governador tem foro privilegiado. Rui insinua que o juiz queria os seus 15 minutos de fama.

Quarentena vetada

No festival de pedidos de quarentena (seis meses ganhando sem trabalhar), a Comissão de Ética da Presidência da República já rejeitou seis.

Robinson Almeida, ex-chefe de gabinete do ministro do Trabalho, está entre os recusados.

Articulando o futuro

Pré-candidato do PT à prefeitura de Vitória da Conquista, o deputado Zé Raimundo diz que tem cumprido longa agenda de conversas com potenciais partidos aliados, a exemplo do PCdoB, que tem como pré-candidato o deputado Fabrício Falcão, e do PSB, que tem o advogado Alexandre Pereira

- Não é uma conversa tipo 'desista e venha conosco'. É mais na linha de fazer uma aliança visando ao segundo turno. Ou seja, quem chegar primeiro, os outros apoiam. Hoje, o deputado Herzem Gusmão (PMDB) lidera as pesquisas.

Exceções - Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista são os três municípios baianos que têm segundo turno.

Nos três, o jogo é diferente dos outros 414.

POUCAS & BOAS

A Bahia Farm Show, maior feira de tecnologia agrícola do Nordeste, que começa segunda em Luís Eduardo Magalhães, ganhou um apoio de fôlego. A Desenbahia vai financiar 100% de projetos de até R$ 5 milhões de clientes já existentes e em dia e 90% para os de até R$ 4 milhões de clientes novos. Ano passado o banco financiou R$ 390 milhões lá.

O prefeito de Teixeira de Freitas, João Bôsco (PT), batizou o Centro de Referência de Assistência Social com o nome de Cassiane Lima dos Santos, 15 anos, que em novembro de 2014 foi estuprada e morta por um vizinho. Disse que foi uma singela homenagem a vítima de um ato estúpido.

A Assembleia celebrou ontem os 30 anos da Defensoria Pública do Estado. O deputado Marcelino Galo (PT), presidente da Comissão dos Direitos Humanos, defendeu a ampliação dizendo que a Defensoria é fundamental na defesa da população socialmente vulnerável.

Colaborou: Patrícia França

