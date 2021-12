Neto sinaliza aliança mais ampla para 2020

O prefeito ACM Neto (DEM) não negou a possibilidade de, nos bastidores, conversar com partidos mais à esquerda, visando a um fortalecimento da chapa para próxima eleição municipal, que, ao que tudo indica, será encabeçada pelo atual vice-prefeito, Bruno Reis. A declaração foi feita ontem durante a 76ª Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos, realizada em Salvador.

“Tudo é possível. Em 2012, quando eu fui candidato a prefeito, fiz aliança com o PV, tirando o partido do campo das esquerdas. Aqui na Bahia, era um partido historicamente mais ligado ao PT. Eles compuseram a minha chapa e fazem parte do meu governo até hoje, ajudando a gente a construir um conjunto de políticas de sustentabilidade. Não acho que deva ter embargo nenhum em qualquer tipo de conversa”, disse o prefeito.

Embora não tenha negado o diálogo, ele afirma que conversas e encontros não são determinantes para construir alianças. “Até porque não tenho ainda um candidato, que só será anunciado em dezembro”.

Já Bruno Reis afirmou que está mais concentrado em cumprir a agenda enquanto vice-prefeito e atual secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), mas, assim como o prefeito, disse estar aberto ao “diálogo com todos os campos”.

Reconhecimento – Ainda durante a entrevista, antes de participar da abertura da reunião, Neto disse que até reconhece a influência do governador Rui Costa (PT) nas eleições de 2020, mas prefere, em suas palavras, confiar no próprio ‘taco’.

“Quem sou eu para retirar o peso do governador em uma eleição? Aprendi a ganhar eleições municipais. Ganhei as duas últimas. Na de 2012 em um cenário muito adverso. E, em 2016, com 74% dos votos”, explicou.

“Ó cara, não divulga isso, não, cara. Bivar [Luciano Bivar, presidente do PSL] está queimado para caramba lá [em Recife]. Vai queimar o meu filme também. Esquece esse cara, esquece o partido”

Jair Bolsonaro, presidente, a um apoiador que gravou um vídeo com ele fazendo referência a Bivar.

Inovação social

A equipe do Centro Juvenil de Ciência e Cultura Salvador (CJCC), colégio de ensino médio da rede estadual de ensino de Salvador, venceu o Desafio Cidades C.R.I.A.T.I.V.A.S. A competição tecnológica, promovida pelo Sesi, valeu como etapa baiana de classificação para a fase final da Olimpíada Brasileira de Robótica de 2019.

O trabalho, intitulado Bag to Rise, facilita a doação de roupas, alimentos e material de higiene, utilizando uma rede de aplicativos a fim de facilitar a entrega a pessoas em situação de rua previamente cadastradas. A ideia da equipe, formada pelos estudantes Leila Nascimento, Vitória Souza, Ana Clara Souza, Rafael Sacramento, João Matheus Souza e Ítalo Gabriel Santos foi distribuir uma mochila para moradores de rua cadastrados no projeto.

POUCAS & BOAS

Com mais de 1,1 milhão de assinaturas, três petições públicas serão entregues hoje para a Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional e à 4ª Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal, em Brasília, contra a oferta de quatro blocos para exploração de petróleo na costa baiana, na bacia sedimentar de Camamu Almada, localizados entre Ilhéus e Salvador. Ambientalistas e representantes de ONGs buscam apoio para a exclusão destes blocos, que estão entre os 32 disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) para a 16ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios, marcada para amanhã. Os principais argumentos contra a exploração de petróleo nesta região se baseiam em estudos técnicos apontando a rica biodiversidade regional e a fragilidade dos ecossistemas, tanto no Parque Nacional Marinho de Abrolhos como nas Reservas Extrativistas de Canavieiras e de Cassurubá, com forte vocação para a pesca e mariscagem, além de praias que impulsionam o turismo e a economia nas regiões sul e extremo sul do estado.

Em Vitória da Conquista acontece hoje a transferência do cargo de prefeito à vice e secretária de Desenvolvimento Social, Irma Lemos. Ela é a primeira mulher a assumir o cargo no município e deverá responder pela gestão municipal durante os dez dias em que o prefeito Herzem Gusmão estará de férias. Com mais de 40 anos dedicados à política, ela já foi vereadora três vezes e desde 2017 dirige a Secretaria de Desenvolvimento Social.

