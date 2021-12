Neto se enrosca na disputa da Câmara

ACM Neto diz que não vai se envolver na disputa pela presidência da Câmara de Salvador, mas não é bem assim. Nem que não queira, está envolvido até o pescoço. E vai ter que usar habilidade e algo mais se quiser sair da refrega sem sequelas políticas.



Veja o imbróglio:



1 - O PTN, que tem cinco vereadores, cobra, e não abre mão, 'a palavra dada' por Neto em 2012 de que a presidência da Câmara seria do partido na eleição seguinte, a de agora.

2 - O presidente estadual do PTN, Maurício Bacelar, diz que o partido foi decisivo na vitória de Neto em 2012 e acreditou na palavra dada. Agora, diz que não teria condições de ficar 'com quem não tem palavra'.

3 - Paulo Câmara, o presidente atual e candidato à reeleição, é do PSDB e ligado ao deputado Antônio Imbassahy, que na partilha do bolo da máquina ficou com a Câmara.

4 - Pressionado, Neto tentou convencer Paulo a desistir da reeleição. Ouviu um 'não'. Ele nega o fato, mas vereadores confirmam.



Pano de fundo - O PTN tinha na gestão de João Henrique a Secretaria de Educação, com o deputado estadual João Bacelar, hoje federal eleito. Neto manteve, mas o partido perdeu numa viagem sem volta (o escândalo da Fundação Pierre Bourdieu não deixa).

Sem nada, o partido joga tudo para ganhar a Câmara e chegar a 2016 com algum espaço considerável, como em 2012.



Rolo criado - Tirante o PTN, Paulo Câmara já ganhou o apoio de todos os partidos da Câmara, inclusive do PT.

Paulo já disse que não abre mão.



Ainda a reforma



O secretário Manoel Vitório (Fazenda), coordenador da equipe que elaborou a reforma administrativa proposta por Rui Costa, disse que as críticas feitas pelo deputado Carlos Gaban (DEM), de que foram criados mais cargos bem remunerados, são improcedentes:



- Não foram levados em conta os demais 1,9 mil cargos extintos na Bahiatursa, EBDA e outras estatais em todos os níveis, incluindo presidentes, diretores, assessores e outros.

Já a Secretaria de Portos era extraordinária e, para extingui-la, basta tirar-lhe a função para a qual foi criada e suprimir os cargos.

"Me senti honrada de usar a notoriedade para levar informações de algo tão contundente socialmente, que são esses crimes odiosos. Eu quero fazer um indulto a essas vozes

que se calam por serem ameaçadas"

Ivete Sangalo, ontem em Brasília, ao participar do lançamento do relatório da ONU sobre o tráfico internacional de pessoas (o documento mostra que em cada três vítimas conhecidas uma é criança).

"Esse projeto significa o 'liberou-geral' com o dinheiro do contribuinte"

Antônio Imbassahy, líder do PSDB na Câmara, criticando ontem o projeto do governo que muda a LDO e livra Dilma de cumprir metas previstas para este ano.

Culpa no cartório



Durou uma noite a angústia do presidente da Assembleia, Marcelo Nilo (PDT), que viu a juíza Patrícia Cerqueira, da 7ª Vara da Fazenda Pública, determinar que ele pagasse dívidas cobradas por 67 servidores e ex-servidores da Casa referentes a um processo, já julgado, que tramita desde 1991.

Nas primeiras horas de ontem, a própria magistrada teve que suspender a decisão.

Uma liminar de instância superior suspendia o processo e a magistrada não sabia.

A culpa foi debitada ao cartório.



O caso - Em 1991, o então presidente da Assembleia, Eliel Martins, aumentou os salários de servidores de 40% a 102%, a depender da categorias desses.

Quem recebeu menos de 102% entrou na Justiça pedindo a correção para o teto.

A conta dá hoje R$ 307 milhões.



São Lucas agoniza



O encerramento das atividades do Hospital São Lucas, da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, anunciado para o dia 31 próximo, será um desastre para toda a região, segundo o deputado Augusto Castro (PSDB).

- A saúde em Itabuna já está em colapso. É preciso rever isso. Ou estaremos dando um tiro num paciente terminal.

O São Lucas atende 100% SUS. E a receita de R$ 8 milhões/ano simplesmente não dá.



Meio lá, meio cá



Ao contrário da bancada do PSB na Câmara, que fechou questão contra a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que liberou o governo de cumprir as metas fiscais de 2014, a senadora Lídice da Mata, que é líder no Senado até fevereiro, votou a favor.

Ela diz que os quatro senadores do partido entenderam que era a melhor opção:

- Os governadores, que também têm pendências fiscais e dinheiro a receber do governo federal, fizeram intensa pressão. Nós concordamos. Acho que fizemos o melhor.



POUCAS & BOAS



Tristeza, luto e depressão é o tema da palestra que o psicoterapeuta Antônio Pedreira fará hoje (19h30) na Associação Bahiana de Medicina (Ondina). Assim, Pedreira encerra o ciclo de conferências que vem realizando sobre doenças psíquicas do século XXI.



O secretário da Agricultura, Jairo Carneiro, assinou ontem instrução que determina a utilização do Parque de Exposições de Salvador com 50% de eventos agropecuários. Nos últimos tempos, o parque servia mais para shows e chegou-se a cogitar transformá-lo numa praça de eventos.



Paulo Moreno Carvalho, Cláudia Moura e Jamil Cabus Neto compõem a lista tríplice (nomes na ordem de classificação da eleição direta) para a escolha do próximo procurador-geral do estado. Será a primeira lista tríplice da qual Rui Costa vai escolher um.



Embora o Ministério Público tenha entrado com ação para pressionar a prefeitura de Cairu a evitar veículos nas praias do Morro de São Paulo e Boipeba, o prefeito Fernando Brito (PMDB) diz que o município já faz isso. Ele lembra que a orientação é permitir, na areia, só as motos da PM e os veículos do lixo.



Moradores da rua do Jogo do Carneiro, a principal da Saúde, tradicional bairro de Salvador, pedem que a Limpurb dê mais atenção à área. Lá, tem gente jogando entulho na tampa da cara de todo mundo, em plena luz do dia.



Colaborou: Biaggio Talento

