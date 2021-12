Neto quer licitar obras do BRT ainda este ano

ACM Neto e o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, selaram ontem a liberação da primeira parcela para o financiamento do BRT, algo em torno de R$ 108 milhões, fora outros R$ 300 milhões já assegurados, de um total de R$ 500 milhões pretendidos.

O Ministério das Cidades concordou em fatiar a obra em duas etapas, uma do Iguatemi até o Lucaia e outra daí até a Lapa.

Neto diz que vai preferir fazer de trás para frente, ou seja, do Iguatemi para a Lapa, o que inclui dois complexos de viadutos, um na Av. ACM, na altura da confluência com o Parque da Cidade, e outro no Lucaia-Garibaldi.

— Ainda temos alguma tramitação no Ministério da Fazenda, mas se tudo correr como esperamos, acho que faremos a licitação da obra ainda este ano.

Geddel, o padrinho — O BRT foi motivo de sucessivas promessas feitas por Dilma a Neto, inclusive com uma negociação que levou os quatro deputados do DEM baiano a votar a favor de um reajuste do governo.

Dilma não cumpriu, Neto se sentiu traído, embora nem tanto. O negociador da época, em favor de Dilma, foi Temer, agora presidente. Aí, a coisa andou rápido:

— Foi Geddel. Ele correu atrás.

SOS Elinaldo

Líder nas pesquisas em Camaçari, mas enroscado com a Justiça por conta de envolvimento com o jogo do bicho, o vereador Antonio Elinaldo (DEM) está recebendo uma ajuda amiga. Ele é o segundo suplente de deputado de Paulo Souto e oposicionistas articulam uma jogada inusitada: dois deputados se licenciariam para ele assumir.

Desta forma, Elinaldo ganharia foro privilegiado, o TJ, e se candidataria em paz.

Os cantados para se licenciarem são Marco Prisco (PPS) e Targino Machado (DEM).

"A grande delação que eu espero é a de Cunha. Deve ter histórias de sacos de dinheiro sendo carregados por Cunha e Temer"

Cid Gomes, ex-governador do Ceará.

"O que mais me incomoda no governo provisório e interino é ele estar desmontando toda a política de inclusão social"

Dilma, em coletiva quando visitou o Centro Panamericano de Judô, em Lauro de Freitas.

Dois releases

Desde que Michel Temer assumiu a Presidência, pela primeira vez um conjunto do Minha Casa Minha Vida foi inaugurado. O palanque, antes exclusivo dos petistas, foi dividido entre Rui Costa de um lado, ACM Neto, Geddel e Gilberto Occhi, presidente da Caixa, de outro.

A separação ocorreu nos releases do governo e da prefeitura de Salvador.

O fato era o mesmo, mas, pelos atores listados num e noutro, nem parecia.

O do governo só tinha Rui Costa. O da prefeitura, Neto, Geddel e Occhi.

BoBagem zero — Após a queda do ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, o site da revista Época publicou que o próximo seria Geddel (Governo).

Um repórter perguntou a Geddel, ontem, o que ele achava disso:

— Não comento bobagens.

POUCAS & BOAS

2 de julho, Independência da Bahia e do Brasil é o livro que Álvaro Pinto Dantas Júnior e Ubaldo Marques Porto Filho, historiadores, vão lançar segunda (8h30) no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (Piedade). Rui Costa promete ir lá prestigiar o evento.

A Aquatro lança segunda, em parceria com o governo, a sétima edição da campanha Siga em Paz, que vai até o dia 26. Equipes distribuirão panfletos e brindes em postos de gasolina na cidade e nas estradas, orientando motoristas a brincar o forró, mas dirigindo tranquilos.

*Colaborou: Gilson Jorge

POLÍTICA COM VATAPÁ

Perda drástica

1982. O Nordeste chorava, a Bahia também, uma daquelas secas mais inclementes, digna de frequentar os registros oficiais das piores a castigar o interior. Já durava três anos.

Orlando Spínola, já decano da Assembleia, com cinco mandatos (chegaria a nove, quando renunciou para assumir uma vaga no TCE e fez comovente discurso).

— Meus amigos, estive no interior e vi de perto o retrato da miséria. O gado morrendo, o povo montando em paus de arara para fugir, a dor instalada sem hora para sair. Uma coisa triste...

E, pegando o lenço para enxugar os olhos, completou:

— Eu mesmo perdi metade do meu rebanho....

Ar pesaroso, Cleraldo Andrade, deputado noviço, não sabia que Orlando era dado a brincar com coisa séria, dirigiu-se a ele:

— Quantas cabeças você tinha, Orlando?

E Orlando, mantendo a seriedade:

— Quatro.

