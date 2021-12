Neto quer evitar que metrô trave trânsito

ACM Neto quer que o governo do estado apresente um plano permanente de trânsito para liberar o alvará provisório para a execução das obras do metrô na Paralela.

Ou melhor: quer a garantia de que as obras no canteiro central da avenida não vão travar o trânsito lá, o principal corredor de tráfego da cidade, e que as comunidades do entorno tenham o seu direito de ir e vir preservado durante todo o período dos trabalhos e após a conclusão.

No mês passado, durante encontro na Governadoria, o próprio Neto disse ao governador Rui Costa que tem todo o interesse em liberar o alvará, mas para isso bastava o estado apresentar o plano de trânsito compatível com a importância da obra.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) do governo diz que todos os estudos estão sendo passados regularmente.

No canteiro central — Ainda há outra pendência futura. ACM Neto diz também que o alvará permanente depende do acordo sobre o canteiro central da Paralela, porque a prefeitura é proprietária do terreno.

Ou seja, a prefeitura vai querer uma contrapartida, já que a CCR, concessionária do metrô, é uma empresa privada.

Enrascada total

O pedido de busca e apreensão contra Luiz Argôlo feito pela Polícia Federal e acatado pela Justiça mostra que o ex-deputado está mesmo melado até o pescoço do petrolão.

A PF pinçou um dos trechos do depoimento de Alberto Youssef no qual ele diz que Argôlo presenciou várias vezes ele entregando dinheiro a Mário Negromonte.

Prisco em Piripá

O deputado Marco Prisco (PSDB) festejou ontem outra vitória: o desembargador José Edivaldo Rotondano mandou o governo da Bahia reintegrá-lo ao Corpo de Bombeiros, de onde foi afastado há 13 anos, quando foi um dos líderes da greve da PM de 2002. A decisão foi com base na lei da anistia.

Prisco, que na semana passada reconquistou o direito de viajar, vai neste fim de semana a Piripá, na divisa com Minas: lá foi o único dos 417 municípios baianos que ele, mesmo preso, não teve votos.

"Eu adoraria poder dar palestras (...). Acho que alguém que passou pelo que passei pode olhar nos olhos dos garotos e dizer: mesmo se você obedecer a lei você tem uma grande chance de ir para a prisão. Eu não desobedeci e fui preso"

Anthony Ray Hinton, norte-americano que passou 30 anos no corredor da morte no Alabama, após provar inocência e ser solto, em entrevista à Folha de S.Paulo.

Moema multada

O Instituto Brasil voltou para a agenda do dia meses após a eleição de outubro.

O TCM rejeitou ontem o pedido de reconsideração da ex-prefeita de Lauro de Freitas e agora deputada federal Moema Gramacho (PT) e manteve a decisão que considerou irregular o repasse de dinheiro ao Instituto Brasil e para a Unibras.

Moema foi multada em R$ 15 mil e terá de ressarcir aos cofres municipais R$ 1,3 milhão. O caso ainda pode ir parar na Justiça.

Metáfora com Dilma

Durante o debate sobre as demandas culturais da Bahia, ontem no teatro Vila Velha, o ministro Juca Ferreira (Cultura) admitiu que o PT cometeu erros de gestão e criticou a redução dos 35% da verba do governo.

- Usei uma metáfora para explicar à presidenta que seria pouco inteligente fazer um corte linear em todo o governo. Se tirarmos 35% de um obeso, ele consegue recuperar; se tirarmos de alguém normal, ele fica meio bambo, mas é questão de tempo para melhorar. Mas se fizermos isso com um magricelo, ele não sobrevive.

Na guerra do coco

Ao tomar conhecimento da crise enfrentada por produtores de coco na Bahia, a senadora Lídice da Mata (PSB) entrou na guerra.

Designou técnicos do seu gabinete para avaliar a situação. O maior problema, segundo os sindicatos e associações do setor, é a importação de derivados, como o coco ralado da Indonésia, que em 2012 deixou de adquirir o frango do Brasil.

A Indonésia é o país que em janeiro fuzilou o brasileiro Marco Archer, motivo de estremecimento diplomático.

Olhar clínico — A produção baiana de coco é 30% da nacional. Lídice vai verificar se é possível fiscalizar os produtos da Ásia de acordo com as leis brasileiras de qualidade e de defesa fitossanitária.

Polêmica turística

Embora os hoteleiros tenham repudiado a ideia do governo de construir um novo centro de convenções, o secretário Nelson Pelegrino (Turismo) não mudou suas convicções. Ontem, na Comissão de Infraestrutura da Assembleia, ele afirmou que a disposição é construir um novo no Comércio, ali onde fica a base dos Fuzileiros Navais.

Pelegrino fez longa explanação sobre as propostas do governo para o turismo.

Ideia estapafúrdia — Manolo Garrido, presidente da secção baiana da Abih, resume o pensamento dos hoteleiros:

- A proposta de construção de um novo centro de convenções no Comércio, área distante da rede hoteleira e do aeroporto, com notórios problemas de estacionamento, trânsito e segurança, é estapafúrdia.

POUCAS & BOAS

A procuradora Márcia Teixeira, coordenadora do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher, do Ministério Público, fará hoje (9h30) na Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia (presidida pela deputada Fabíola Mansur) a palestra Assédio moral e sexual no mundo do trabalho.

O prefeito de Ouriçangas, Givaldo da Paixão (PSD) está à beira de um ataque de nervos por conta da Coelba. Ele diz que a energia na cidade oscila muito, causando uma sucessão de transtornos. Vez ou outra a coisa fica pior: apaga tudo.

O PEN, ou Partido Ecológico Nacional, vai apresentar hoje (18h30), no Centro de Cultura da Câmara, o seu novo diretório em Salvador, que estará sob a batuta da vereadora Ana Rita Tavares. Ela foi do PV e diz que terá a companhia de muitos integrantes do antigo partido.

Sobre a nota Água no fosso, ontem publicada, a assessoria da Federação Bahiana de Futebol (FBF) diz que os locais determinados pela Fifa e pela CBF para fotógrafos são atrás do gol. No caso da Fonte Nova, a FBF criou um espaço no meio do campo para fugir disso. Mas o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, disse que os fotógrafos são livres para ficar atrás do gol, se preferirem assim.

