Neto pede a Pinheiro ajuda para Salvador

ACM Neto reuniu-se ontem em Brasília com o senador Walter Pinheiro (PT). Foi pedir ajuda para a liberação do BRT, até agora engavetado, apesar das promessas em contrário. Pinheiro se dispôs a ajudar e a convocar para a causa os senadores Otto Alencar (PSD) e Lídice da Mata (PSB).

Otto, que é do partido do ministro Gilberto Kassab (Cidades), já disse:

- Sou inteiramente a favor de ajudarmos Salvador. Não ajudamos Feira?

Pinheiro diz que também tem responsabilidade com Salvador:

- Nós ganhamos a última eleição na capital e ganhamos muito bem.

Em suma, além de Neto, Pinheiro, Lídice, Otto, Rui Costa e Dilma, todos venceram na capital baiana. O povo espera a recíproca.



Longa estrada - A pretensão do governo estadual de licitar em agosto o VLT ligando o Terminal da França a São Tomé de Paripe vai esbarrar na prefeitura.

Ontem, figuras de proa no alto escalão de ACM Neto diziam que o projeto ainda tem 'longa estrada pela frente'.

A estrada ficará bem mais curta se o BRT sair, é óbvio. Se não, não.



Fora de campo



Marcelo Santana, presidente do Bahia, e Fernando Schmidt, o antecessor, reuniram-se ontem em Brasília no gabinete da senadora Lídice da Mata (também torcedora do Bahia) para tratar da MP do futebol.

O consenso lá: não é bem o que se queria, mas já é um baita avanço.



SOS das Santas



O secretário Fábio Vilas-Boas (Saúde) está tentando viabilizar um empréstimo na Caixa da ordem de R$ 200 milhões para socorrer as Santas Casas de Misericórdia da Bahia, a grande maioria endividada.

A dívida total é superior a R$ 1 bilhão, mas os R$ 200 milhões dariam um bom alívio.



Maior impacto



O baque maior da Operação Águia de Haia foi em Ruy Barbosa. Cleber Dourado, um dos presos, é sócio da Ktech Key Technology e filho de José Bonifácio (PT).

"Nós e os filantrópicos estamos abraçados iguais a afogados. Se o barco afundar, morreremos juntos"

Fábio Vilas-Boas, secretário da Saúde do Estado, falando sobre a necessidade de ajudar as Santas Casas.

"Se tem um partido que eu estou me preparando para ir é a rede. Não a Rede de Marina Silva, mas a rede da varanda da minha casa"

Walter Pinheiro, senador do PT, sobre uma possível mudança partidária, ontem, em entrevista à Tudo FM.

Sem liga

O deputado Alan Sanches diz que ainda não sabe para qual partido irá, só sabe o que todo mundo já sabe: não fica com o governo.

- Não deu liga.

Mas admite que foi convidado para o PDT.



Rabo de fora



Na coletiva que deu ontem para explicar a Operação Águia de Haia, a PF citou a busca e apreensão no gabinete 'de um deputado', mas não disse o nome dele.

Agiu como gato escondido com o rabo de fora. A Assembleia abre às 7h. A PF chegou na hora. Quando o expediente começou, só dois sabiam que o gabinete era de Carlos Ubaldino (PSD): Deus e o mundo.



Surpresa - A surpresa foi grande entre os funcionários. Pastor evangélico, Carlos Ubaldino é uma figura discreta.

E nunca foi prefeito. Já foi vereador em Olindina lá pela década de 80.

Para os colegas, jura inocência, mas a PF diz que ele ajudava Kells Belarmino Mendes, preso em Guarajuba e dono da Ktech Key Technology, a arranjar contratos.



Porta-voz ambiental



Eugênio Spengler, secretário de Meio Ambiente da Bahia, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente para o biênio 2015-2017, durante o encontro nacional da instituição, realizado semana passada.



Agora é porta-voz de uma série de bandeiras do setor, entre elas a regulamentação de novas modalidades de licenciamento, considerando o porte, potencial poluidor e a natureza do empreendimento.



POUCAS & BOAS

Teve foguetório em Ubaitaba, ontem, para festejar a medalha de ouro de Isaquias Queiroz, na canoagem, nos Jogos Pan-americanos de Toronto. Ele derrotou seu ídolo, o canadense Mark Oldershaw. Isaquias é ubaitabense, filho da terra, e treina no rio de Contas.

As visitas anuais que as baleias jubarte fazem à Bahia (fogem do frio na Antártica para procriar cá, águas mais quentes) começam agora e vão até novembro. Elas são muito bem-vindas no extremo sul e no litoral norte baiano.

Aliás, na Costa das Baleias (Prado, Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri) as jubartes são recebidas com muita festa (literalmente). É que junto com elas chegam os turistas, para vê-las.

Embora lembrado por muitos e motivo de registro, os amigos do poeta e jornalista Florisvaldo Mattos não quiseram que ficassem sem comemoração os 50 anos da edição de Reverdor, seu primeiro livro, um dos marcos da Geração Mapa, liderada por Glauber Rocha.

A festa de Flori foi justamente no lugar que costumam frequentar, o Restaurante do Edinho, na antiga Ceasinha, hoje Mercado do Rio Vermelho. E lá, entre quitutes, vinhos tintos e generosos, brindaram com abraços o que julgavam um fato que não deveria passar em branco.

Com o tema Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas. Direito do povo brasileiro, a Secretaria da Saúde de Salvador realiza de hoje a quinta, na Pupileira (Santa Casa, Nazaré), a XIII Conferência Municipal de Saúde.

O PSDB realiza encontro em Itabuna depois de amanhã. Conta com o fato de que a cidade nunca reelegeu um prefeito para tentar emplacar o deputado estadual Augusto Castro, até agora líder nas pesquisas. Lá, o prefeito Vane do Renascer (PRB) não anda muito bem.

A Coelba vai dar coletiva amanhã (9h) para apresentar o balanço dos 'gatos' de energia na Bahia. É uma epidemia, como os 'gatos' da água da Embasa.



Colaborou: Ludmila Cunha

