Neto lança réveillon. Rui só assiste

Sabe-se que no governo há estudos em curso para financiar festas da virada em cidades como Porto Seguro e Ilhéus, além de regiões como a Chapada Diamantina. Mas o tempo urge e o planejamento, ao que parece, está precário. Obviamente, festa não ganha eleição ou melhora a vida das pessoas, mas ajuda, inegavelmente, a conviver com estes dias de pouco entusiasmo econômico, além de atrair turistas e dinheiro.

Sem efeito prático



O malabarismo de Dilma para manter o PMDB, ou parte dele, na base governista deve surtir pouco efeito, segundo Geddel. O ex-ministro se diz inconformado com o que vem acontecendo. Ele afirma que deputados do partido, como Leonardo Picciani do Rio de Janeiro, estão querendo ganhar força política interna negociando desavergonhadamente algo que não podem entregar: votos no plenário.



— Uma coisa é o governo de coalização. O que está acontecendo hoje é a atuação de mercenários políticos explorando uma presidente que está no chão. É lamentável.

Enfim, o HGE 2

A falta de compromisso com os prazos estabelecidos é, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas da administração pública atual. Dito isso, o secretário Fábio Vilas-Boas (Saúde) bateu o martelo para a inauguração do HGE 2 em Salvador. A nova unidade vai começar a funcionar na segunda semana de dezembro. Interessante é que a ordem de serviço foi assinada em abril de 2013 e a obra deveria acabar em 2014. O investimento seria de R$ 33 milhões. Ainda não se tem informação de quanto custou.



A população agradece, mas lamenta o atraso e pena nas filas e corredores.

"A gente precisa tocar no tema do racismo porque ele está no nosso dia a dia. O caso da prefeita de Bom Jardim (MA), Lidiane Rocha, que roubou dinheiro da prefeitura e desapareceu é interessante. As pessoas falando que nunca iam imaginar que ela iria roubar porque era bonitinha.

Emicida, rapper ao comentar as razões pelas quais acredita ser preciso discutir o racismo no Brasil

Vota e não vota



Há grandes chances de a Câmara Municipal de Salvador votar o Programa de Parcelamento Incentivado nesta semana. Dizem os vereadores da base que o assunto tem consenso. O problema agora é o ITIV.

Dificuldades de Paupério



A situação de Alexandre Paupério, secretário de Gestão de Neto, está cada vez mais complicada. Vereadores ligados ao prefeito acreditam que a saída é certa.

Paupério é acusado pelo MP-BA de participação num esquema que teria desviado cerca de R$ 40 milhões da secretaria de Educação na gestão de João Henrique.

Os vereadores dizem que a batalha da comunicação já foi perdida e que agora é questão de dias para o anúncio da saída dele da administração.

JUSTIÇA — Entre os secretários, a informação é que Neto é grato a Paupério pelos serviços prestados. O prefeito entende que judicialmente ainda tem muita água para correr . Contudo, politicamente, o copo já transbordou.

Sistema S



A Confederação Nacional da Indústria continua tentando convencer o governo federal a recuar da proposta de retirar 20% dos repasses às entidades do sistema S (Senai, Sesi, por exemplo) para repassar à Previdência. Na mesa está a possibilidade das entidades assumirem parte dos custos com programas como o Pronatec, que são oferecidos pela rede. A Fieb adere a este argumento e espera convencer a presidente.

POUCAS & BOAS

Representantes de 17 municípios receberam do deputado estadual Eduardo Salles (PP) sementes de Crotalária Juncea. O nome da leguminosa é estranho, mas o que ela traz é interessante. A flor que brota desta semente atrai libélulas, que, além de se alimentar do mosquito Aedes Aegypti, coloca os ovos na mesma água. As larvas das libélulas comem as larvas do Aedes. O controle do mosquito que provoca dengue, zika e chikungunya é feito de forma natural.

Edson Valadares, ex-presidente do PT de Salvador, foi nomeado para a chefia de gabinete da secretaria de Desenvolvimento Rural. Valadares criou um estardalhaço no PT municipal ao bater de frente com a bancada de vereadores do partido. Saiu da presidência e ficou escanteado. Até agora.

A vereadora Kátia Alves (DEM) convidou o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho, para discutir o projeto que obriga a implantação de dispositivos para impedir a aplicação de explosivos em todos terminais de autoatendimento bancário de Salvador. O que ainda não ficou claro é que tipo de dispositivo é este. A ideia é boa, mas carece de detalhamento.

No tabuleiro político de ACM Neto nesta segunda-feira, 28, acontece mais um movimento. Trata-se da ida do chefe da Casa Civil da prefeitura Luiz Carreira para o PV. O ex-deputado federal é mais aliado de Neto encaixado em um partido da base. Soma-se a ele, Silvio Pinheiro (Solidariedade), Guilherme Bellintani (PPS), Bruno Reis (PMDB), João Roma (DEM) e as peças vão preenchendo os espaços.

A engenharia foi pensada para atender ao prazo de filiação daqueles que podem disputar a eleição de 2016. Nos bastidores, corre que Neto prometeu cargos e fez outros dividendos para lotar os mais próximos. Com o alargamento do prazo de filiação, que encerraria agora em outubro e foi para março, Neto "queimou" cartuchos antecipadamente e agora vai conviver com isso. A opinião parte de lideranças ligadas ao próprio prefeito.

Colaborou Rodrigo Aguiar.

