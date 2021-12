Neto em busca de um aconchego partidário

ACM Neto é a estrela maior do DEM - a antiga Arena, depois PDS e depois PFL -, mas nesse contexto ostenta notável contradição: ele cresceu e o partido minguou. Virou nanico.

Para se ter ideia, em 2002, o partido, na época PFL, tinha 84 deputados federais, 19 dos quais baianos. Hoje tem 21, quatro baianos. Encolheu na medida em que o PT engordou, e não tem perspectiva de voltar a crescer, pelo menos tão cedo.

É essa situação que fustiga ACM Neto. Ele postula, é natural, outros voos no futuro, mas avançar num partido que recua fica difícil.

Em 2012, candidato a prefeito, teve o apoio do PMDB e PSDB e, mesmo assim, só conseguiu cinco minutos de tempo de tevê, contra 13 de Nelson Pelegrino, do PT.

Neto não diz que quer mudar, mas é isso que ditam os movimentos dele. Daí o empenho em tentar emplacar a fusão do DEM com o PTB, projeto abortado.

Se nada mudar na configuração partidária do momento, o caminho é o PMDB. Michel Temer já sabe. E Geddel aceita conversar.

Eleição melada

Conforme o previsto, a eleição para a presidência da Federação da Agricultura da Bahia (Faeb), marcada para amanhã, não vai acontecer. O desembargador Renato Mário Borges Simões indeferiu anteontem o recurso com o qual o presidente João Martins queria manter o pleito.

Wilson Cardoso, o candidato da oposição, entrou na Justiça com um mandado de segurança. Pede o afastamento da atual direção e a nomeação de uma comissão eleitoral paritária para comandar o pleito.

Dor tripla

Carlos Antônio, autônomo, sofreu um infarto quinta, feriado de Corpus Christi. Foi atendido na UPA de Itapuã. Os médicos tudo fizeram, ele não resistiu.

Para além da morte dele, a dor da família foi ampliada com mais duas situações incômodas. No Nina Rodrigues, na hora do reconhecimento, o corpo no chão, como se fosse bicho. E de lá para o cartório, que nos feriados só funcionam das 9h às 15h.

Um sufoco para tirar o atestado de óbito. Sem falar que, após o horário, o enterro tem que ser adiado para o dia seguinte.

"Eu tenho o direito de preservar macho e fêmea (...). Eu quero conclamar as pessoas de bem, que não concordam com essa promoção do homossexualismo, a boicotarem os produtos dessas empresas"

Silas Malafaya, pastor evangélico, em vídeo distribuído nas redes sociais contra a propaganda de O Boticário para o Dia dos Namorados, que mostra vários casais, inclusive gays, trocando presentes.

Inimigo oficial

Soldados do Exército estão nas ruas de Feira de Santana combatendo o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, chikungunya e zika.

Mas depararam-se com um inimigo inusitado: a imensa frota de carros apreendidos no pátio do complexo policial, no bairro da Jomassa, virou um viveiro do mosquito.

E não adianta matá-los porque eles voltam. A questão é tirar os carros.

Quem vai descascar o abacaxi é a SSP.

Padrão Brasil

Se o rio São Francisco fosse gente e o governo fosse médico, haveria provas materiais para acusar o governo de deixar o Velho Chico morrer por absoluta negligência.

Saulo Pedrosa, ex-prefeito de Barreiras, que por acaso é médico, diz que quando era deputado federal o projeto da transposição passou com a condição de que a revitalização fosse implementada com o replantio das matas ciliares e a implantação de sistemas de esgotos nas cidades ribeirinhas.

Mata ciliar, nunca fizeram. E alguns dos saneamentos, começaram e abandonaram inconclusos, o que é pior do que não fazer.

A volta do Gregório

O universo cultural de Salvador ganha novo espaço. Melhor, reconquista um que já existia e estava fechado há sete anos. Quinta, a Fundação Gregório de Mattos põe em cena o Teatro Gregório de Mattos, com nova alma.

Lá vão funcionar a Galeria da Cidade, voltada para exposições e intervenções artísticas, e a Sala de Espetáculos Tabaris, que vai receber espetáculos de diversas linguagens, como teatro, dança, literatura e música, com destaque para os musicais.

Na Castro Alves - O Gregório fica na praça Castro Alves, Centro, atrás do Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, onde acontecerá a festa, a partir das 19h.

Abraço ao Centro

Empresários do trade turístico de Salvador, especialmente hoteleiros, vão dar quarta 'um abraço' no Centro de Convenções.

A intenção é sensibilizar o governo a desistir da ideia de fazer um novo centro no Comércio e recuperar o atual.

Eles dizem que, se assim for, vai matar vários hotéis, mas o governo acha pouco. Intenciona fazer dinheiro com a área do atual e construir um novo, no Comércio, de frente para o mar, como é em grande parte das cidades marítimas.

O próprio Rui Costa advoga a ideia.

POUCAS & BOAS

O Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, que anteontem recebeu a ministra da Agricultura, Kátia Abreu, a cada ano se consolida como o grande evento nordestino do agronegócio. Uma ideia: hotel lá custa R$ 1 mil a diária. Isso para quem compra o pacote de sete dias.

João Gilberto completa 84 anos quarta. Nos últimos sete anos, viveu recluso no seu apartamento no Rio, mas em Juazeiro, terra dele, o barulho é grande. Carlos Maurício Dias, o Mauriçola, amigo, conterrâneo e também compositor, chegou a falar num grande show. Não deu. A coisa vai ficar entre amigos.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

POLÍTICA COM VATAPÁ

Contraponto

Nos oito anos dos dois mandatos de Jaques Wagner, o radialista Gilberto Antônio, vozeirão bonito e brancão, imperou como mestre de cerimônias nas solenidades oficiais.

Era quem abria, anunciava o evento e apresentava os ilustres presentes.

Maio de 2011, após a solenidade inaugural do Emissário Submarino da Boca do Rio, Gilberto aproximou-se de um grupo de jornalistas e comentou:

- Veja só o que o pessoal do PT está me arranjando. Está dizendo que o mestre de cerimônias deve ser um negão para fazer um contraponto com Wagner, que também é brancão.

Um dos jornalistas interveio:

- Só vejo uma saída para você, Gilberto. Se declarar gay e reivindicar a cota.

