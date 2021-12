Neto e Rui duelam obras no Centro Histórico

Assim que chegou à solenidade de apresentação da primeira unidade do Hotel Fasano no Nordeste, no Centro Histórico de Salvador, o prefeito ACM Neto evitou falar em polêmicas entre os líderes de campos opostos, quando indagado pela imprensa sobre as responsabilidades pela queda no setor de turismo na Bahia. Esquivou-se, mas aproveitou o ensejo para falar sobre o novo centro de convenções municipal, cujas obras estão em andamento na orla da Boca do Rio. Neto prometeu reconquistar investidores e empresários que migraram para a cidade de Fortaleza, no Ceará, onde o centro de convenções é considerado um dos maiores da América Latina, e apontou falta de espaço para a realização de eventos de grande porte.

Aliado ao dom da palavra, e com a excelente retórica herdada de seus antecessores políticos, o prefeito de Salvador foi o primeiro a discursar durante a solenidade no Fasano. Anunciou investimentos públicos acompanhados dos privados para requalificação da Rua Chile, da Praça Castro Alves, da praça do Terreiro de Jesus e da Praça Cairu, além de incentivos fiscais e do Programa Internacional de Desenvolvimento.

Mais promessas – Rui Costa chegou uma hora atrasado e também saiu em defesa das ações por parte do governo do estado no sentido de melhorar as capacidades turísticas no entorno do empreendimento, com investimentos na Rua Chile, onde foram enterradas fiações e rede de comunicação. Prometeu estimular o desenvolvimento do Centro Histórico e outras regiões em que o grupo Fasano pretende investir, por meio de parcerias público-privadas (PPP). No duelo pacífico do “quem faz ou fará mais”, houve um empate técnico, mas quem realmente sai ganhando com o embate é a população soteropolitana, com mais um pacote de promessas.

“Ele me relatou uma história bastante plausível e me garantiu que não haveria nenhuma irregularidade. Quem tem que ser convencido é o Ministério Público”

Flávio Bolsonaro, deputado estadual, revelando que seu ex-motorista e ex-assessor Fabrício José Carlos de Queiroz prestará esclarecimentos ao MPF sobre a movimentação de R$ 1,2 mi em suas contas bancárias.

Rumos

Enquanto o PT não se entende sobre quais rumos a esquerda deve tomar, se com ou sem os partidos que apoiaram Haddad, a cúpula do partido segue em ação. Os advogados esperam obter no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a redução da pena do ex-presidente Lula, condenado no caso do tríplex, de 12 anos e um mês para cinco anos. Assim, com 20% da pena cumprida, Lula poderia seguir para o regime semiaberto. O recurso não tem data para ser apreciado. Enquanto isso, correligionários lançaram na internet uma campanha para que os membros do partido estejam no dia 24 em frente à carceragem da Polícia Federal em Curitiba, mas a ideia não tem apoio nem da cúpula do PT. Membros da executiva acham a mobilização vexatória.

Currículo de referência

A Bahia também avança na reforma escolar. Nesta segunda-feira, 10, a Secretaria da Educação do estado entregará um currículo de referência para o Estado da Bahia – nas etapas de educação infantil e de ensino fundamental – ao Conselho Estadual de Educação. O momento é oportuno, em meio à discussão em nível nacional da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O ato será em Salvador, às 10 horas, durante a 19ª Reunião dos Conselhos de Educação da Bahia, na Universidade do Estado da Bahia (Uneb). A pasta teve mais de 200 mil contribuições para elaborar o documento.

POUCAS & BOAS

O Tributo aos 30 Anos da Constituição Federal de 1988, que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realiza dia 11 de dezembro, junto ao lançamento da Revista Populus, confirmou ontem a presença do professor Cláudio André de Souza, doutor em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). O evento começa às 13h30 na sede do órgão baiano em Salvador.

Itacaré, sul de Salvador, realiza amanhã a 1ª Corrida de Rua e Caminhada Rústica e promete reunir desde maratonistas a amantes de corridas e caminhadas. São diversas modalidades que largam às 7 horas, em frente a praça

São Miguel. Para quem optou por caminhada, os percursos são de 5 e 10 km, enquanto a corrida é percurso único de 5 km. Ao sair da praça, os competidores passarão pela orla da cidade, entrarão em bairros e rumo à praia da Tiririca, retornando pela Concha até a chegada à praça São Miguel.

