Neto e Rui: briga boa o peão gosta e a economia também

A ideia de Rui e Neto de antecipar salário dos servidores nesta sexta-feira, 22, véspera de São João, não só é um agrado político daqueles a quem toca a máquina, como também é uma baita injeção de dinheiro na capital e municípios nos próximos dias, fazendo a roda da micro economia girar em tempos de vacas magras e feriado de três dias.

Rui, na correria, foi lá e antecipou 30% do salário dos 260 mil servidores: R$ 317.756.596,54 no bolso. Pouco tempo depois Neto brocou 100%: R$ 183.863.815,04 na rua. Junte: mais de meio bilhão. Nos dois casos o agrado junino foi para gente na ativa e pensionistas.

Claro que todo mundo tem conta para pagar. Mas, com essa jogada, se pulveriza o dinheiro, e para coisa boa.

Disputa – Piadinha no meio político e na imprensa não faltou ontem. De um lado: “Rui antecipou salário e Neto pongou!”. E de outro: “Rui paga 30% e Neto 100%”. Disputa tem, sim, claro, e todo mundo viu: faz parte da política com dois virtuais candidatos.

Mas quem ri mesmo é o servidor agraciado e os donos de pousadas, fabricantes de licor, forrozeiros, restaurantes e todo mundo que trabalha com produto junino. Desse tipo de briga o peão gosta e precisa mais.

Jogou pra lá – Não brinque com Elinaldo, prefeito de Camaçari, porque esse aí além de antecipar a folha de junho no dia 20 – antes de Rui e Neto – também incluiu na mesma leva mais 50% do décimo para o servidor. Com isso injetou R$ 40 milhões na economia local.

Moema Gramacho, em Lauro de Freitas, tentou: conseguiu antecipar 50% do décimo terceiro hoje. O salário fica para o dia certo. O que vale é a intenção, o peão sabe.

E qual é aqui um salto triplo mortal de costas que se pretende fazer nesse caso, sem nenhuma prova E qual é aqui um salto triplo mortal de costas que se pretende fazer nesse caso, sem nenhuma prova

Adoraria ver uma final da Copa do Mundo entre Brasil e Rússia Adoraria ver uma final da Copa do Mundo entre Brasil e Rússia

Boa sorte, Juca

Juca Ferreira está podendo. Tomou posse ontem como presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte em um auditório repleto de autoridades locais e aplausos.

O prefeito de BH, Alexandre Kalil (PHS), disse que dá carta branca a Juca, ex-ministro da Cultura do primeiro mandato do ex-presidente Lula, famoso pela 'revolução' que fez no setor.

Cutucada – Com inveja devem estar os artistas baianos do povo de Belô, já que tanto fizeram para convencer Rui Costa a acolher o ex-ministro Juca em algum espaço da cultura do Estado. De nada adiantou. Na época se dizia a boca pequena que Juca topava. E topou, só que lá.

Retrofit na hotelaria

A rede hoteleira de Salvador terá desconto no Imposto Sobre Serviço, o ISS, para reformas dos prédios dentro do projeto Salvador 360: no lugar de 5% de ISS o dono de hotel pode dar um up na casa pagando 2% sobre os serviços da obra.

É o que no meio se chama de retrofit: reformar para melhorar a qualidade das acomodações. Mas não só isso: dar um F5, ou seja, uma atualizada.

Século 21 – Glicério Lemos, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia, conta que parte da rede hoteleira de Salvador precisa se adequar ao que quer o consumidor do século 21, que valoriza tecnologia e qualidade ambiental.

O hóspede hoje se preocupa com captação de energia solar, cartão magnético que abre porta por aproximação, wi-fi veloz, zero dano ambiental pelo hotel e por aí vai. Fazer isso é caro. Glicério diz que o Estado deveria entender e dar incentivo similar.

Arrecadação – O secretário Guilherme Bellintani explica a ação da Prefeitura:

– O que estamos fazendo é reduzir o custo da obra. Não se trata de renúncia fiscal, não temos condições de abrir mão de receitas, mas sim de um incentivo ao setor.

adblock ativo