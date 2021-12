Neto diz que o jogo é cá e não federal. Mas...

ACM Neto estará no Rio hoje para palestrar no Fórum Nacional Especial Setembro/2017, do BNDES, mas nesta quarta-feira, 20, deu uma passada por São Paulo, onde jantou com o prefeito João Doria e negou que queira impor o nome do colega como presidenciável, em vez do governador Geraldo Alckmin, tido como uma mala de chumbo (politicamente) no Nordeste.

Neto diz que a decisão dele de disputar ou não o governo baiano passa pela Bahia e não está atrelada a pendengas federais.

Ok. É isso, mas não só. A questão é que os humores federais sempre influenciaram nas disputas baianas. Hoje, Rui Costa tem Lula, cambaleante, que, se não for candidato, perde muito. E Neto, que não tem ninguém, quer ter.

O melhor dos cenários para ele seria o amigo Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara, assumir. Não dando, o candidato teria que ser competitivo. E por aí os amigos dele avaliam que Doria seria a opção.

Bacalhau no cardápio

Ângelo Coronel (PSD), que temperou os seus primeiros sete meses e pouco como presidente da Assembleia entre alfinetadas no governo e acenos para os aliados de ACM Neto, agora vive de afagos com Rui Costa.

Ele exibia ontem um vídeo em que Rui Costa foi almoçar na casa dele, mas teve que ir para a cozinha de avental e tudo ajudar a preparar a salada de bacalhau. E festejava:

– Já deu mais de 70 mil visualizações.

Solidão — Já Marcelo Nilo (PSL), o antecessor de Coronel, que na semana passada foi alvo de uma ação da PF ordenada pela Justiça Eleitoral, circula pelos corredores da Casa abatido, também com o fato de que não recebeu um telefonema, nem de Rui, nem de Wagner, nem de ninguém.

A oposição tira sarro. Diz que falta de tempo é que não foi. Haja vista o bacalhau.

Cura gay

A decisão do juiz da 14ª Vara de Justiça do Distrito Federal que chancela as chamadas terapias de reversão sexual, ou cura gay, como se diz no populacho, incendiou também os debates e piadinhas na Assembleia.

O deputado Heber Santana (PSC), que é evangélico, disse que 'o direito ao tratamento é democrático'. Ontem, a deputada Fabíola Mansur (PSB) soltava piadas:

– Se ser gay é doença, então carimbe isso na lei e vamos reivindicar atestados médicos para antecipar aposentadorias.

A gênese — Diz Fabíola que desde 1990 o Conselho Nacional de Psicologia desqualificou o homossexualismo como doença 'por absoluta falta de base científica'.

– A decisão é um retrocesso. E abre brecha. É um prato cheio para os fundamentalistas.

Atas em braile

Hoje, Dia Mundial da Pessoa com Deficiência Física, Sandra Moreno, secretária-geral das comissões da Assembleia da Bahia, tem um troféu para exibir na audiência pública que vai celebrar a passagem da data: duas atas da Comissão de Educação em braile.

– Para o senso comum pode parecer insignificante, mas para nós é um passo gigantesco. A cada dia mais deficientes visuais têm nos procurado para saber dos debates.

A celebração — A audiência em homenagem ao dia do deficiente é feita pelos deputados Fabíola Mansur (PSB) e Ângelo Almeida (PSB), respectivamente presidentes da Comissão de Educação e da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e de Políticas para Pessoas com Deficiência.

Caça aos fantasmas

O secretário José Antônio Rodrigues, da Saúde de Salvador, diz que, embora o TCM aponte 1.700 casos entre os 11 mil servidores sob sua batuta de registros de servidores com outros vínculos, ele não crê que haja tantas irregularidades. E cita que em muito dos casos os registros estão desatualizados.

– Acredito que mais de 70% são justificáveis. Há casos de pessoas que há mais de quatro anos se aposentaram no estado, mas os registros continuam lá. Também funcionários que cumprem plantões de 24 horas aqui que podem muito bem ter outros vínculos. Só podemos falar mesmo depois da peneira, mas sou inteiramente a favor de o TCM querer passar tudo a limpo. Até demorou demais.

Ok. Seja como for, alguns fantasminhas vão aparecer nessa história.

Elias do Gogó 2 — Sobre o caso de Elias do Gogó (SD), que é vereador em Cruz das Almas e motorista da prefeitura de lá e de Salvador, o advogado dele, Cláudio Nascimento, diz que desde dezembro, antes da posse, desligou-se de Salvador.

Só permanece motorista em Cruz.

