Neto diz que não vai federalizar o debate

ACM Neto só tem até sábado para fazer propaganda e inaugurar obras ou praticar atos de governo com pompas. Daí em diante, está impedido pela lei eleitoral e, por isso, botou todo o gás agora em junho.

Mas disse que só vai falar de campanha mesmo a partir de 15 de agosto.

- Antes até teremos um tempinho para a realização da convenção, mas só vou falar em disputa eleitoral mesmo lá adiante.

Embora nunca tenha dito que é candidato à reeleição, Deus e o mundo sabem que é. Até porque, se não admitiu a candidatura, praticou atos e fatos nessa direção.

Um deles: já avisou a todos os candidatos a vereador que quem quiser dinheiro vá bater em outra porta, porque ele não tem.

Outro detalhe: Neto já disse que na campanha não vai focar nas pendengas nacionais, como o impeachment de Dilma:

- Eu não vou federalizar o debate. Quero um debate municipal. E para discutir os problemas de Salvador, estou preparado.

Só Salvador —Neto diz também que durante a campanha vai se concentrar em Salvador. O interior está fora de cogitação:

- Só em casos excepcionalíssimos.

Resposta zero

Pessoas próximas de Rui Costa dizem que, se a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) está pensando que vai conseguir pressionar o governo a recuar na lei que aumentou em 10% o ICMS de bebidas frias (como a cerveja), é perda de tempo (e dinheiro). Por um detalhe: ainda que houvesse tal possibilidade, o caminho jamais seria esse.

Aliás, o pessoal do governo está convencido de que, pela dinheirama gasta na mídia, nem é a Abrasel a interessada.

A pedida teria o dedo da Ambev.

"Queremos um novo presidente ou, pelo menos, um presidente definitivo para alavancar a economia e as vendas até o Natal, e não apenas mais um Papai Noel"

Carlos Andrade, presidente da Fecomércio-BA, ontem, no lançamento da Liquida Bahia.

"Temos que dizer qual é a verdade e a realidade"

Henrique Meirelles, ao prever um déficit para 2017 de R$ 100 bilhões (enquanto Temer distribui bondades).

Biografia de Cuma

Deputado federal três vezes, prefeito de Itabuna quatro e pretenso candidato este ano (se a Justiça deixar), Fernando Gomes, o Fernando Cuma, vai comemorar 77 anos hoje na ABB lançando o primeiro (com 220 páginas) de uma série de quatro volumes da sua biografia (assinada pelo filósofo e escritor Fernando Caldas).

Os adversários esculacham nas redes sociais fazendo duas perguntas:

1 - Será que ele vai confessar tudo?

2 - E ele já aprendeu a ler?

Rei posto

O deputado Antônio Brito (PSD) já não impera tão absoluto na corrida eleitoral em Jequié. Sérgio da Gameleira (PT), o vice que assumiu depois que a prefeita Tânia Brito (PP) foi afastada, está agradando.

E virou candidato competitivo.

Tabuleiro do paulista

Viu aquela do restaurante paulista (bairro dos Jardins, em São Paulo) que esnobou em cima da rapidez ao servir comida baiana?

Botou lá uma placa:

Fazemos deliciosas moquecas e acarajés iguais aos da Bahia. A única diferença é que aqui sai mais rápido.

Pronto. Criou furdunço nas redes sociais, com a baianada indignada com o que julgou ser uma apologia da preguiça baiana.

Cá para nós, não está de tudo errado. Em São Paulo, os garçons dão tanta assistência que chegam a incomodar. Aqui, a gente lasca a garganta até para pagar a conta.

POUCAS & BOAS

* Avesso a aparições públicas, Evandro Almeida (PP), prefeito de São Francisco do Conde (assumiu em setembro do ano passado com a morte de Rilza Valentim), agora candidato à reeleição, está aparecendo mais que nunca. Em todo lugar que vai, dispara nas redes sociais. Aprendeu.

* Fábio Vilas-Boas, secretário da Saúde do Estado da vez, cardiologista de ofício, vai tomar posse na Academia de Medicina da Bahia na próxima quarta (19h). Vai ocupar a cadeira 41, que tem como patrono Edgard Santos. Será saudado pelo professor Roberto Badaró.

* Os presidentes da OAB Nacional, Cláudio Lamachia, e da Bahia, Luiz Viana Queiroz, estarão hoje em Juazeiro no 2º Encontro dos Advogados do Sertão, que se realiza até amanhã na Univasf.

* Com relação à nota Fedor sem padrinho, dizendo que na confluência das ruas Arthur César Rios e Xavier Marques, no Barbalho, um esgoto estourado espalha fedentina há três meses, a Embasa diz que a rede é fluvial, mas vai verificar se há ligações clandestinas.

Colaborou: Joyce de Sousa

