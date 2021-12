Neto começa agora o segundo mandato

Passado o Carnaval, ACM Neto começa a querer colar o tom de seu segundo mandato. De olho em 2018 ou não - ele diz que só orquestrará sua candidatura se seus eleitores e ele próprio assim o quiserem -, a banda começa a tocar já na semana do aniversário de Salvador, 29 de março, quando anuncia projetos econômicos e urbanísticos, com foco no Centro Antigo da cidade.

Se no primeiro mandato a estrela foi a orla marítima, agora Neto aposta em projetos para a Cidade Baixa.

Ele anuncia este mês detalhes da reconstrução da Praça Cayru, recuperação do Mercado Modelo, o Museu da Música – que será abrigado naquele velho prédio dos azulejos portugueses azuis defronte ao Mercado, que quase virou Hilton Hotel.

Também na área, a implantação do Museu da História de Salvador. Além dos galpões da Codeba, já citados nesta coluna, que serão espaços de entretenimento.

Dinheiro - O Comércio deverá sofrer mudança em ruas e praças internas. O Corredor da Fé, que vai da Osid à Colina Sagrada, é outro foco. O secretário Guilherme Bellintani estará à frente de quase tudo.

Neto diz contar com US$ 105 milhões do Prodetur (BID), governo federal, recursos próprios e, em alguns casos, com o setor privado, por meio de PPPs.

Do lado da economia virão projetos de desburocratização para fomentar empreendimentos. Tudo junto e misturado.

2018 - Na real, Neto está deixando tudo engatilhado para que, a depender do clima político, tenha a opção de sair ou não ao governo. Por clima entenda-se Lava Jato em Brasília, desempenho do governador Rui Costa, dinheiro para campanha. O prefeito não tem pressa. Em 2022 terá 41 anos.

Agenda com prefeitos

Se Neto não está 100% dentro da disputa, também não está fora. A Tempo Presente apurou que ele tem agenda, em Salvador, já este mês, com prefeitos de bases de deputados estaduais e federais. Na linha de frente de articulação, o vice-prefeito, Bruno Reis (PMDB), grande interessado em viabilizar Neto, por razões óbvias. Aliás, quem de sua cozinha não quer?

Ocupação hoteleira

A média de ocupação do setor hoteleiro em Salvador chegou a 89% na capital no dia 27/2, de acordo com balanço da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha). O presidente da entidade, Sílvio Pessoa, diz que o movimento foi similar ao do ano passado.

- Só não foi melhor pois sofremos concorrência desleal e predatória das plataformas digitais (Airbnb, entre outras), que não pagam impostos e não geram empregos... Saem perdendo hoteleiros e o município, que não arrecada o ISS – diz, em nota.

Preferência - A discussão sobre o Airbnb - o Uber dos hotéis - é pleito do setor hoteleiro junto à prefeitura de Salvador. Fato é que muitos turistas preferem a plataforma.

Expulso do Uber

O Carnaval para o público LGBT está consolidado. Nesta madrugada, teve até show de Liniker, no “Beco da Off”. Mas tem gente que ainda não caiu a ficha.

O caso: o repórter chama o 99 Táxis. Durante a ida para a folia ouve desabafo do condutor de que foi expulso do Uber, no Carnaval, porque fizeram queixa dele.

Motivo: brigou com casais gays que se agarravam no retorno da folia no banco de trás. Pergunta o colega jornalista Anderson Sotero ao condutor:

- Se fosse um casal hétero, o senhor se importaria?

- Não - responde o taxista.

Disse o que quis, ouviu o que não quis. Após o sermão, o condutor o deixou na festa caladinho, caladinho.

POUCAS & BOAS

Quem embarcar hoje pela manhã no aeroporto de Salvador sentirá junto com a ressaca de Carnaval o clima de festejos juninos. É que a Bahiatursa estará realizando a ação “Até Breve” até o domingo, na qual convida os turistas para o São João – que ocorre daqui a quatro meses. Baianas estarão distribuindo fitinhas do Bonfim e folders divulgando o São João. Enquanto isso, um casal dança forró, xote e xaxado.

A Campanha Justiça pela Paz em Casa, do Tribunal de Justiça da Bahia durante o Carnaval, continua até a próxima segunda. Em todas as comarcas do estado estão ocorrendo sessões de júris de feminicídios, audiências de processos da Lei Maria da Penha. O balanço durante a festa foi produtivo, avalia o Tribunal.

Colaborou Anderson Sotero

