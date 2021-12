Neto avalia como bom tour espanhol, apesar...

ACM Neto voltou da Espanha satisfeito com o resultado da viagem. A médio prazo, quer consolidar Salvador como a terceira porta de entrada de estrangeiros no Brasil (atrás de Rio e São Paulo), o que implica aumentar o número de voos. Reuniu o trade espanhol e discorreu sobre o lado bom da Bahia.

A viagem de Neto coincidiu com a intensa repercussão na mídia espanhola do assassinato em Salvador do espanhol Hugo Calavia Blanco, num assalto em Itapuã.

Óbvio que o assunto foi abordado:

- É evidente que o caso ajudava a construir uma imagem negativa. Tive a oportunidade de dizer a eles que Salvador não é isso, o caso foi uma fatalidade. Citei os exemplos da Copa do Mundo, que transcorreu sem incidentes graves, e do Carnaval, em que os turistas chegam e vão embora em paz.

Segundo Neto, a questão, todavia, não foi o foco central. A abordagem foi secundária.

Base europeia — Neto diz que, embora a visita tenha sido à Espanha, o foco é o conjunto da Europa. A estratégia é utilizar empresas espanholas para 'vender' Salvador em toda a Europa.

- Damos início a um processo de vender a marca Salvador, como há muito não se faz.

Pauta russa

Em visita a Salvador num périplo cultural, o embaixador da Rússia, Sergey Akopov, que esteve em A TARDE, disse que a possibilidade de instalação de uma fábrica de aviões no Brasil, mais precisamente na Bahia, está na pauta, mas fez a ressalva:

- Isso nada tem a ver com o que os ucranianos estão negociando por aqui.

A Ucrânia negocia com o governo baiano a instalação da Antonov em Ilhéus.

Sem data — Fala Sergey Akopov:

- Com a situação que a Ucrânia vive, com guerra civil e a dura crise econômica, deve procurar outros países para investir. A Rússia também está procurando onde coproduzir aviões de treinamento militar Yak 130, que é de grande interesse da Força Aérea Brasileira. Mas temos que encontrar uma empresa em condições de pelo menos começar a produção. O projeto é interessante, mas não tem data para ser iniciado.

"Aconteceu o que de pior poderia acontecer. A presidenta sanciona o fundo partidário com aumento muito grande e desde logo anuncia que vai contingenciar. Ela, sem dúvida, escolheu a pior solução. Ela deveria ter vetado"

Renan Calheiros (PMDB-AL), presidente do Senado, criticando Dilma por ter sancionado o projeto que aumenta a verba do Fundo Partidário de R$ 289,5 milhões para R$ 867,5 milhões.

Agito petista

Ameaçados de sobrar nas disputas internas do PT em seus municípios, o deputado federal Luiz Caetano (Camaçari) e o ex-deputado Geraldo Simões (Itabuna) estão liderando um grupo para reivindicar mais participação nas decisões do diretório estadual.

O grupo reúne mais de 500 mil votos nas eleições do ano passado e está impondo a condição para não deixar a legenda.

No fogo cruzado

Os alunos da rede estadual de ensino estão no meio de uma disputa interna do sindicato dos professores, a APLB.

O presidente Rui Oliveira sustenta a nota distribuída anteontem na qual diz que amanhã não haverá aula, por ser dia de luta.

Já a professora Vanessa Matos, que faz oposição a Rui no sindicato, diz que não haverá paralisação e sim um dia de aula no qual a categoria estará de luto, mas nas salas.

Em suma, os alunos não sabem se haverá ou não aula. Por via das dúvidas, é melhor ir.

O xis da questão — No cerne da questão está a disputa interna pelo comando da APLB, historicamente governada pelo PCdoB, tendo agora como contraponto o PSOL.

Os opositores dizem que a direção aderiu ao governo, dispondo-se a aceitar a inflação 6,41%, mais o piso nacional de 8,75%. Vanessa diz que o piso é 13,01% mais a inflação.

Prêmio Barbosa

A OAB-BA vai celebrar hoje a passagem do Dia do Jornalista, que foi 7 de abril, lançando (15h) o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho. Serão premiados (com R$ 5 mil os primeiros, R$ 3 mil os vices) jornalistas, fotógrafos e radialistas que tenham publicado em 2014 reportagens sobre o tema Justiça e Direitos Fundamentais.

Os presidentes da OAB, Luiz Viana Queiroz, do Sinjorba, Marjorie Moura, e da ABI, Walter Pinheiro, protagonizam a festa.

Placidamente vivo

O advogado Plácido Farias avisa à praça que está vivo. Parece brincadeira, mas não é. No início do mês, o frei Edalan, da Pituba, pediu aos fiéis que rezassem pelo passamento de alguns, inclusive ele.

Plácido estava na praia, não atendia, o que corroborou a tese. Quando deu o retorno, alguns se assustaram.

- Ressuscitei sem ser Cristo. Até seria engraçado se minha mãe, 86 anos e cardíaca, não estivesse até hoje na cama.

A origem —Plácido diz que até tentou saber a origem do boato funesto e foi à Igreja de Nossa Senhora da Luz.

- A responsável pelas anotações me disse que não anota os nomes dos que pedem rezas por quem já morreu. Se assim o é, quem quiser matar alguém é só ir lá.

POUCAS & BOAS

Direito Tributário, de Edvaldo Brito, e Direito Tributário - Estudos Avançados em Homenagem a Edvaldo Brito, com textos nacionais e estrangeiros coordenados por Ives Gandra Martins, Guilherme Santos e Arivaldo Santos de Souza, são os dois livros que serão lançados amanhã (8h) na inauguração do Centro de Excelência Edvaldo Brito (Rua Melvin Jones - Jardim Armação).

O professor Nelson Pretto, secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), fará um périplo hoje e amanhã pelo sudoeste. Primeiro, reúne-se no IFBaiano de Itapetinga, onde fará a palestra A educação e as conferências digitais em rede. Em Conquista, na Uesb, reúne-se com professores e alunos também do Ifba e da Ufba.

Embora a Assembleia esteja esvaziada de parlamentares, a Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Joseildo Ramos (PT), realiza amanhã (9h) audiência pública para debater o projeto da terceirização. Espera-se a presença de empresários e representantes dos trabalhadores.

O desembargador Lourival Trindade, também presidente do TRE, recebe hoje na Assembleia (15h) a Comenda 2 de Julho, maior honraria. A iniciativa foi do deputado Marquinhos Viana (PV).

