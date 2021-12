Neto anuncia segunda novas regras para táxis

ACM Neto e o secretário Fábio Mota (Mobilidade) devem anunciar segunda o novo regulamento para os táxis em Salvador.

O texto apresenta uma série de alterações em relação às regras anteriores, que são de 18 de setembro de 1992, e foi elaborado em comum acordo com a categoria.

Um dos focos será o combate mais rígido aos clandestinos. A questão do Uber, que deverá ser o ponto mais polêmico, também será tratada no anúncio. Além disso, haverá mudanças em relação aos horários de autorização para o uso da bandeira dois.

Outra novidade: as empresas permissionárias de alvarás de táxi passam, a partir do novo regulamento, a ter a obrigação de adaptar 10% dos seus veículos para pessoas com necessidades de locomoção, com prioridade nos pontos de parada.

Haverá, ainda, novas regras para os taxistas que trabalham durante festas populares, como o Carnaval. O assunto é quente e promete render muita zoada.

No ringue

O deputado José Carlos Aleluia (DEM) já preconizava: se Lula virar ministro, assinará sua confissão de culpa.

Petistas carimbam e ainda acrescentam: Lula ganharia imunidade, mas deixaria os parentes expostos. De quebra, Dilma seria acusada de manobrar com o governo para obstruir a Justiça.

Em suma, Lula prefere enfrentar a situação. Ontem ele disse que os promotores de São Paulo que o denunciaram 'estão praticando banditismo'.

Assinatura grogue

Você viu essa do deputado Vinícius Gurgel (PR-AP), denunciado pela Folha de S.Paulo por ter renunciado ao Conselho de Ética numa manobra para beneficiar Eduardo Cunha?

Pois é, ele negou a assinatura falsa e justificou que tomou remédio tarja preta e bebeu para justificar a grafia que não coincidia com a tradicional dele.

Era só o que faltava, uma assinatura grogue.

Mascateiro

O fato de o marqueteiro João Santana, o Patinhas, e a mulher, Mônica Moura, sempre aparecerem em público (e filmagens) mascando está dando o que falar.

Alguns interpretam como atitude arrogante, pouco caso com a Justiça. Mas um publicitário baiano matou a charada:

- É que ele deixou de ser marqueteiro e agora é mascateiro.

"Um maluco publicou que meu pai era fundador do PSDB de Maringá. Ele dedicou sua vida toda ao trabalho acadêmico, foi uma das pessoas mais honestas que conheço, nunca teve ligação mínima, zero, com partido. Nem eu"

Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, em palestra para empresários do Lide Paraná.

Odebrecht em foco

O efeito Lava Jato vai prejudicar mais a Bahia que a média nacional. Dá-se como certo que, com a condenação de Marcelo Odebrecht a 19 anos de prisão, o Grupo Odebrecht já estuda a possibilidade de deixar o Brasil, onde concentra 40% de suas atividades.

Nesse sentido, o Grupo ODB repete o mesmo projeto de outras multinacionais do país que foram atingidas pela Lava Jato.

Desde o início das investigações e com o agravamento da crise, a Odebrecht já demitiu 30 mil funcionários no país.

Sem quórum

O pedido de empréstimo de US$ 300 milhões que Rui Costa postula junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) entrou na pauta da Assembleia anteontem.

A oposição disse que não iria obstruir, mas pediria verificação de quórum.

Assim foi. Pediu e não tinha.

A oposição ainda tirou sarro. Dizia que só mandando chamar Marcelo Nilo com urgência para garantir o quórum.

Nilo está na China com Rui Costa.

Peixes mortos

Peixes apareceram mortos na praia do Guaibim, em Valença. A única atividade suspeita na área é a plataforma da Petrobras que extrai gás do campo de Manati, na costa de Cairu, entre Morro de São Paulo e Garapuá.

A Petrobras comunicou oficialmente que está fazendo manutenção lá.

Festa das mulheres

A promotora Ediene Lousada, primeira mulher a comandar o Ministério Público baiano (toma posse hoje, às 17h, no CAB), vai ser a estrela da sessão especial em homenagem ao Dia das Mulheres que a Assembleia realizará na próxima quinta (10h).

As sete deputadas que organizam a festa colocaram no plano top também a ialorixá Makota Valdina e Maria Lúcia da Silva, da Coordenação Nacional do Movimento da População de Rua.

POUCAS & BOAS

O baiano João Carlos Bacelar (PTN) tenta aprovar na Câmara projeto de emenda constitucional (PEC) que proíbe parlamentares de ocupar cargos no Executivo (ministérios e secretarias). Em Brasília se diz que a chance de emplacar oscila entre zero e nenhuma.

O presidente do TRE, desembargador Lourival Trindade, completa domingo o seu biênio na corte. A presidência será ocupada interinamente pelo vice, Mário Alberto Hirs. Quando o TJ escolher o novo desembargador para o TRE, será eleito o presidente que comandará as eleições deste ano.

Aloizio Mercadante (Educação), Jaques Wagner (Casa Civil) e Juca Ferreira (Cultura) já confirmaram presença no Congresso da Ufba, a acontecer entre 14 e 17 de julho, um dos principais eventos da programação dos 70 anos da instituição. Rui Costa e ACM Neto também vão.

Lúcio de Oliveira, escritor e poeta, lança segunda (18h) na Casa da Música, em Itapuã, o livro Prelúnio, uma coletânea de 200 poemas e um conto fictício sobre um velhinho contador de histórias numa simpática pracinha.

O pequeno PRTB está soltando foguetes. Conseguiu no TRE o direito de veicular sua propaganda partidária no primeiro semestre de 2016.

