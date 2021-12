Negligência desfigura mais um patrimônio

Mais um bem cultural do País é desfigurado pela falta de zelo e a burocracia que impede o poder público de fazer o trabalho de preservação andar: o Terreiro Zogbodo Male Bogun Seja Unde, conhecido como Roça do Ventura, situado em Cachoeira, teve neste fim de semana parte de seu patrimônio religioso destruído pela queda de uma árvore sobre o peji – o altar das divindades onde são colocados os símbolos sagrados. Objetos do culto, com mais de dois séculos de existência, foram arruinados.

Pessoas ligadas ao terreiro apontam que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) havia sido notificado dos riscos e da necessidade da execução de obras de preservação do sítio religioso, que em 2014 foi tombado como Patrimônio Cultural Nacional, o que significa dizer que passou a estar sob proteção legal. Proteção esta que parece não funcionar na prática.

Tradições

O Roça do Ventura é responsável pela preservação da liturgia do candomblé de nação Jeje-Mahi, originária nos cultos às divindades chamadas Vodum. O terreiro abrange um sítio natural e edificações, além de árvores referenciais.

Licitação para a ponte

Um encontro para alinhamento de informações sobre a licitação e consequente avanço do projeto de construção da ponte Salvador-Itaparica foi realizado ontem entre o governo da Bahia e comitiva das empresas China Railway Construction Corporation (CRCC) e China Railway 20 Bureau Group Co (CR20). Segundo o governador Rui Costa, a expectativa é que o edital de licitação para o projeto da obra seja publicado até o fim deste ano.

“O eleitor tem o dever de livrar essa respeitável senhora de nome política das más companhias. Senão, ele vai votar errado e será, ao mesmo tempo, vítima e cúmplice de sua própria desgraça”

Policiamento reforçado

A Operação Safra 2018/2019, que será lançada oficialmente no dia 18 de outubro próximo, já está ativa na região do cerrado baiano, com previsão de terminar em março do ano que vem. Com o início do plantio da região, o policiamento é reforçado pela Polícia Militar para combater a criminalidade na zona rural de 12 municípios, com abrangência de mais de mil propriedades. Veículos carregados com defensivos agrícolas são alvos de assaltantes nesta época, devido ao elevado valor da carga.

Esta é a quinta edição da operação, que conta com guarnições de diversas companhias, é coordenada pelo comando de policiamento da região oeste e conta com apoio do helicóptero do Graer – Grupamento Aéreo da PM-BA.

Debate e frouxidão

A falta de debate neste segundo turno presidencial continua a pautar as discussões entre aliados de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Ontem, Bolsonaro postou um vídeo em que Haddad é dublado por um imitador de Lula, mais uma provocação no sentido de quem seria o “verdadeiro” candidato do PT.

Nos comentários, o deputado federal Jorge Solla (PT-BA) provocou:

– Deixe de ser frouxo e vá para o debate! Que espécie de militar é esse? ‘Verás que o filho teu não foge a luta!’. Aham. Tem medo do papel ridículo que fará diante das câmeras!

adblock ativo