Navios trazem 170 mil visitantes a Salvador

Passam de 170 mil o número de visitantes em 63 escalas de navios. Esta é a previsão da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), para a alta temporada recém-iniciada em Salvador, com expectativa de auge para este mês de dezembro.

O número refere-se à projeção das embarcações já confirmadas para atracar no porto da capital baiana, mas pode aumentar à medida que o bom tempo e a divulgação intensiva forem viabilizando um maior interesse dos visitantes pela cidade.

O incremento calculado em relação à temporada anterior é de 10%, de acordo com a consulta da programação completa dos cruzeiros marítimos, no endereço www.codeba.com.br. Somente em dezembro, serão 47 mil visitantes em nove navios. O número estimado de turistas para este ano chega a 176 mil, segundo a Codeba.

Já na próxima segunda-feira, o porto de Salvador receberá três navios de cruzeiro, com capacidade para cerca de 10 mil pessoas, cada, movimentando a economia nos setores de mobilidade e gastronomia, além do turismo

A Secretaria do Turismo da Bahia organizou receptivo especial para os visitantes que passarão o dia na capital para conhecer atrativos turísticos como o Mercado Modelo e o Pelourinho.

A primeira embarcação a aportar em águas baianas será o Sovereign, às 8h, e partirá para Recife no final do dia. Já às 9h será a vez do Costa Fascinosa, que permanecerá na capital baiana até às 19h, quando seguirá para Ilhéus, na Costa do Cacau.

O maior navio a chegar na segunda-feira será o MSC Seaview. Vindo de Santa Cruz do Tenerife, na Espanha, o navio, com capacidade para mais de 5,2 mil passageiros, chegará ao porto de Salvador às 14h, onde ficará até a partida para Ilhéus, às 23h.

Antropologia na Ufba

De 9 a 12 de dezembro, Salvador vai sediar a VI Reunião Equatorial de Antropologia (VI REA). Com o tema Diversidades, adversidades e resistências, o encontro irá reunir cerca de 100 cientistas da área. Mesas redondas, lançamentos de livros, painéis e conferências compõem a programação que faz também uma homenagem ao artista plástico Carybé. Os direitos, desafios e estratégias de resistências dos povos tradicionais estarão em destaque, inclusive na conferência de abertura, dia 9, às 16h. Serão três convidados: Ordep Serra, doutor em antropologia e professor da Ufba; Antonio Bispo, ativista quilombola, e Célia Tupinambá, liderança indígena. As atividades irão acontecer em unidades da Ufba, pois a anfitriã é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.

POUCAS & BOAS

A 45ª etapa do programa de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) está mobilizando um contingente com cerca de 150 profissionais de diversas áreas até o próximo final de semana com ações em 13 municípios do oeste baiano. Participam cerca de 30 órgãos e entidades sob a coordenação do Núcleo de Defesa da Bacia do Rio São Francisco (Nusf), do Ministério Público da Bahia (MP-BA); do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF) e da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec). Nesta edição, o foco é a bacia do rio Grande, e as vistorias abrangem as seguintes áreas: saneamento básico, desmatamento, carvoarias, patrimônios cultural e espeleológico, segurança do trabalho e comunidades tradicionais (inmdígenas, quilombolas e de fecho e fundo de pasto), dentre outras.

O Cartório Eleitoral de Luís Eduardo Magalhães, em parceria com a prefeitura local, inaugura amanhã, às 8h30 um posto eleitoral que vai funcionar junto à Policlínica Municipal. O propósito é facilitar o cadastramento da biometria, .para atender a demanda livre, sem agendamento. Na cidade ainda faltam cerca de 12 mil atualizações cadastrais. O prazo termina dia 18 de fevereiro de 2020.

Em Ilhéus a 2ª edição da Feira Cultural Viva Rua Viva vai movimentar hoje o estacionamento do Centro de Convenções, com programação variada que contempla a produção artesanal, gastronomia, música, atrações infantis. A iniciativa visa fomentar novos espaços artísticos e culturais, proporcionando a interação entre produtores e apreciadores, bem como o intercâmbio entre os artistas.

