Na terra mater, os laços de família dão as cartas

Porto Seguro, o local onde o português aportou há 517 anos, é juntinho de Santa Cruz Cabrália, o local onde o frei Henrique de Coimbra celebrou a 1ª missa no Brasil. Eunápolis, mais ao continente, pertencia a Cabrália, mas em 1988 foi emancipado.

Nesse privilegiado pedaço de Brasil, Robério Oliveira (PSD), que é do Prado, construiu um império: se elegeu prefeito de Eunápolis em 2004, se reelegeu em 2008, elegeu o sucessor em 2012 e também a mulher, Cláudia Oliveira, prefeita de Porto Seguro.

Ano passado, volta a se eleger em Eunápolis, quando era deputado estadual, reelegeu a mulher em Porto e, de quebra, elegeu o cunhado, Agnelo Santos (PSD), irmão de Cláudia, prefeito de Cabrália. Chegou ao auge.

Robério protagoniza um episódio que se repete no extremo sul baiano. Nos anos 1990, a família Pinto chegou a ter três prefeitos simultaneamente: Francistônio Pinto, em Teixeira de Freitas, Uldurico Pinto, em Porto Seguro, e Beto Pinto, em Cabrália. Depois, Ubaldino Pinto (Cabrália) e Ubaldino, filho (Porto Seguro). Além de Célio Pinto, em Ibirapuã.

Os Pinto sempre foram bombardeados por denúncias de corrupção, mas ainda sobrevivem. Tem o deputado federal Uldurico Pinto Júnior. Já com Robério, o clã recebeu a pancada de uma só vez. Vai resistir?

Buzinaço - A imprensa deu plantão na porta da Delegacia da PF em Porto Seguro nesta terça. Os buzinaços foram frequentes.

Tudo em casa - Ana Paula Araújo, âncora do Bom Dia Brasil, da Globo, passou o fim de semana no Hotel Campo Bahia, na Vila de Santo André, em Cabrália, o mesmo que a seleção alemã ficou na Copa de 2014.

Por coincidência, anotavam populares, ela ontem foi quem deu a notícia da visita da PF à casa do prefeito Agnelo Santos.

O Doria é um rapaz que lutou muito para ficar rico, segundo a história que ele conta, mas é um idiota completo

Neste momento da minha vida, eu não sou candidato a nada

Dose dupla

Job Brandão, figura humilde que os Vieira Lima adotaram e que se tornou um 'faz-tudo da família', era visto pelos que conviviam no entorno como um bem aquinhoado. Recebia como assessor do deputado Lúcio Vieira Lima um salário de R$ 14,3 mil.

Na tentativa de baixar o valor da fiança estabelecido para ele, hoje de 50 salários mínimos (R$ 46 mil), argumentando que não tem dinheiro, ele confessou, por meio dos advogados: devolvia 80% dos vencimentos. Além dos R$ 51 milhões, Lúcio tem mais essa.

Na estrada

Paulo Rabello, presidente do BNDES, estará no encontro do PSC, dia 28, no Moriah Hall.

Ele é o virtual candidato a presidente do partido, que descartou Jair Bolsonaro, embora este ainda esteja oficialmente filiado.

Água, de sul a norte

O deputado Luciano Ribeiro (DEM) exibia ontem vídeos enviados por seus aliados baianos com a chuva batendo forte e a água escorrendo pelas ruas:

– Olhe aí. É isso que o sertanejo quer.

Já o deputado Roberto Carlos (PDT), que é de Juazeiro, diz que ao norte as chuvas ainda estão sendo aguardadas.

– O bom de chover lá em Minas é que o Lago de Sobradinho, que estava com 2,5% do volume, chegou a 4%. Ainda é pouco, mas estamos confiando nas previsões.

POUCAS & BOAS

Rogério Andrade (PSD), prefeito de Santo Antônio de Jesus, quer porque quer eleger o filho, Rogerinho, de 20 anos, deputado estadual. Botaram o nome do menino lá candidato molico.

'Quem está com medo de investigação? Queremos que ela venha e a todo vapor. Debaixo desse angu tem carne'. A palavra aí é da deputada Luiza Maia (PT), insinuando que os incêndios na Seinfra de Camaçari são 'uma armação'. Os aliados do prefeito Antônio Elinaldo (DEM) têm como principal suspeito o marido dela, o deputado federal Luiz Caetano (PT).

Paulo Gaudenzi, o presidente da Salvador Destination, já botou o pé na estrada. Reúne líderes do trade da capital no 2º Networking Coquetel, no Sheraton (19h), para discutir a captação de eventos para o novo centro de convenções, o que ACM Neto vai construir no Aeroclube e deve ficar pronto em 2019.

Bandidos arrombaram o fórum de Araci, na Chapada, na noite de segunda. Um deles, Adriano Silva, acabou baleado e disse que não foi lá roubar arquivo nenhum. Apenas queriam os equipamentos, como computadores.

