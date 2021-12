Na reta de chegada, Dilma está reagindo

Duas pesquisas, a do Datafolha e a do CNT/MDA, ontem divulgadas, mostram Dilma à frente, ainda que no empate técnico.

No Datafolha, ela tem 46%, contra 43% de Aécio. No MDA, 45,5% contra 44,5%.

O empate técnico é óbvio, mas há um detalhe significativo: é a terceira vez entre todas as pesquisas (com credibilidade ou não) divulgadas até agora em que Dilma aparece na frente.

Ibope e Datafolha haviam divulgado duas rodadas cada, e ambas deram dois pontos a mais para Aécio. Na semana passada, o Vox Populi deu Dilma 45% e 44% Aécio. Ontem, o MDA e o Datafolha carimbaram o que parece ser uma tendência. Pesquisas em sequência dão sinais. No caso, há três nítidos:

1 - Os debates da Band e do SBT realizados semana passada, se tiveram alguma influência, foram em favor de Dilma.

2 - O apoio de Marina a Aécio também até agora não teve influência significativa.

3 - O segundo turno entra na reta final diferente do cenário inicial. Aécio, que parecia favorito, estagnou. E Dilma avançou.

Governo melhora - O mesmo Datafolha apresenta outro dado positivo para Dilma. A pesquisa ontem divulgada mostrou que 42% julgam a administração dela boa ou ótima, o melhor patamar desde junho de 2013, e 37% acham regular. Já os que acham o governo ruim ou péssimo agora são 20%.

No início de setembro, a avaliação positiva era de 35%, e a negativa, de 26%.

Noutras palavras, se o lado bom sobe e o ruim cai, os petistas soltam foguetes.

Longa lista - De sexta até ontem nada menos que 42 pesquisas foram registradas, entre elas as do Datafolha e Ibope.

Haverá resultados para todos os gostos, mas convém apostar mais nos dois citados, que devem sair até quarta.

Dilma sobe, bolsa cai - Ontem a história aí se repetiu. O site do Valor Econômico atribuiu a queda das bolsas e a alta do dólar à pesquisa CNT/MDA, divulgada mais cedo.

Por intuição - Jaques Wagner diz já estar calejado de ver pesquisa apontar um resultado e a urna dar outro. Cabo eleitoral de proa da presidente Dilma, desde a semana passada ele prognosticava para os aliados:

- Minha intuição diz que Dilma ganha.

Ilustração: Cau Gomez | Editoria de Arte | A TARDE

Gabrielli reage

Citado por ACM Neto na entrevista à Folha de S.Paulo, o secretário José Sérgio Gabrielli (Planejamento), ex-presidente da Petrobras, se defendeu atacando. Disse que, a despeito das investigações relativas à companhia, não responde a nenhum processo por corrupção. Chamou Neto de leviano e fechou:

- Acho que isso é reflexo do autoritarismo de ACM Neto. Pode ter alguma relação genética. Wagner prefere o tom ponderado.

Torneiras secas

Rui Costa fez sua primeira viagem a São Paulo como governador eleito e não perdeu a chance de alfinetar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que apoia Aécio.

Disse que parou em dois postos de gasolina para ir ao sanitário, mas ambos estavam fechados por falta d'água.

Os jornais paulistas registraram.

Fusão à vista

Roberto Freire (PPS) e Paulinho da Força (SD) estão com conversas adiantadas para transformar as duas siglas em uma só.

Por aqui, o vereador Joceval Rodrigues (PPS), que tentou se eleger deputado federal e não conseguiu, faz coro pela fusão.

Já o SD minguou nas urnas. Tinha os deputados federais Marcos Medrado, Luiz Argolo e Arthur Maia. Só elegeu Arthur.

A hora do buzu

A prefeitura de Salvador pretende assinar depois de amanhã o contrato com as três concessionárias que administrarão o transporte público de ônibus de Salvador.

Algo em torno de R$ 36 milhões dos R$ 180 milhões entrarão nos cofres municipais já na quarta. O restante será parcelado.

Parte desse dinheiro vai para a ligação da Estação da Lapa-LIP (Iguatemi-Paralela).

Esperando a eleição - As obras viárias da Lapa ao Iguatemi, o BRT, devem ser licitadas ainda este ano. A demora está na razão direta da disputa eleitoral em curso.

As intervenções devem custar mais de R$ 1 bilhão e serão feitas com três tipos de recurso: empréstimo da Caixa, PAC Mobilidade e cofres municipais. Até agora, não há sinal do dinheiro federal, mas ACM Neto acredita.

POUCAS & BOAS

Manno Góes, vocalista do Jammil e Uma Noites, está bombando nas redes sociais. Disparou no Face: 'Meu ídolo nesta eleição é Geddel. Confirmou tudo que achava de políticos escrotos'.

Mônica Neri, diretora da Maternidade Climério de Oliveira, iniciou ontem uma pesquisa com os usuários para identificar pontos fracos que podem ser melhorados. Ela diz que idêntica iniciativa foi realizada em outras instituições federais e deu tudo certo.

Estado Laico e o crescimento das igrejas evangélicas é o tema do Polêmicas Contemporâneas de hoje (19h) na Faculdade de Educação da Ufba. O projeto está sendo executado em parceria com a Faculdade de Comunicação. Na mesa, o pastor Lázaro Sodré, da pastoral da Igreja Batista Sião, e a historiadora Andrea Reis de Jesus.

Algo não vai bem na Barra, a joia da coroa de ACM Neto. Moradores da Ladeira da Barra queixam-se de que estão mais uma vez sem iluminação. O pior, quando ligam para o 156, há quatro dias ouvem o de sempre: "O sistema está inoperante". Nas tentativas anteriores, as atendentes mostraram-se educadas, mas solução para o problema, necas.

Colaborou: Cleidiana Ramos

