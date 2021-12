Na "reserva", Aleluia diz que quer trabalhar

O atual presidente do Democratas (DEM) na Bahia, o deputado federal José Carlos Aleluia, que não conseguiu se reeleger, disse que está “disponível para trabalhar” e que se considera “um homem público na reserva”.

– Evidentemente que vou trabalhar, como engenheiro, como administrador. Não vou voltar a dar aulas mais, porque estou aposentado como professor, vou dar palestras – disse para A TARDE ontem, no Plenário da Câmara dos Deputados.

Aleluia negou que ter sido relator do projeto de privatização da Eletrobras teria influenciado negativamente sua busca por mais um mandato e ponderou que o fator que mais pesou teria sido a posição ocupada pela esquerda na Bahia:

– Eu nunca tive o voto da esquerda, que tem sido muito forte nos últimos anos na Bahia, eu sempre fui um deputado de centro, centro-direita, e o que aconteceu nesta eleição foi basicamente um esmagamento do centro. As pessoas que são de centro-esquerda e de centro-direita foram esmagadas, e os projetos a que eu me vinculei também – analisou.

Ajuda

Sobre a renovação do Legislativo, José Carlos Aleluia afirmou desejar “sucesso” aos que entram e se colocou à disposição para ajudar o Parlamento e o novo presidente “no que for necessário”.

Abertamente apoiador de Jair Bolsonaro para presidente da República no segundo turno, Aleluia falou que tem muita esperança em um possível governo do colega de Câmara e elogiou o economista Paulo Guedes (anunciado ministro de eventual governo de Bolsonaro), que já foi consultor do PFL, partido de onde se originou o Democratas.

Aquecimento de fim de ano

A proximidade das festas de fim de ano anima o setor do comércio com o tradicional aquecimento das vendas e também amplia a perspectiva de contratação de pessoal. Nos cálculos da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), devem ser abertas cerca de 59 mil vagas no setor em todo o País neste período, número pouco maior que os 51 mil novos postos previstos para o mesmo período do ano passado. Segundo pesquisa das duas entidades, 43% dos empresários que vão contratar nesta época do ano pretendem empregar temporários, sendo que em 28% dos casos os empresários planejam efetivar o colaborador. A maioria das vagas temporárias, entretanto, deve durar no máximo três meses.

Termo de compromisso

A pedido da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), os candidatos à presidência da República Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) assinaram ontem um “termo de compromisso de respeito à Constituição da República Federativa do Brasil”, em que se comprometem a não alterar a Constituição. A solicitação de assinatura foi encaminhada na semana passada pela entidade às equipes de campanha dos dois concorrentes, com o objetivo de defender a liberdade de imprensa e as garantias individuais, e porque “a Nação não podia continuar refém do discurso do medo”. Com a iniciativa, a ABI espera que a campanha volte a ficar centrada nos programas de governo de cada candidato.

– A ABI espera que se restabeleça o verdadeiro eixo da campanha, com a discussão dos programas de governo de cada candidato. Não se pode admitir que manifestações de intolerância impeçam a população de ser informada sobre questões do seu interesse. Não é crível que em um país democrático o processo eleitoral seja conduzido pelo ódio. Não se pode tolerar que o debate civilizado seja ruidosamente silenciado pela estupidez política a serviço do atraso – diz a carta da entidade.

