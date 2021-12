Na festa do PT vai ter 'fuá' no Rio Vermelho

Se você que agora está nos lendo tem por itinerário o Rio Vermelho e cercanias nos finais de tarde, hoje caia fora. A área já é daquelas conhecidas em Salvador, congestionada por natureza, bem pior na hora do rush. E os ingredientes no entorno do congresso do PT vão travá-la (como diria o poeta, não é caso de ver pra crer, tá na cara).

No Hotel Pestana é fácil fazer segurança. Só tem um acesso, a rua da Fonte do Boi. O problema é mais embaixo.

O MBL, o movimento que prega o impeachment de Dilma, estimulado por deputados da oposição, conseguiu aliados para fazer protesto na praça Brigadeiro Faria Rocha, bem em frente à Fonte do Boi. A CUT e seus aliados estarão nas imediações. A polícia vai fazer o (incomensurável) esforço de evitar o confronto e garantir o direito de manifestação (dos dois lados). E, de quebra, ainda tem a segurança presidencial.

Em suma, para quem nada tem a ver com o peixe, o melhor é não ir lá.

Dois pesos — O deputado José Carlos Aleluia (DEM) postou no Face mensagem apoiando 'a manifestação (do MBL) pacífica e dentro do respeito à ordem e à democracia'. E diz que o MBL desmistifica a ideia que movimento social é exclusividade da esquerda.

Em abril, no protesto contra o governo na Barra, Aleluia foi o primeiro a bradar contra a possibilidade de o MST, que vinha de Feira, bater de frente com manifestantes.

Já viu, não é? Pela tese, o MBL é o santo da direita, e o MST, o diabo da esquerda.

À flor da pele — Os sinais de que os nervos estão à flor da pele já foram dados ontem no Pestana. O fotógrafo Lúcio Távora, de A TARDE, aproximou-se para fazer uma foto do presidente do PT, Rui Falcão, quando alguém interveio aos gritos:

- Não, não, não. Se afaste! Eu dei minha vida pela democracia.

Lúcio respondeu:

- Meus parabéns...

- Parabéns um cacete!

Esperando Pinheiro — O senador Walter Pinheiro está na Alemanha com a previsão de chegada amanhã.

A grande expectativa entre os petistas é se ele irá ao congresso ou não.

Se sim, sela a paz com a legenda. Se não, é confissão de que pegou o boné.

"Eu tô muito velho para ter um moleque botando o dedo na minha cara e me chamando de palhaço (...). Já enfrentei bandido com arma na mão e não vou me deixar intimidar por moleques que foram retirados da sala de aula para vir vaiar deputados"

Alberto Fraga (DEM-DF), deputado e ex-coronel da PM que integra a chamada 'Bancada da Bala', ontem, na CCJ da Câmara, reagindo a manifestantes contra a redução da maioridade penal, que ele defende.

Como no forró

Ao criticar ontem a distribuição de cargos no governo, o deputado Zó (PCdoB) ironizou a estratégia adotada pelo secretário Josias Gomes (Relações Institucionais).

- Está parecendo Luiz Gonzaga: um pra eu, um pra tu, um pra eu. Um pra eu, um pra tu, um pra eu.

Arrancou gargalhadas dos colegas.

A ponte anda

João Leão, vice-governador e secretário do Planejamento, vai receber hoje uma comitiva de empresários chineses interessados em entrar na PPP da ponte Salvador-Itaparica. Ele se diz otimista:

- Otimista, não. Muito otimista.

Riqueza e pobreza —Leão diz que, do ponto de vista do interesse baiano, a ponte é uma necessidade imperiosa:

- Imagine você que a banda de Salvador da Baía de Todos-os-Santos arrecada 77,5% da receita estadual, e Lauro de Freitas e Camaçari não têm mais para onde crescer. Já na banda da ilha, aí incluindo a parte do Recôncavo até Santo Antônio de Jesus e do baixo sul, além de Valença, só 0,4%.

Lado chinês —Já da parte dos chineses, eles vislumbram aplicar na ponte uma parte dos R$ 52 bilhões que prometem investir no Brasil. A conversa está fluindo bem.

Na Lava Jato

E por falar em João Leão, ele passou anteontem duas horas depondo na Polícia Federal em Brasília por conta da acusação de envolvimento na Lava Jato e diz ter voltado para Salvador satisfeito:

- Entre o dia em que fui citado e o de depor foi muita angústia. Tive a oportunidade de mostrar que estou fora disso.

POUCAS & BOAS

As comissões de Direitos da Mulher da Assembleia e da OAB-BA realizam segunda (9h, plenarinho) audiência pública para discutir o assédio sexual e moral. Segundo a deputada Luiza Maia (PT), o encontro foi provocado pela OAB. Uma advogada acordou numa viagem com alguém tocando as calcinhas dela.

Maria Luiza diz que a audiência pretende produzir resultados práticos, debatendo algumas experiências, a exemplo de São Paulo, onde as mulheres têm o direito de saber antecipadamente quem está viajando ao lado delas.

Dois segmentos não gostaram de ver o Banco do Brasil anunciar o fim do financiamento (subsidiado) para taxistas: os próprios taxistas, que enxergam mais um entrave na atividade deles, e os revendedores de carros, por motivos idem.

A Preamar Gestão Costeira e a Fundação Baía Viva, com apoio da prefeitura de Salvador, lançam sábado a etapa-piloto do Programa Bandeira Azul na Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Ilha dos Frades. A Bandeira Azul é o selo de qualidade das praias no mundo.

Apesar de o Brasil estar dando sinais de retração econômica, o agronegócio, o único segmento a crescer, mostrou força na edição 2015 da Bahia Farm Show, encerrada sábado em Luís Eduardo Magalhães: negociou R$ 972,2 milhões.

Líderes do agronegócio lá no oeste baiano dizem que a conta ainda pode chegar a R$ 1 bilhão. Os bancos ainda analisam muitos pedidos de crédito.

A Associação Bahiana de Medicina (ABM) vai fazer uma prévia do forró na linha do romântico. Promove sábado, Dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, a festa do Dia dos Namorados.

O ministro Jaques Wagner (Defesa) e os senadores baianos Walter Pinheiro e Lídice da Mata estão entre os homenageados da Marinha hoje com a Medalha da Ordem do Mérito Naval (9h) em Brasília, em comemoração do 150º aniversário da Batalha Naval de Riachuelo.

*Colaborou: Biaggio Talento

