Na festa do PT, classe média fugiu de briga

Se houve alguém na oposição que pensasse (e até apostasse) que a abertura do congresso do PT seria melada com sangue em confrontos de rua, perdeu.

A classe média externa a sua legítima indignação contra desatinos, como a roubalheira na Petrobras, batendo panela e indo às ruas vestida de verde e amarelo e com o rosto pintado nas cores idem, mas quando se trata de meter a mão em cumbuca pula fora. E foi o que fez ontem.

A convocação para um protesto perto do congresso do PT, que na prática é contestar o direito de reunião, foi uma provocação tão ostensiva quanto uma pretensão auspiciosa. Levar uma multidão, provocar o confronto, fazer rolar sangue. Num evento com a presidente Dilma, mais Lula, roubariam a cena, com repercussão mundial (convenhamos, forma de fazer política à la terror).

Quem apostou nisso perdeu duas vezes: o povo não foi, mas os petistas foram em massa e Dilma se reconciliou com o partido dela, com quem vivia às turras.

Primeiro round - Kim Kataguiri, o líder do MBL, que veio de São Paulo liderar os protestos em Salvador, hospedou-se no Hotel Pestana, local do evento. Ele provocava petistas chamando-os de corruptos, alguns se irritavam e ameaçavam agredi-lo até que um segurança ameaçou retirá-lo:

- Mas eu sou hóspede.

- Os outros também. E você está provocando que eu estou vendo.

Segundo round - O empresário Marcello Reis, do movimento Revoltados Online, também ficou no Pestana. Deu de cara com o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, que o conhece e indagou:

- O que você está fazendo aqui? Veio provocar, não é?

Marcello respondeu:

- Pau no c... do PT.

Não foram às vias de fato por muito pouco.

Fogo amigo - Na Praça Brigadeiro Faria Rocha, onde foi marcado o protesto dos antipetistas, a CUT chegou na frente e se instalou. Quando os primeiros manifestantes chegaram, pequeno bafafá.

Um fotógrafo e outro rapaz trocaram socos. Até que um cutista interveio:

- Para, para, para!...

Os dois eram aliados e não sabiam.

"Não dá para ficarmos passivos, de cabeça baixa, enquanto nossos inimigos, valendo-se de grandes recursos midiáticos, transformam o boato em notícia, a suspeita em denúncia, a calúnia em verdade"

Rui Falcão, presidente nacional do PT, na abertura do congresso do partido ontem em Salvador.

Aposta certa

Seu Caetano, dono do minitrio contratado por Marcos Souza, do movimento Vem pra Rua, para dar suporte à manifestação oposicionista ontem, foi cedo para a Praça Brigadeiro Faria Rocha e, no ensaio de confusão, quando manifestantes chegaram e lá encontraram 'cutistas' já instalado, foi 'cantado' por integrantes da CUT a ir embora.

- Se eu soubesse que ia dar essa confusão, não vinha aqui, mas meus R$ 3 mil, quem paga?

Não foi. E recebeu da polícia a garantia de que poderia ficar e nada lhe aconteceria.

Ficou e ganhou os R$ 3 mil.

Pleito goiano

O vice-governador secretário João Leão (Planejamento) recebeu ontem a visita do também vice-governador de Goiás (e colega de partido, o PP), Zé Eliton, acompanhado de uma comitiva de empresários.

Grandes compradores de soja e milho no oeste baiano (para fazer ração) pediram tratamento diferenciado no ISS. Leão se comprometeu a analisar. Atender, sabe-se lá.

Ato falho

Na cerimônia da ordem do serviço para a construção da linha 2 do metrô, o mestre de cerimônia saudou o presidente da Câmara de Salvador Leonardo Prates.

Com jeito, muito delicadamente, o próprio Rui Costa tratou de corrigir. O presidente da Câmara é Paulo Câmara (PSDB).

Na ribalta

Cibele Carvalho, ex-prefeita de Rafael Jambeiro pelo PT e hoje chefe de gabinete da Secretaria de Meio Ambiente, disse, a propósito da nota Na ribalta, relatando que o TCM a condenou a pagar R$ 30 mil de multa e a devolver R$ 1,7 milhão, que nunca teve contas rejeitadas e o próprio TCM julgou as contas de 2012 regulares.

Só aguarda saber o inteiro teor do caso em apreço para provar que está tudo certo.

Baque municipal

Os efeitos da crise chegaram aos cofres da prefeitura de Salvador. A arrecadação de maio, em comparação com o mesmo mês do ano passado, caiu 13%. São R$ 24 milhões a menos, um baque e tanto para ACM Neto.

Formiguinhas - Circula nas redes sociais o filme A revolta das formiguinhas contra Netinho Mentiroso. Mostra o apitaço feito por professores em greve na coletiva de Neto, segunda no Cais Dourado, quando ele apresentou o programa Bairro a Bairro.

E exibe um contracheque no valor de R$ 4.433,09, ou R$ 2.590,47 após descontos, para dizer que Neto mentiu ao afirmar que o professor ganha R$ 5 mil.

Aliados de Neto dizem que o filme está incompleto. Faltou dizer quanto a prefeitura abate de impostos das escolas particulares para bancar as mensalidades dos filhos dos servidores (professores inclusos).

POUCAS & BOAS

O vereador Suíca (PT) saiu do 'Abraço ao Centro de Convenções' ontem resmungando. Disse que o ato do trade turístico virou palanque da oposição. Lá, disseram que a pretensão de fazer novo centro no Comércio 'passa por interesses imobiliários incubados'.

O deputado Alex Lima (PTN), que acaba de criar a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo e é simpático à causa do trade, também não gostou. Diz que não se pode culpar Rui Costa pela situação a que o Centro de Convenções chegou.

Já o Salvador Destination, reclamando que entre este ano e 2018 Salvador perdeu quatro eventos capazes de atrair 20 mil pessoas, todos na área médica, o filé do turismo de negócios, levou 20 empresários para visitar a Arena Fonte Nova, a fim de ver a possibilidade de lá abrigar eventos acima de duas mil pessoas.

Paulo Gaudenzi, presidente do Salvador Destination, diz que a Fonte Nova pode quebrar o galho até que a pendenga do Centro de Convenções seja resolvida.

Está aberta no Centro Cultural da Câmara até terça (das 8h às 17h) a exposição da Maquete de Salvador, mostrando, em detalhes, toda a capital baiana. O projeto é da Secretaria de Urbanismo.

