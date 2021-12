Na campanha 2018, ter mandato é vantagem

Já se disse que em 2018 com o dinheiro curto para campanha eleitoral vai facilitar a entrada do caixa 3 (traficantes e afins), mas alguns dados apontados pelo advogado Ademir Ismerin, especialista em direito eleitoral, mostram que, quem tem mandato, sai na vantagem, não só porque terão mais acesso a fatias dos R$ 869 milhões do Fundo Partidário e dos R$ 1,7 bilhão do Fundo Eleitoral, mas também por novos ingredientes da lei eleitoral aprovada este ano.

Exemplos: carro de som na rua está proibido (só é permitido em carreatas), adesivo só pode ser colado nas janelas, colar cartaz não pode. Segundo Ismerin, a campanha, que vai ser curta, de apenas 45 dias, 'esconde o candidato'. E esconde mais ainda quem não tem mandato, é óbvio.

Na Odebrecht

Se internamente a Odebrecht está num gigantesco esforço para se livrar da contaminação da Lava Jato, externamente chegou a hora de ver até que ponto a página virou.

Emílio Odebrecht, o patriarca, anunciou a antecipação da sua saída do Conselho de Administração de dezembro de 2018 para abril. Coincidentemente, terça Marcelo Odebrechet, filho de Emílio que era figura top no grupo, estará em prisão domiciliar (por 5 anos).

Ou seja, Emílio sai e Marcelo começa a voltar. A questão é saber como.

Em São Roque — São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, é uma das vítimas da Lava Jato na Odebrecht. Lá, o estaleiro que alavancou o povoado desabou de sete mil funcionários para 50 e a miséria voltou, como diz o ex-prefeito Sílvio Ataliba:

— A média de salários é de R$ 3 mil. Agora o pessoal vai mariscar no mangue para ganhar, se der boa pescaria, R$ 10 por dia. Resultado: a criminalidade se instatalou.

Sandália de Lampião

Quando o assunto é a formação da chapa de ACM Neto para 2018, Feira de Santana entra em pauta. A pergunta óbvia ululante: e será que Zé Ronaldo vai largar a prefeitura para ir disputar a majoritária estadual com Neto?

Dizem em Feira que a resposta mão na luva é a de uma figura conhecida e querida, o radialista Dilson Barbosa:

— Você não sabe que Ronaldo usa sandália de Lampião? A sandália dele é quadrada, para ninguém saber o lado que se está indo.

Leur na fila — E por falar em chapa de Neto, ao ser citado com um dos nomes possíveis o deputado estadual Leur Lomanto não se esquivou nem um pouco, pelo contrário:

— Estou à disposição. E acho que o PMDB, com maior número de prefeitos, vereadores e tempo de televisão, tem o direito.

De boca aberta

Como é que a estátua de Gregório de Matos feita por Tati Moreno, a ser instalada na Praça Castro Alves, vai falar?

A pergunta aí feita por alguns leitores é respondida por Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos:

— É um sensor, que quando a pessoa se aproxima, ele dispara a voz (de Jackson Costa), mas a estátua de Gregório está em posição de declamar.. Castro Alves também está, mas de boca fechada.

POUCAS & BOAS

O radialista Dick Jones pilota hoje, a partir do meio-dia, no Fantoches da Euterpe (Largo 2 de Julho) mais uma edição da confraternização anual da Associação Amigos da Comunicação (Aspac). Vai ter feijoada, entrega de diplomas a 500 convidados e no fim, muito samba.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Tempo sem serviço

Essa quem conta é Benito Gama, hoje deputado federal pelo PTB.

José Carlos Arleo, o Foca, auditor fiscal nomeado por Lomanto Júnior, de quem era muito amigo (e Lomanto nomeou muitos amigos), muito mais falava do que trabalhava, tornando-se um dos mais expressivos arautos do que hoje chamam nos núcleos do poder de 'rádio corredor', ou seja, a fofoca.

Foca depois ficou muito amigo de ACM e quando se aposentou, procurou 'o chefe' para comunicar:

— Governador, vim aqui lhe dizer que me aposentei por tempo de serviço.

E ACM:

— Foca, meu prezado. Você se aposentou por tempo. De serviço, não, que você nunca trabalhou.

