Museu Nacional tenta R$ 100 mi no Orçamento

A direção do Museu Nacional trabalha junto ao Congresso Nacional para incluir no Orçamento da União de 2019 uma previsão de até R$ 100 milhões para iniciar a reconstrução do prédio destruído pelo incêndio do dia 2 de setembro. A informação foi dada pelo diretor do museu, Alexander Kellner, na coletiva de imprensa que marcou ontem a passagem de um mês do desastre. A expectativa é de que os recursos permitam reabrir o museu em no mínimo três anos, após uma fase inicial de obra de infraestrutura que foca toda a parte externa, mas não inclui a restauração de detalhes internos mais específicos, conforme divulgou a Agência Brasil.

Pesquisadores, servidores e estudantes do museu fizeram ontem um abraço para marcar o primeiro mês do incêndio que destruiu o rico acervo que incluía coleções científicas conservadas e estudadas pelos Departamentos de Antropologia, Botânica, Entomologia, Invertebrados, Vertebrados e Geologia e Paleontologia. A direção pretende manter o caráter histórico do palácio e preservar também sua tradição de exposições ligadas à história natural.

Câncer de mama na Câmara

A Câmara Municipal de Salvador quer ampliar o debate sobre o combate ao câncer de mama, a conscientização quanto ao autoexame e a importância da campanha Outubro Rosa, e para isso promove amanhã Sessão Especial, às 15h, por iniciativa do vereador Helio Ferreira (PCdoB). Ele defende a necessidade do diálogo sobre o diagnóstico precoce, prevenção e tratamento. Foram convidados a participar representantes de instituições que atendem vítimas da doença e das secretarias municipal e estadual de saúde.

“Extremismos seja de esquerda seja de direita não nos levarão a lugar nenhum. O que precisamos é de serenidade, equilíbrio e ponderação”

Mulheres sem candidato

Surpreendeu nos números apontados por pesquisas recentes do Instituto Datafolha a quantidade expressiva de mulheres eleitoras que declararam não ter ainda candidato definido para a Presidência da República. O percentual de mulheres que disseram que não iriam votar em ninguém, não sabiam em quem votar ou votariam em branco/nulo no último levantamento, divulgado em 28 de setembro, atingiu 18%, maior índice em 20 anos, segundo levantamento do site G1. O percentual é o maior, para a mesma época da campanha, desde 1998, quando foi de 19%. O número de 2018 representa uma alta de 4 pontos percentuais em relação à eleição presidencial de 2014, quando havia sido de 14%.

Apoios a presidenciáveis

Na reta final das eleições, os candidatos tentam fortalecer seus nomes na corrida pelo Palácio do Planalto por meio de apoios. Jair Bolsonaro (PSL), por exemplo, recebeu ontem das mãos da deputada Tereza Cristina, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Federal, uma nota de apoio. A Frente reúne 262 deputados e senadores. Segundo o documento, o apoio é devido a um clamor do setor produtivo nacional, de empreendedores individuais aos pequenos agricultores e representantes dos grandes negócios”.

O tucano Geraldo Alckmin, por sua vez, também divulgou um manifesto em seu apoio, assinado por 91 intelectuais e encabeçado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. “O Brasil necessita, mais do que nunca, de um governante experiente, responsável, equilibrado, com um diagnóstico preciso dos nossos problemas. Precisa ter compromisso radical com a democracia e ser capaz de aglutinar as forças políticas para a realização de reformas, sem as quais não atingiremos o desejado desenvolvimento econômico e social sustentável”, diz o texto.

adblock ativo