Mulheres se articulam em Coletivo

Diante do crescimento do feminicídio no Brasil, as mulheres baianas estão organizando-se no coletivo chamado Travessia, com a realização de seu primeiro encontro estadual visando mobilizar recursos para o enfrentamento do problema.

O coletivo Travessia admite o espaço da política como legítimo para as mulheres, pois é uma forma de planejar ações com o objetivo de fortalecer a luta em defesa das vítimas constantes de agressões.

As líderes do movimento vinculam a luta contra o feminicídio ao combate ao preconceito do machismo, racismo, homofobia, além da segregação e exclusão social de trabalhadoras sem oportunidade no mercado.

A participação de outras instituições, como o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio da Coordenadoria da Mulher, pode unir forças no sentido de reduzir os números, a cada dia mais alarmantes, de agressões partidas de homens irritadiços.

Discurso misógino - As mulheres têm reclamado também do discurso considerado misógino de autoridades representativas do poder político, via voto direto e secreto, para quem as agressões partiriam de comportamento das próprias vítimas.

O discurso de proprietários de seitas supostamente de origem pentecostal também vem sendo criticado, uma vez que propõem o retorno a uma visão ultraconservadora da mulher submissa ao homem e, no momento da transgressão, passa a merecer castigo.

O coletivo Travessia deve propor uma série de encontros nos próximos meses, visando produzir nas mulheres a consciência de união, e ao mesmo tempo rejeição a interpretações conservadoras de textos considerados sagrados pelos seguidores de seitas dizimistas com objetivos lucrativos.

Embate na Saúde

O vereador Trindade (PSB) entrou em guerra com o secretário da Saúde, Léo Prates, que, segundo informa, não está dando a devida atenção ao surto do coronavírus.

- A Secretaria da Saúde se importa pouco com o coronavírus. Há uns 10 dias houve uma coletiva de imprensa que o prefeito promoveu para falar sobre o Carnaval; não vimos uma só palavra sobre o coronavírus, que é uma realidade. Quando você junta dois milhões de pessoas no Carnaval e não vê o secretário da Saúde se posicionando de forma clara, efetiva, das ações que estão tomando, você mostra que a prefeitura de Salvador e a Secretaria Municipal da Saúde não têm nenhum cuidado, nenhuma preocupação, achando que isso não vai chegar aqui – avalia o vereador do PSB.

Convicção sobre sabotagem

A deputada federal e relatora da CPMI que investiga o uso de fake news nas eleições de 2018, Lídice da Mata (PSB), acredita que houve uma tentativa do núcleo bolsonarista da Câmara dos Deputados de desestabilizar o trabalho da CPMI na última sessão, quando recebeu Hans River, ex-funcionário de uma empresa de disparos massivos, suspeita de ter ajudado de forma ilegal a campanha do presidente Bolsonaro.

- O comportamento dos deputados no início da comissão já demonstrava isso, um certo frisson, uma ânsia de defender a testemunha que sequer tinha começado a falar. (...) É um comportamento no mínimo suspeito. Eu diria que não tenho comprovação, mas convicção de que ocorreu essa articulação para atrapalhar os trabalhos – explica Lídice.

POUCAS & BOAS

Com 38 anos de tradição, o Grito de Carnaval Rasga Rasga vai movimentar a cidade de Itapebi neste domingo,16, com concentração por volta das 16h na Praça Fênix, de onde os foliões sairão pelas ruas e avenidas do centro e bairro novo da Cidade Alta. A animação será da charanga com músicos da região.

Em Luís Eduardo Magalhães os postos de recadastramento biométrico do TRE não estão funcionando neste final de semana. Os trabalhos no Caminhão da Biometria serão retomados amanhã e encerrados dia 18 de fevereiro. A ação é uma parceria do TRE-BA com a prefeitura e culminará com a cerimônia de encerramento da biometria na Bahia, na terça-feira às 19h. A expectativa é que o presidente da corte, desembargador Jatahy Júnior, participe do ato.

