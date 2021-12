Mulheres querem presença ainda maior

Em discurso no plenário do Senado Federal nesta semana, a senadora Lídice da Mata (PSB-BA), que a partir do ano que vem atuará como deputada federal, salientou o aumento de mulheres na próxima legislatura na Câmara dos Deputados, mas ponderou que as cadeiras ocupadas “ainda estão distantes daquilo que queremos”. São 77 eleitas, entre os 513 deputados federais, ou seja, 15% do total. A maioria delas, 50, ocupa o cargo pela primeira vez. Para a senadora, em parte o aumento é fruto da obrigação dos partidos em aplicar, no mínimo, 30% do Fundo Eleitoral nas campanhas de mulheres:

– Nunca tivemos no Brasil uma campanha presidencial e de governo com tantas mulheres fazendo parte das chapas majoritárias, seja nas eleições regionais, como senadoras e vice-governadoras, seja como candidatas a vice-presidente do Brasil – disse.

Paridade

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), que é procuradora da mulher no Senado Federal, pediu a palavra:

– Estamos muito longe ainda daquilo que queremos, que é a paridade na política, ou seja, se somos a metade do eleitorado, queremos ser a metade também a ocupar estas cadeiras. Por outro lado, foi nestas eleições que nós conquistamos o maior avanço: nós pulamos na Câmara dos Deputados de menos de 10% de participação para mais de 15%, e isso é muito importante – registrou.

Formalidades

Na sessão de quarta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) proclamou eleitos 105 políticos do estado. O próximo passo é a sessão solene para expedição dos diplomas, dia 17 de dezembro, no Teatro Castro Alves (TCA).

“A Justiça Eleitoral não é um fim em si mesmo. Ela serve à democracia, por isso conclama-se a todos a servirem à democracia brasileira, a contribuírem nesse processo de gestão eleitoral”

Prestação de contas

Termina no dia 6 de novembro o prazo para prestação de contas finais à Justiça Eleitoral referentes ao primeiro turno por todos os candidatos e partidos políticos. Eles devem informar toda a movimentação financeira e de recursos estimáveis em dinheiro ocorrida desde o início da campanha, e sua elaboração deve ser feita e transmitida exclusivamente por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE. Após o recebimento das contas na base de dados da Justiça Eleitoral, o sistema irá emitir o extrato da prestação de contas, certificando a entrega eletrônica. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alerta que o dia 6 é a data-limite, podendo a prestação ser encaminhada antes dessa data, o que facilita o início do exame e o cumprimento dos prazos de julgamento.

Voto no 2º turno

Os institutos de pesquisa detectaram que tem aumentado a parcela de eleitores que deixam para escolher o candidato até poucas horas antes de se dirigir à urna, o que torna a volatilidade eleitoral uma tendência do comportamento eleitoral do brasileiro. A observação é do professor de ciência política Claudio André de Souza, que analisa que este tem sido o ponto central da estratégia do PT para superar o candidato Jair Bolsonaro no segundo turno: focar no voto de eleitores “programáticos” e que já votaram no PT. Entendem que o debate de propostas pode “despolarizar” e enfraquecer o antipetismo, sendo capaz de uma virada até a reta final.

– Quanto mais Bolsonaro adiar a sua presença nos debates, mais pode deixar o eleitor curioso e mobilizado a mudar de lado, pelo menos os menos convictos que podem mudar o voto – afirma.

