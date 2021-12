Mulheres negras contra os manicômios

O grupo de ativistas Iniciativa Negra por Uma Nova Política sobre Drogas (INNPD), que tem alcance nacional e reconhecimento de seu trabalho no exterior, iniciou uma campanha de resistência com outras instituições de direitos humanos para denunciar a ameaça de retrocesso na abordagem do uso de psicoativos no Brasil. A líder do grupo, Nathália Oliveira, vem divulgando em redes sociais e sites noticiosos o que ela considera “abordagem errônea e invasiva da nota técnica adotada pelo governo para tratamento”. O governo já liberou recursos para o funcionamento e requalificação das chamadas “comunidades”, que, segundo as ativistas, podem transformar-se em manicômios disfarçados.

– A medida é alvo de críticas por abrir precedentes para o retorno de uma lógica manicomial que privilegia a internação e abstinência, enquanto coloca em segundo plano a política de redução de danos – afirma a líder do grupo antimanicomial.

As mulheres negras, reunidas no coletivo INNPD, repudiam o uso da convulsoterapia (eletrochoques) e fortalecem a lógica da redução de danos e não à abstinência do psicoativo. O INNPD, que reúne entre as ativistas pesquisadoras, professoras e trabalhadoras de baixa renda em geral, quer a manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que recebem pessoas em situação de vulnerabilidade para atendimento médico e psicológico.

Retorno – Enquanto a Bahia tem uma história de resistência a técnicas violentas de tratamento, graças ao trabalho desenvolvido pelo psiquiatra Juliano Moreira, o Brasil envergonha-se da morte violenta de 60 mil supostos pacientes em hospício de Barbacena (MG), quadro que poderá voltar com as novas determinações, como temem as ativistas.

“Eu esperava que a gente pudesse ter um governo de coalização. [Mas] não vou ser mulher de malandro e ficar apanhando da base eleitoral do presidente”

Estudantes se organizam

A necessidade de enfrentamento das dificuldades previstas para o setor de Educação tem produzido seus efeitos positivos na reorganização do movimento estudantil, como forma de buscar meios de resistir ao corte de verbas e condução considerada ‘autoritária’ pelo governo. Agora, com ministro novo, a expectativa é de maior impacto, especialmente focado nas universidades federais. Um reflexo deste novo cenário é a reativação de centros acadêmicos, como o do curso de filosofia da Universidade Federal da Bahia. Uma assembleia programada para começar às 9h de quinta-feira vai dar início aos trabalhos, com a convocatória feita a todos os estudantes, incluindo os calouros. Enquanto isso, ciências sociais (Ciso) avança com programação de eleições.

Verba para universidades

Reunião entre o governador Rui Costa e reitores das quatro universidades estaduais baianas resultou na liberação imediata de

R$ 36 milhões para investimento nas instituições. Participaram do encontro Evandro do Nascimento Silva (Uefs), Adélia Maria Pinheiro (Uesc), Luiz Otávio Magalhães (Uesb) e José Bites de Carvalho (Uneb). O governador também apresentou levantamento da Secretaria da Administração do Estado (Saeb) que mostra aumento de 19,35%, nos últimos quatro anos, na folha de pagamento dos servidores das universidades estaduais, contribuindo para que o Estado esteja no limite da capacidade financeira para remuneração de pessoal. Rui anunciou, ainda, que publicará projeto de lei redistribuindo 68 vagas do quadro do magistério da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), gerando a possibilidade para a promoção de até 151 professores, com impacto para os cofres públicos de R$ 2,7 milhões neste ano e R$ 3,6 milhões em 2020.

