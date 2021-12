Mulheres cobram punição da New Hit

No mês das mulheres, os nove integrantes da banda New Hit acusados de ter estuprado duas adolescentes de 16 anos em Rui Barbosa, em agosto de 2012, entraram na linha de tiro da Marcha Nacional das Mulheres, Marcha das Vadias e do LGBT.

O episódio, de intensa repercussão, caiu no esquecimento. E, pelas redes sociais, integrantes dos três grupos estão convocando uma marcha a Rui Barbosa.

Perguntam por que 'três anos de impunidade para um crime hediondo e cheio de provas'.

No Face o número de adesões é grande.

Tudo azul

ACM Neto esteve ontem em Brasília em longo encontro com a ministra Tereza Campelo (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), a quem apresentou um pacote de projetos de Salvador na área social.

Diz ter saído satisfeito. Não é à toa que domingo ele não pisou na Barra.

Sem espelho

Rui Costa vem cumprindo o que prometeu: na sua agenda de visitas pela Bahia afora sempre estará uma escola pública.

Em Feira de Santana, anteontem, cumpriu o ritual no Colégio Ernesto Carneiro Ribeiro e, como sempre, perguntou aos alunos o que eles mais queriam. A resposta entre os homens foi imediata:

- Queremos espelho.

Os meninos explicaram que os sanitários do colégio não têm espelho.

É o mais singelo dos pedidos até agora.

Virada feirense

E por falar em Feira de Santana, alvo de ostensivas rejeições até pouco tempo, o ex-prefeito Tarcízio Pimenta (PDT) protagonizou uma reviravolta nas movimentações contrárias a ele. Ontem, por unanimidade, os 21 vereadores aprovaram as contas dele de 2012, derrubando o parecer pela desaprovação do TCM.

Embora tenha ficado em quarto lugar ao tentar reeleger-se em 2012, se diz lá que para aliados do prefeito Zé Ronaldo (DEM) e do deputado Zé Neto (PT) em 2016 vale tudo.

Expulso tranquilo

Expulso do PT porque achou que essa seria a melhor solução para resolver as suas pendengas com o partido, o vereador Henrique Carballal diz não temer que o fato vá prejudicá-lo diante do seu eleitorado.

- Muito pelo contrário. Com o desgaste que o PT está, meu eleitorado até gostou.

Museu da Alemanha

O prefeito de Cabrália, Jorge Pontes (PT), voltou empolgado da ITB Berlim, na Alemanha, uma das maiores feiras de turismo do mundo. No embalo da Copa, quando a seleção alemã se hospedou no município e sagrou-se campeã, foi lá tentar 'vender' o município e abrir conversas com a Deutscher Fußball-Bund (DFB), a federação alemã de futebol, para estruturar o projeto do Museu da Alemanha em Cabrália.

Efeito Copa — Ao conquistar o título no Maracanã contra a Argentina, os alemães dançaram o toré, a dança típica dos pataxós de Cabrália. Pontes se comprometeu com os alemães a doar um casarão no centro antigo, perto do porto. A DFB está analisando.

Aliás, o efeito Copa já se fez notar em Cabrália. Segundo o secretário de Turismo Fernando Oliveira, a ocupação hoteleira chegou no verão deste ano a 98%.

A cor da cidade

Enquanto Salvador estava travada ontem nas primeiras horas da manhã graças à chegada do MST na sua caminhada de Feira de Santana, um cantor no carro de som animava a comissão de frente da caravana na Paralela, ironicamente entoando O canto da cidade (de Daniela Mercury e Tote Gira).

A cor desta cidade sou eu

O canto dessa cidade é meu!

Os engarrafados se sacudiam. De raiva.

POUCAS & BOAS

Castro Alves, o poeta dos escravos (nasceu em 14 de março de 1847), será homenageado hoje na Fundação João Fernandes da Cunha (antigo Cruz Vermelha, Campo Grande). O empresário Joaci Góes e o ex-secretário do Turismo Pedro Galvão falarão sobre a obra do poeta na luta contra a escravidão.

O vereador Arnando Lessa (PT) apresentou projeto de lei que cria os Sanitários Livres. A intenção é permitir que proprietários de estabelecimentos comerciais, a troco de benefícios fiscais, permitam o uso público para ajudar a evitar que o povo faça xixi na rua.

Fica até domingo no Hospital São Rafael a exposição de 14 das 228 imagens do livro Oeste da Bahia - O Novo Mundo, do fotógrafo Rui Resende, que lá ficou internado 32 dias após a queda do avião em que ele estava (com a piloto Ana Maíra Moraes) justamente produzindo o livro, quando sobrevoava Barreiras.

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) inicia hoje (17h) as suas atividades de 2015 com honras e pompas. O ex-governador Roberto Santos fará um pronunciamento, e o professor João Carlos Salles, reitor da Ufba, profere a palestra Lógica e conhecimento.

O advogado criminalista e professor da Faculdade de Direito da Ufba César Faria toma posse hoje (19h) na presidência da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, para o biênio 2015-2016. A nata do mundo jurídico baiano estará lá.

O ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto vai ser Cidadão Baiano, conforme projeto ontem aprovado na Assembleia. Autora da proposta, a deputada Fabíola Mansur (PSB) diz que ele se destacou por defesas polêmicas, como a lei de biossegurança, que autoriza a pesquisa científica em células-tronco embrionárias, a aprovação da equiparação das relações entre pessoas do mesmo sexo.

A Assembleia realiza amanhã (14h) sessão especial em memória da professora do Neim-Ufba, falecida em dezembro, Ana Alice Costa, ativista em defesa dos direitos da mulher. A deputada Luiza Maia (PT) convocou a sessão.

*Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

