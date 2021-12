Mulheres ampliam espaço na indústria

Eletricistas e técnicas em mecânica de automóveis, incluindo máquinas pesadas, com motores a diesel, como as agrícolas e os caminhões, estão entre as novas profissionais baianas, de olho no aproveitamento pelo mercado de trabalho.

A mão de obra feminina vem também ampliando sua qualificação para disputar vagas de emprego direto na indústria, tendo crescido a procura por cursos de aprendizagem de curta duração em 84%.

O perfil destas capacitações é de prover as formandas de conhecimento suficiente para aproveitamento nas indústrias, elevando, assim, a empregabilidade das novas industriárias na Bahia.

– Verificamos uma presença crescente das mulheres em áreas como mecânica e manutenção, além de elétrica – surpreende-se o coordenador dos cursos da unidade Senai Dendezeiros, Felipe dos Anjos.

Matrículas – Entre 2015 e 2020, o número de matriculadas nos cursos saltou de 7.653 para 14.112, mantendo-se a tendência de aumento, considerando a demolição de antigos paradigmas, segundo os quais, a mulher não teria força para tomar o emprego de um homem.

Os cursos viabilizam a abertura de um negócio próprio, bem como a obtenção de renda extra, caso a mulher não consiga ou não queira uma vaga no mercado de trabalho, antes bem mais acolhedor ao sexo masculino, cotando-se apenas pelo perfil biológico.

São mais de 400 cursos ofertados em Salvador e nas diversas regiões do estado, optando o Senai por selecionar as áreas preferenciais, conforme sejam percebidas as tendências de mercado, ampliando o reconhecimento por parte das empresas.

“Essa ação no STF é

mais uma vez a

tentativa dele

[Bolsonaro] mostrar

que é aliado do vírus,

aliado da morte. Está

tentando acelerar o

número de mortes

e a disseminação

do vírus no Brasil”

Rui Costa, governador da Bahia, sobre a tentativa de Bolsonaro de impedir medidas restritivas contra a Covid

Gestão da Fiol

Une-se mais uma voz ao clamor geral na perspectiva de desmontar o monopólio de exploração da malha ferroviária no estado, por meio da Ferrovia de Integração Leste-Oeste (Fiol). O novo alento vem da deputada Ivana Bastos, ao refutar, como exceção, o comportamento de um grupo de empresários, segundo divulgou em sua home page, “apenas preocupados com seus bolsos”. Para Ivana, é preciso repudiar a “articulação de sabotagem” do leilão do trecho da Fiol, entre Caetité e Ilhéus programado para dia 8 de abril.

– Esses últimos acontecimentos só corroboram para mostrar que lutamos contra inimigos do povo baiano, grupos que estão agindo todos esses anos dificultando e criando barreiras em benefício próprio – bradou a parlamentar.

POUCAS & BOAS

“A importância das ciências humanas na construção do conhecimento” é o tema da segunda edição do Café Filosófico e Científico que acontece hoje a partir das 19h. Organizado pelo Programa de Educação Tutorial (PET – Humanidades), da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), o evento virtual vai refletir sobre os paradigmas e o papel social da ciência, com a participação da doutora em educação Anatália de Oliveira e o mestre em educação Ari Nogueira. A transmissão é pelo Google Meet.

Começa hoje, com a poeta baiana Melissa Bonfim, o evento virtual ‘InterpoéticAS’, projeto do coletivo ‘Vozes-Mulheres: além das margens’, formado por seis poetas, atrizes e artesãs do sertão do São Francisco. O encontro literário conta ainda com a participação de outras 11 poetas do mesmo território, bem como da Chapada Diamantina, Médio Rio de contas, Semiárido Nordeste II e Sisal, e tem transmissão pelo YouTube e o Instagram do @interpoeticas.

O projeto Coral Vivo começa amanhã a capacitação em mergulho de adolescentes voluntários de Porto Seguro, dentro do método de monitoramento global de recifes de coral, com a meta de acompanhar e fiscalizar a saúde do ecossistema marinho. O projeto tem a proposta de incentivar a Ciência Cidadã dentro dos princípios do protocolo Reef Check, com participação comunitária, incentivando o conhecimento dos moradores locais. O treinamento, com aulas teóricas e práticas, termina dia 24 de março no Parque Natural Municipal do Recife de Fora.

adblock ativo