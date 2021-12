Mulher tem feira para incentivar negócios

A Federação do Comércio (Fecomércio) anunciou a realização, pelo terceiro ano consecutivo, da Feira do Empreendedorismo Feminino, programada para os dias 12 e 13 de março, na Praça Abrantes, das 9h às 18h, em Camaçari, região metropolitana de Salvador.

Promovida, pelo terceiro ano consecutivo, pelo Sindicato Patronal do Comércio de Camaçari e Região (Sicomércio), a feira terá abertura oficial com um coquetel no dia 11, quarta-feira, às 18h30, na Casa do Trabalho, em Camaçari.

– Tem mulheres que vão abrindo os seus MEIs, outras vão abrindo micro e pequenas empresas e vão desenvolvendo seus negócios porque têm orientação” – afirmou Juranildes Araújo, presidente do Sicomércio, ao ressaltar o objetivo do evento.

O objetivo é capacitar a mulher para que ela não abra a sua empresa e no ano seguinte precise fechar em razão do difícil enfrentamento das dificuldades de todo negócio de pequeno porte.

Conceito – A III Feira do Empreendedorismo Feminino segue um conceito de festival, aliando as orientações e serviços profissionais a intervenções culturais. Na programação estão previstas palestras, ações de saúde, serviços de contabilidade e aula de maquiagem.

Também estão previstos exposição de artesanato, sorteio de brindes, desfile de moda, apresentações culturais e o concurso “Garota Sicomércio”, entre outras atrações a serem anunciadas.

Mais de 80 expositores de Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho e Dias D’Ávila, de diferentes ramos – artesanato, clínica médica, educação, confecção, gastronomia, saúde e bem-estar, joias e semijoias – participarão do evento.

“O convite que me trouxe até aqui falava em porteira fechada, carta branca. Não vou esquecer, presidente. Foi com esses argumentos que eu me estimulei e trouxe para trabalhar comigo uma equipe apaixonada”

Regina Duarte, secretária de Cultura do governo Bolsonaro, em discurso ontem, ao assumir o novo cargo

Coronavírus afeta indústria

As dificuldades provocadas pela epidemia de coronavírus já atingem a produção de painéis solares, equipamentos para energia eólica, informática e eletroeletrônicos. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a Ásia representa 80% da origem dos componentes elétricos e eletrônicos do Brasil. O presidente do Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos Eletrônicos, Computadores, Informática e Similares de Ilhéus e Itabuna, Sílvio Comin, admitiu que algumas empresas já estão trabalhando abaixo da sua capacidade. Para os baianos, o controle da doença, o mais breve possível, ajudaria a conter a ameaça de prejuízos, uma vez que os chineses tornaram-se os principais parceiros comerciais, ao responderem por 25% das exportações baianas.

Importunação em debate

O Tribunal de Justiça da Bahia promove amanhã às 13h30, na sede da corte, palestra gratuita sobre importunação sexual. O evento abre a 16ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que ocorre de segunda a sexta-feira que vem. A Semana objetiva ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, concentrando esforços para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. A palestra será ministrada pela coordenadora e professora do curso Criminologia Feminista e Processo Penal Feminista da Escola Superior de Advocacia (ESA-BA), Ana Gabriela Souza Ferreira. Logo em seguida, acontece um debate entre magistrados das varas de Violência Doméstica, sobre as fases do processo dentro das varas especializadas.

POUCAS & BOAS

Audiência pública que acontece às 8h na Câmara de Vereadores de Luís Eduardo Magalhães debaterá a elaboração de políticas públicas e o plano municipal de enfrentamento e monitoramento da população em situação de rua. Durante o evento serão apresentados os resultados de uma pesquisa, realizada em dezembro de 2019, para mapear o perfil destas pessoas. Este trabalho servirá de base para a atuação de várias secretarias no apoio a esta população.

A campanha ‘Todos por elas’ será lançada hoje por meio do Programa Borboleta – que reforça o enfrentamento à violência vivenciada pelas mulheres do município de Luís Eduardo Magalhães. Em alusão ao Dia da Mulher, durante o mês de março vão acontecer diversas ações para ampliar os debates sobre o empoderamento feminino e combate a todas as formas de violência.

adblock ativo