Muito rebuliço e pouca votação na Assembleia

Deu tudo errado na primeira rodada de votação dos 20 projetos que o governo pretende aprovar na Assembleia. Num imbróglio que envolveu pressões externas, como as das associações da PM, e disputas internas, como a decisão do PT de lançar candidato próprio à presidência da Casa, só foi votado um projeto, o da reformulação do TCE. Nada mais.

O mais polêmico deles, o da reorganização da PM, ficou fora. O que mais interessa ao governo, a autorização para o empréstimo dos R$ 800 milhões para o metrô, idem, idem.

Isso acontece justo no momento em que Jaques Wagner e Rui Costa estão viajando.



Prisco em ação - O deputado eleito soldado Prisco (PSDB), mesmo antes de assumir o mandato, articulou a derrubada da votação da Lei de Organização Básica da PM e a do Corpo de Bombeiros. Ele afirma que o governo não cumpriu três pontos da negociação feita para encerrar a greve de abril. Cita a aprovação do estatuto, do código de ética e a regulamentação do Artigo 92 da lei em vigor.



Cadê Gaban? - Zé Neto (PT), líder do governo, e Carlos Gaban (DEM), da oposição, ainda conversavam em busca de um acordo no caso da PM quando Marcelo Nilo olhou para um lado e outro e perguntou:



- Cadê Gaban? Gaban não está, então está encerrada a sessão.



Nos bastidores se diz que Nilo se zangou com o anúncio, ontem, de que o PT lançaria candidato à presidência da Casa.

Houve quem dissesse lá que o PT não aprende. Foi a gula petista que estragou Dilma.



A última da JAC



Sérgio Habib, o sócio brasileiro da JAC Motors, está causando furdunço entre empresários da construção civil baianos.



A questão: ele está tentando emplacar a Pinese Vieira, empresa paulista que construiu a Volkswagen lá, na construção da fábrica de Camaçari, apesar do protocolo assinado com o governo baiano, que vai financiar, via Desenbahia, metade dos R$ 120 milhões da obra, a empresa teria que ser da Bahia.



A Andrade Mendonça, empresa baiana, já fez a terraplanagem e está na jogada. Mas Habib viajou para a China levando os paulistas para falar com os sócios chineses.



Andaime em plenário



Sempre que se quer impedir a realização de sessões arranja-se um 'conserto' de instalação elétrica ou coisa assim. Ontem, tinha um andaime no meio do plenário. O pano de fundo da questão é a comissão que vai discutir o PDDU e a Louos. Alguns vereadores dizem que ela foi feita atropelando o regimento e datas, e o presidente da Casa, Paulo Câmara, está postergando o enfrentamento.



Alguns vereadores estão ameaçando ir até a Justiça para barrar a comissão como está.



Bendita Stock



Funcionários públicos que trabalham no Centro Administrativo, aí inclusos os das secretarias de estado, mais os da Assembleia, Ministério Público e Tribunal de Justiça, estão soltando foguetes para a corrida da Stock Car que vai acontecer dia 15, o sábado da próxima semana. É que antes mesmo de os carros entrarem na pista, eles já ganharam.

O expediente será suspenso no CAB ao meio-dia da próxima quarta-feira.



Maldita Stock



Mas nem tudo são flores no circuito da Stock. Os blocos de cimento colocados ao longo das avenidas para formar o circuito, sem sinalização para motoristas, estão causando transtornos por quem lá transita à noite.



Já aconteceram dois acidentes. Nos cruzamentos, a visibilidade é quase nenhuma.



Todos por um



Jânio Natal e Jurandir Oliveira (PRP), Carlos Geilson, Alex Lima e Alan Castro (PTN) e David Rios, os seis deputados estaduais de pequenos partidos que decidiram formar um bloco independente, tomaram a primeira decisão conjunta: na eleição para a presidência da Assembleia, vão votar no mesmo candidato. Jânio Natal, o líder do grupo, ressalva:

- Só não sabemos ainda em quem.



Vacina sem água



Vacinar-se contra hepatite B - e, no caso das mulheres, a prevenção na gravidez - virou um suplício em Salvador. Ontem, o 5º Centro dizia que não tinha vacina; o posto dos Aflitos afirmava que tinha vacina, mas não tinha água; e no de Brotas, o Manoel Vitorino, apinhado de gente, parecia tudo bem, até que, por volta do meio-dia, a atendente mandou todo mundo embora com o argumento: 'Faltou água'.



Alguém pediu o telefone para ligar e saber quando a água tivesse voltado. Resposta:

- O telefone está quebrado.



POUCAS & BOAS



Você, proprietário de veículo, todo cuidado é pouco. A Transalvador abriu o multador sem dó nem piedade. Num caso em que o passageiro andou dez metros sem cinto, a multa foi de R$ 127,69 e cinco pontos na carteira. Dizem que a intenção é punir para educar. Nada disso. O negócio é arrecadar.



O Hospital Santa Izabel (HSI) recebeu o título de Hospital Acreditado Pleno - Nível 2, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), que certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil, com foco na segurança do paciente e dos que lá transitam.



Já o Hospital Montival Lucas, em Itajuípe, região de Itabuna, está na UTI. Funcionários estão com salários atrasados e a falta de médicos é rotina. E o pior é que não há perspectivas de melhoras. A prefeita Gilka Badaró (PSB), que deveria dar apoio à instituição, realiza uma desastrada administração.



Depois do rio São Francisco, quem começou a agonizar também com a seca foi o rio Paraguaçu. Em alguns trechos, como em Paraguaçu, povoado do município de Rafael Jambeiro, já é possível atravessar de um lado para o outro sem molhar os pés. A barragem de Pedra do Cavalo, que abastece Salvador, em Cachoeira e São Félix, é no Paraguaçu.



Só para corrigir informação publicada sábado, quem ganhou a eleição em Alagoinhas foi Paulo Souto e não Rui Costa, como divulgado. Ele teve 29.280 votos contra 27.426 de Rui.



Colaboraram: Biaggio Talento e Paulo Oliveira

