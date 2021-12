Mudas ajudam a controlar temperatura

Com mais de quatro mil mudas entregues para os cidadãos, além da prestação do serviço de orientação correta para o plantio, o Disk Mata Atlântica tem contribuído para reduzir as perdas de área verde de Salvador que podem provocar o aumento da sensação de calor na cidade. Em dez anos, o planeta pode esquentar, em média, até dois graus centígrados se providências como esta não forem seguidas. No ritmo que vai, o serviço, iniciado em setembro de 2017, vai alcançar, ainda neste semestre, o número de cinco mil mudas. Além de oferecer até duas mudas por logradouro, via delivery, pelo WhatsApp 98549-8453, os técnicos podem acompanhar o plantio junto ao cidadão. É a Caravana da Mata Atlântica, formada por uma equipe que se desloca ao local para avaliar as condições do terreno. Entre outros benefícios, o plantio correto da espécie pode evitar que as raízes destruam o passeio, como é comum acontecer.

Não são raros os condomínios de Salvador que precisam contratar o serviço de profissionais de motosserra para erradicar árvores que não eram apropriadas para o terreno e o projeto arquitetônico.

Estão disponíveis hoje para plantio mudas de ipê-branco, ipê-rosa, ipê-roxo, cibipirona, pau-ferro, urucum, angico, pau-cebola, entre outros.

– Podemos também atender os cidadãos em dois locais de entrega de mudas, no Parque da Cidade, no Itaigara, e no Jardim Botânico, na Avenida São Rafael – informa Marcelo Gandra, do Disk Mata Atlântica.

Manual – Pela internet, no endereço ssa.matatlantica.salvador.ba.gov.br, o cidadão dispõe ainda de um manual técnico de arborização de Salvador, com informações técnicas mais detalhadas e que vem sendo reconhecido nacionalmente como um dos mais confiáveis.

Edivaldo Boaventura

O professor Edivaldo Machado Boaventura, ex-diretor-geral de A TARDE, será lembrado hoje, às 17h, em programação organizada pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), do qual o educador, falecido em agosto de 2018, foi seu orador oficial. O encontro reunirá associados do IGHB e admiradores do professor, que deixou sua marca como secretário de Educação da Bahia, ao criar a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), entre outras ações positivas para a cultura e a educação. O nome de Boaventura estará sempre associado à Academia de Letras da Bahia, além de instituições no Brasil e no exterior. Para falar de sua trajetória, o IGHB terá a presença de Joaci Góes, Alfredo Eurico Matta, Paulo Ormindo de Azevedo e José Nilton Carvalho Pereira.

Eleição no Sinpojud

Após três adiamentos, a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud-BA) acontece hoje. Ocorrida em 28 de novembro do ano passado, a primeira eleição foi anulada pela Justiça por suspeita de fraudes no processo. De lá para cá, outras três decisões judiciais suspenderam a escolha de novos dirigentes por denúncias de parcialidade da comissão eleitoral, feitas pela Chapa 2.

Ontem, a Justiça determinou que um interventor acompanhe o pleito, além de decidir que a Polícia Militar deve monitorar o desenrolar de tudo ao longo do dia. O Sinpojud tem aproximadamente seis mil filiados. É a entidade que reúne a maior quantidade de trabalhadores do Judiciário baiano.

Contrato para pavimentação

Empresa que tem como dono José Nunes Soares Júnior – filho do deputado federal José Nunes (PSD), que integra a base aliada do governador Rui Costa – venceu contrato de R$ 598.733,76 com o governo do estado. A JNS Engenharia Eireli fará pavimentação em um acesso à BA-290, no trecho do Santuário de Itanhém. A publicação da contratação saiu no Diário Oficial de ontem.

