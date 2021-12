Mudar nome, o plano para fugir da Lava Jato

O PTdoB virou Avante; o PSL, Livres; e o PTN, o Podemos. Não é por acaso. A ideia básica é fugir do mix partidário dos tempos da Lava Jato, todos mal afamados diante da opinião pública, e, segundo o deputado Lúcio Vieira Lima, presidente da Comissão da Reforma Política, a tendência é generalizada.

– A grande maioria dos partidos deve mudar de nome. Imagine você que o PSDB em Minas teria muitas dificuldades de se apresentar depois do episódio de Aécio.

Lúcio diz que as mudanças devem acelerar no rastro da reforma política, até porque, com a implantação do Distritão, uma fórmula provisória, o voto de legenda perde importância.

O PT fica - Embora tenha sido o partido mais bombardeado com a Lava Jato, o PT deve permanecer PT. O deputado Rosemberg Pinto diz que nunca se cogitou tal mudança.

– O PT tem um legado. E, se tivesse de mudar, seria lá atrás, não agora.

No padre e na missa

No evento de lançamento do programa Salvador 360, querendo convencer de que não entrou ainda na campanha para 2018, ACM Neto afirmou enfaticamente:

– Nesse momento, eu sou prefeito da cidade e só me preocupo em ser prefeito, até mesmo porque hoje o cidadão não está com eleição na cabeça, vive uma crise, está desempregado e só vai pensar nisso ano que vem.

Mas logo a seguir anunciou que a cada dia vai fazer eventos para detalhar os oito eixos do programa. Ou seja, está com um olho no padre, outro na missa, no mínimo.

Nova estratégia - Aliás, Neto reconfigurou a estratégia que sempre adotou. Em 2012 e 2016 jurava que não era candidato, mesmo todo mundo sabendo que sim.

Agora, admite mais de um ano antes.

Disputa na ACB

Normalmente exercendo uma democracia light, sem disputas e ti-ti-ti, a próxima eleição para a presidência da Associação Comercial da Bahia (ACB), agora em junho, tende a seguir outro rumo, o do embate.

Um grupo de 30 conselheiros resolveu lançar o nome do vice Adari Oliveira. Ele deve enfrentar Rosemma Maluf, candidata do atual presidente, Luiz Fernando Studart.

Precedente para Pet

Em 2013, Ferreira, ex-jogador de futebol, era presidente do Atlético de Alagoinhas. O time ia mal, ameaçado de rebaixamento para a 2ª divisão do Campeonato Baiano, ele assumiu o comando técnico. Nada mudou.

Faltando quatro rodadas ele se demitiu como técnico, o Atlético caiu, torcida demitiu ele também da presidência. Petkovic que se cuide no Vitória. Há precedentes.

O estouro do Uber

Aberto a adesões sem maiores delongas num tempo de desemprego em massa, o Uber está se tornando um problema para os próprios motoristas que a ele se integraram.

Em Belo Horizonte eles já encharcaram a praça, com mais de 20 mil, em Curitiba também. Em Salvador, até o Carnaval o número já ultrapassava a casa dos 10 mil, maior do que os 7.500 táxis oficiais.

Resultado: a concorrência entre eles é tanta que alguns admitem: está virando trabalho escravo para pagar as contas.

Terceira via - Robson dos Santos, que foi Uber em BH e depois em Curitiba, esteve em Salvador semana passada e contou que chutou o pau da barraca e partiu para uma experiência nova, o aplicativo UP Driver, uma associação que oferece até plano de saúde odontológico e também presta serviços a empresas, alguns especializados:

– Dos 300 associados que temos, 27 falam outras línguas, inglês, espanhol, alemão e até o aramaico. Nós só temos dois meses, mas estamos indo bem.

POUCAS & BOAS

Momento Atual da Cirurgia Bariátrica no Brasil e no Mundo: o desafio da obesidade é a palestra que o professor Luís Vicente Berti, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, fará nesta quinta (19h) no Hotel Mercure. O evento marca a dupla certificação internacional do Hospital da Bahia como Centro de Excelência em Cirurgia Bariátrica e do cirurgião Marcelo Zollinger, ambas conferidas pela Surgical Review Corporation.

Leo Prates (DEM), presidente da Câmara de Salvador, assina hoje convênio de cooperação técnica com o TCE-BA. A ideia é implantar o Sistema de Observação de Contas Públicas (Mirante), adotado pelo TCE.

Colaborou: Joyce de Sousa

