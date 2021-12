Mudanças na divulgação eleitoral

Foi preciso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgar nota oficial sobre a nova contratação de empresa para divulgação do resultado da eleição presidencial em segundo turno, neste domingo, 28. Durante a manhã de ontem, diversas postagens nas redes sociais, ao ter conhecimento da mudança, sugeriam possíveis fraudes a depender do resultado divulgado após a apuração. A contratação de nova empresa para o serviço de distribuição de informações públicas e aceleração de conteúdo não intrusivo, por via de disponibilização de uma rede de distribuição de conteúdos (Content Distribution Network -CDN) para replicação de informações dos portais da Justiça Eleitoral, explicou o TSE, aconteceu porque no primeiro turno a empresa vencedora do Pregão Eletrônico TSE 62/2018 “não prestou adequadamente o serviço contratado, não ampliando a capacidade de acessos aos sites, gerando uma série de contratempos que impactaram a distribuição dos conteúdos gerados pela Justiça Eleitoral”.

Alerta

Para espantar as especulações e uso descabido da informação, o órgão também alertou na nota que esse serviço “não faz parte do processo de apuração e de totalização das eleições”, e é apenas uma ferramenta para ampliar a capacidade de acessos às páginas na internet dos tribunais eleitorais, devido ao grande número de visitantes durante o período.

Agressões na universidade

A Reitoria da Universidade Federal da Bahia emitiu ontem nota pública condenando atos de violência e de preconceito no ambiente universitário, citando ocorrências recentes de ameaças relacionadas às eleições.

“Não há dúvidas de que são as mulheres negras e pobres, bem como sua prole, as encarceradas cujos direitos são afetados pela política cruel a que o Estado brasileiro tem sujeitado sua população”

Sem precedentes

A presidente da missão de observadores da Organização de Estados Americanos (OEA) para as eleições brasileiras, Laura Chinchilla, afirmou que o Brasil enfrenta um fenômeno “sem precedentes” em relação à difusão de notícias falsas, fato que segundo ela preocupa o grupo de especialistas que fez o alerta já no primeiro turno das eleições. Ela destacou que o uso de aplicativo de mensagens particulares dificulta o controle das autoridades em relação à disseminação de informações falsas, por ser uma rede privada e protegida.

Os 48 observadores, de 38 diferentes nacionalidades, vão se dividir entre o Distrito Federal e 11 estados para o acompanhamento do segundo turno das eleições, elaborando ao final um relatório.

