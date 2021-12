Mudança em coligação surpreende PT de Rui Costa

O governador Rui Costa (PT), candidato à reeleição, alega que só foi informado da coligação do Avante com o PROS pela imprensa, após as duas legendas já terem feito acordo com o PT na convenção do partido, realizada no último sábado, para formar um chapão para os cargos de deputado federal. A mudança de última hora teria sido motivada por uma intervenção federal das duas siglas.

– Eu não fui informado, mas está fora do que havia sido combinado. Respeito a decisão, mas acho que, quando junta muitos partidos, cada um tem que dizer o que pretende fazer. Precisamos elevar o nível do pacto político no Brasil – afirmou Rui, durante encontro com setores produtivos ontem, no Hotel Mercure, no Rio Vermelho, promovido pelas federações das Indústrias (Fieb), do Comércio (Fecomércio) e da Agricultura (Faeb).

Ele disse que não acredita em judicialização da questão:

– A convenção foi pública, você pode falar o que quiser, mas o que vale para a Justiça eleitoral é o que se escreve.

Parece que não é só a oposição que está com problemas nas composições.

Subindo o tom – O ex-prefeito de Feira de Santana e pré-candidato ao governo do estado José Ronaldo (DEM) tem elevado o tom contra Rui Costa, como se viu no encontro com empresários no Hotel Mercure. Ronaldo criticou as promessas do petista, que, segundo ele, não saem do papel:

– Já existem muitas promessas de ferrovias e até de um trem de alta velocidade entre Feira de Santana e Salvador. A velocidade desse trem foi tão grande que evaporou pelo ar – ironizou, arrancando risos da plateia.

Aprovados estudos da Fiol

A edição de ontem do Diário Oficial da União publicou a aprovação dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) do processo de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), do trecho que vai de Ilhéus a Caetité. Os estudos foram contratados por meio de licitação pública promovida pelo governo do estado, de forma a dar celeridade ao processo de implantação do equipamento, com retomada das obras.

Com isso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está autorizada a abrir o processo de licitação de concessão da ferrovia, obra do governo federal inserida no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da União. O trecho de Ilhéus a Caetité está 70% concluído e já foram investidos, no total, mais de R$ 3,3 bilhões em território baiano.

Definição sobre Maluf

Ficou para hoje a definição sobre cassação de mandato de Paulo Maluf (PP-SP). Ainda durante o recesso parlamentar foi anunciado que a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiria no retorno do recesso sobre o parecer do corregedor da Casa quanto ao pedido de cassação de Maluf, que está afastado desde fevereiro das atividades de deputado federal.

O afastamento das funções foi uma resposta de Maia a um ofício do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que comunicou o trânsito em julgado da condenação de Maluf a sete anos, nove meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, o que seria incompatível com a continuidade do mandato. Maluf cumpre prisão domiciliar desde março, em São Paulo.

POUCAS & BOAS

* O programa Rede do Bem foi lançado ontem com evento na Academia de Saúde no bairro Mimoso II, em Luís Eduardo Magalhães. O projeto de inclusão social por meio de atividades artísticas e esportivas fortalece a autoestima dos participantes de todas as idades, com oficinas de capacitação e aulas de futsal, balé, capoeira, violão, skate, teatro e zumba.

* A Semana Municipal de Juventude de Juazeiro tem programação até dia 12 de agosto. Ontem o evento reuniu centenas de jovens no distrito de Maniçoba em um bate-papo sobre violência no trânsito.

* De 9 a 11/8 acontece no Wish Hotel da Bahia, em Salvador, a V Jornada Baiana de Angiologia e Cirurgia Vascular, encontro científico que congrega novidades para a área da medicina vascular e angiologia.

