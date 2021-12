MP instaura inquérito contra tabela do Cremeb

O Ministério Público Estadual instalou um inquérito civil para investigar as denúncias de que o Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb) fixou preços mínimos e estaria obrigando os médicos a cobrar os valores estipulados, sob pena de responderem a processo disciplinar.

O primeiro secretário do Cremeb, Jorge Cerqueira, se disse surpreso. Ele afirma que o assunto já corre há cerca de dez anos, quando a classificação foi editada pela Associação Médica Brasileira.

Mas ressalva que logo após ser sugerida houve reações negativas e a tabela referencial nunca foi obrigatória.

— Fico surpreso de ver que isto foi convertido em inquérito civil. Julgando-se que era justo o pleito dos médicos que discordavam da medida não se fez processo nenhum. É uma coisa vencida e é uma surpresa que isto volte na forma de inquérito civil.

Os 11,40% que faltam

A Secretaria de Administração do Estado concluiu o recadastramento dos servidores estaduais. Exatos 107.303 compareceram, o equivalente a 88,60% do quadro registrado na folha.

O secretário Edelvino Góes Filho diz que ainda falta uma etapa:

— Os chefes terão que validar as informações de local de trabalho e carga horária. É a partir daí que faremos a correição.

Ou seja, vai avaliar caso a caso o que aconteceu com os 11,40% que faltaram.

E há possibilidade de fantasmas?

É o que se vai ver.

Maiores e menores — O maior índice de comparecimento foi na Universidade Estadual do Sudoeste (Uesb), com 98,2% ou 1.734 servidores. O menor foi na Secretaria de Educação, com 81,18%, ou 37.270, o maior contingente por unidade.

Reajuste em pauta — Josias Gomes, secretário de Relações Institucionais, se reúne com representantes do servidores, amanhã, para mais uma rodada de negociações sobre o reajuste salarial do servidor.

Amanhã, os servidores farão uma plenária com novidades: pela primeira vez entidades da PM estarão. Dizem eles, a palavra 'greve' passou a ser mais frequente.

"Cheguei no Senado pessimista e estou mais pessimista. Colocaram os prefeitos perto dos problemas e longe do dinheiro. Toda hora o governo cria um novo programa, mas o dinheiro não chega"

Otto Alencar, senador do PSD, criticando a centralização financeira e administrativa federal e defendendo o projeto que redefine o Pacto Federativo.

Nós, os coitadinhos

Quem precisa resolver problemas na superintendência da Receita em Salvador entende facilmente o que o conselheiro Paulo Roberto Cortez, um dos investigados na Operação Zelotes, que apura venda de sentenças no Carf, quis dizer ao se referir aos 'coitadinhos' que têm de pagar impostos em vez de subornar agentes.

Quinta um 'coitadinho' foi lá tarde. Disseram que sua 'demanda', um simples pedido de revisão de débito, só poderia ser pela manhã. Dia seguinte voltou e a funcionária disse que a primeira sexta do mês era dia de reunião, e 'só mais tarde'. Coitado...

Abuso oficial

Waldemar Oliveira, hoje no comando do Cedeca, está indignado com o estacionamento do aeroporto de Salvador, administrado pela Well Park. As queixas: cobra R$ 11 por hora, enquanto nos aeroportos de Recife e Fortaleza o preço da hora é R$ 7 e a diária é estipulada a R$ 42.

— O detalhe é que se você fechar uma diária e meia, eles cobram as 12 horas hora a hora. Ou seja, R$ 42 mais R$ 11 vezes 12, ou R$ 132, dizendo que não fechou a diária.

E se alguém ficar fora um tempinho, mesmo no carro, a Transalvador tasca a multa.

Pepino para Neto

O clima bélico entre o presidente da Câmara de Salvador, Paulo Câmara (PSDB), e o vice-líder do governo Henrique Carballal (sem partido) está inviabilizando a agenda no Legislativo. ACM Neto (DEM) tentará esta semana apagar o fogo com os aliados.

É uma missão complicada. Nem a chuvarada dos últimos dias apagou.

Falta de quórum — A prova de que a coisa vai mal: não houve nenhuma sessão aberta, por falta de quórum. Restam apenas oito sessões para que o projeto que muda o cálculo da outorga onerosa passe a sobrestar a pauta. O líder do governo Joceval Rodrigues (PPS) ligou para os colegas pedindo que não fossem lá. A briga é feia.

POUCAS & BOAS

Na visita que fará a Salvador amanhã, o ministro Juca Ferreira (Cultura) irá ao Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira (Muncab). O diretor, José Carlos Capinan, dirá que não conseguiu concluir o projeto. Faltam o espaço onde ficará a área de pesquisas e também o do Memorial da Diáspora. Lá, Mabel Veloso vai lançar o livro Histórias de Ogum.

As demissões na EBDA estão suspensas. Pelo menos é o que ficou acertado na primeira audiência da ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, quarta passada. O governo sinalizou, mas não houve acordo, e o processo foi postergado até a próxima terça, quando haverá uma nova audiência.

O ex-presidente da Fieb Carlos Gilberto Farias, falecido em novembro passado, será homenageado com a Medalha do Mérito Industrial Luiz Tarquínio. A homenagem post mortem foi decisão unânime da comissão que gerencia a comenda, que é concedida pela Fieb.

POLÍTICA COM VATAPÁ

O inteligente

Enquanto viveu Coronel Chico Heráclio deu as cartas em Limoeiro, sertão de Pernambuco. Ficou nacionalmente conhecido quando Chico Anísio, inspirado nele, criou o personagem Coronel Limoeiro.

Elegia quem bem queria e lá um dia o agraciado foi o sobrinho, Antonio Heráclio do Rêgo, que tinha fama de fanfarrão, tipo gabola, inventava o diabo para contar vantagens, deputado federal.

Conta Sebastião Nery que estava ele na rede da casa grande da fazenda, quando chegou o capataz:

— Que maravilha esse menino, não é mesmo Coronel?

— Que menino?

— O Heraclinho. Tá brilhando, dando show lá em Brasília.

— Como é que você sabe disso?

— Eu tava lá no bar ouvindo ele contar as coisas que faz em Brasília. Que inteligência, Coronel, que inteligência...

E o Coronel:

— Inteligente demais, tão inteligente que a verdade acaba e ele continua falando.

