MP é acionado contra intolerância

Adeptos das religiões de matriz africana pretendem acionar o Ministério Público do Estado da Bahia para pedir providências no sentido de investigar os atos de vandalismo contra a Pedra de Xangô e garantir segurança para evitar novos ataques ao monumento, localizado no bairro de Cajazeiras e considerado sagrado pelos seguidores do candomblé. Tombada em 2017 pela Prefeitura de Salvador, por ser elemento de resistência cultural e aglutinador de terreiros do conjunto de bairros de Cajazeiras, a pedra foi coberta por sal grosso, pela segunda vez em uma semana. Os atos de intolerância religiosa recorrentes levaram as comunidades de terreiro a realizar ontem um protesto no local.

Após a primeira agressão, no fim de dezembro, foi feita uma limpeza na área com o apoio da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb). Mas ontem o sal reapareceu sobre o monumento, atingindo também a vegetação e áreas do entorno. Além de constituir ato de intolerância e vandalismo, a ação pode ser enquadrada como crime ambiental, pois o sal afeta o solo e o lençol freático de uma região que se encontra em Área de Proteção Ambiental (APA).

A Pedra de Xangô vem sendo alvo de vandalismo desde 2014, quando o monumento foi pichado e teve oferendas destruídas. A demanda agora é pela garantia, pelos órgãos públicos, da segurança do espaço sagrado, por meio de iniciativas como a instalação de gradil e câmeras de monitoramento, e a realização de rondas.

DESRESPEITO – Os atos de intolerância se multiplicam e não respeitam nem quem já partiu: Mãe Stella de Oxóssi, que faleceu quinta-feira (27), vem sendo atacada em posts nas redes sociais, por gente inconformada com a notícia da inauguração de avenida que recebeu o nome da ialorixá.

Mudanças no Detran

No evento de posse ocorrido na última terça-feira (1º), o governador Rui Costa falou sobre as mudanças que pretende realizar no Detran baiano, que deixará de realizar atendimento ao público nas instalações da sede situada na Avenida ACM e concentrará os serviços nos postos do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), incluindo o de vistoria de veículos.

Para tanto, Rui diz que está buscando inspiração em mudanças feitas em Detrans de estados como Rio Grande do Sul e Ceará, que inovaram e têm registrado resultados positivos:

– Nós vamos fazer mudanças grandes, é a primeira vez que falo disto, mas estamos buscando a melhor forma de funcionamento de Detrans no Brasil.

Dia de trabalho

Em meio à polêmica criada em torno da cobertura de imprensa da posse do presidente da República Jair Bolsonaro, a assessoria de imprensa do governo federal fala em um excesso de pedidos de credenciais para justificar as restrições de acesso durante o evento. Pouco mais de 2 mil solicitações foram feitas, a maior demanda da história, revela.

Dadas as questões de segurança, uma comissão vinculada ao ex-presidente Michel Temer, que organizou a festa da posse em Brasília, evitou o contato, antes tão trivial em posses, de jornalistas com o chefe do Executivo. Não houve restrição à produção de conteúdo, mas desorganização pelo excesso de contingente.

Wagner, Instituto e Senado

O ex-governador e senador eleito Jaques Wagner (PT), que teve seu nome lembrado para presidir o Instituto Lula, externou durante a posse de Rui Costa que descarta essa possibilidade:

– Isso é um delírio, tenho visto tantas notícias que não consigo entender de onde é que saem. O Instituto Lula fica em São Paulo e tem presidente, eu vou para o Senado, dividir meu tempo entre Brasília e a Bahia, não tem a menor hipótese isso – afirmou.

Wagner também comentou a disputa pela presidência do Senado, que tem ngelo Coronel (PDT) como possível candidato.

– Coronel está concorrendo, vamos ver ainda porque está muito cedo e o Congresso em recesso, o que tem atualmente são articulações. Eu informei ao PT que tem a candidatura dele, agora o candidato e o partido precisam se articular também. No fundo, essas questões serão decididas praticamente nos dias anteriores à posse, no fim de janeiro.

Lotada e sem água

“Encharcada” de gente durante o período de festejos de fim de ano, a Ilha de Boipeba (município de Cairu) se vê há dois dias sem água. O povoado, que tem 3.600 habitantes, 79 hotéis e pousadas – que registraram 100% de ocupação no Réveillon –, além de inúmeras casas de aluguel por temporada, estima ter recebido em torno de 4 mil visitantes.

Não se sabe se o sistema de abastecimento não aguentou a sobrecarga ou se houve problema na bomba que capta água de poço artesiano. O fato é que quem quiser banho lá, só vai ter de mar.

adblock ativo